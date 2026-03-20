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AI日报：通义千问3.5-Max模型发布；豆包内测AI电商；腾讯QClaw正式开启公测

2026-03-20 15:30 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、中国模型登顶！阿里通义千问 3.5-Max 震撼亮相：全球排名跃升第五

中国大模型在国际顶尖竞技场上再次刷新纪录，阿里通义千问3.5-Max-Preview以1464分的综合得分登上LM Arena全球大模型公司排行榜第五位，展现了国产大模型在全球竞争中的实力。

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【AiBase提要:】

🧠 数学能力全球第五，展现强大逻辑推理能力。

⚙️ 综合性能全球第六，无风格控制下表现优异。

📄 专家级处理能力跻身全球前十，文本处理能力强。

2、2.2亿月活背后的野心:豆包内测AI电商，“一句话下单”电商闭环

豆包通过内测AI电商功能，展现了其在AI技术与电商领域的野心，同时揭示了AI电商赛道的激烈竞争态势。

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【AiBase提要:】

🛒 豆包内测AI电商功能，实现“一句话购物”体验。

📈 豆包月活用户达2.26亿，领跑国内AI原生应用市场。

🔄 AI电商竞争白热化，头部平台已实现规模化落地。

3、腾讯 QClaw 正式开启公测：无需邀请码，微信远程操控 PC 的 AI“小龙虾”来了

腾讯 QClaw 正式开启公测，作为一款 AI 助手，其核心功能是通过微信远程操控 PC，提供高效办公和开发支持。

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【AiBase提要:】

🦞 QClaw 是腾讯推出的 AI 助手，支持微信远程操控 PC，无需邀请码即可使用。

💻 产品基于开源 OpenClaw 框架打造，主打“微信直连 + 零门槛部署”，支持 Mac 和 Windows 系统。

🌐 提供丰富的 Skills 生态，包括文件处理、邮件生成、GitHub 自动提交等，覆盖办公与开发场景。

详情链接:https://qclaw.qq.com/

4、谷歌秘密测试macOS版Gemini应用，或推“桌面智能”屏幕共享功能

谷歌正在积极拓展其AI生态，推出适用于macOS的Gemini原生应用程序的早期Beta测试。该应用将引入“桌面智能”功能，使Gemini能够深度理解用户桌面应用和屏幕内容，从而实现与AI的直接交互。此外，该应用还支持创建多媒体内容，并具备上下文理解和网络搜索能力。

【AiBase提要:】

🍎 谷歌启动macOS版Gemini原生应用的早期Beta测试，以应对竞品竞争。

🖥️ 引入“桌面智能”功能，增强Gemini对用户桌面环境的理解和交互能力。

📷 支持创建多媒体内容，同时具备上下文理解和网络搜索功能。

5、Canva拟于明年正式IPO，全面转型AI驱动设计生态

Canva计划于明年正式启动IPO进程，标志着其在人工智能转型路径上进入了关键的资本收割期。公司正致力于对其设计平台进行全面技术革新，战略重心已从传统的创意工具供应商转向以AI驱动的内容创作生态系统。为了增强市场竞争力，Canva近期密集上线了一系列生成式AI功能，旨在降低个人用户及小型企业的专业设计门槛，通过算法实现自动化排版、图像生成及创意协同。

【AiBase提要:】

🧠 Canva计划启动IPO进程，标志着其进入AI转型的关键阶段。

🤖 Canva正在全面技术革新，从传统设计工具转向AI驱动的内容创作生态系统。

💡 Canva通过生成式AI功能降低设计门槛，增强市场竞争力。

6、ElevenLabs推出AI音乐交易市场，首创“创作者分成”商业模式

ElevenLabs推出AI音乐交易市场，标志着其将语音克隆变现模式拓展至音频全领域，并通过创作者分成商业模式推动AI内容资产化。然而，平台仍面临版权法律问题，需用户自行承担风险。

【AiBase提要:】

🎧 AI音乐交易市场正式上线，用户可创作、发布并销售AI生成的歌曲。

⚖️ 音乐授权体系分为社交媒体、付费营销及线下使用三个层级，覆盖多元需求。

⚠️ 平台明确表示不保证生成内容的独家性，且不提供法律保护担保。

7、Cursor 发布 Composer 2 编程模型：性能直追 GPT-5，价格仅为其几分之一

Cursor发布了自研编程大模型Composer2，其性能在CursorBench评测中达到61.3分，超越Claude Opus4.6，并紧追GPT-5.4Thinking。Composer2采用极度克制的训练策略，专注于代码处理，同时以极具竞争力的价格（每百万Token仅需0.50美元）挑战OpenAI和Anthropic。Cursor通过推出Composer2，旨在摆脱对竞争对手API的依赖，建立从编辑器到模型底座的完整护城河，确保在AI编程下半场的竞争优势。

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【AiBase提要:】

🧠 Composer2性能跃迁，超越Claude Opus4.6并紧追GPT-5.4Thinking

💰 Composer2价格屠夫，成本降幅高达90%

🔄 Cursor摆脱“壳应用”标签，建立完整护城河

8、欧洲 AI 霸主祭出“全能王”！Mistral Small 4 发布：推理、多模态、编程我全都要

Mistral AI 发布了 Mistral Small4，这是一款全能型大模型，具备强大的推理、多模态理解和编程能力。其采用先进的 MoE 架构，参数量为119B，激活参数仅为6B，运行效率高。在性能表现上，Mistral Small4 较前代产品实现了质的飞跃，延迟优化模式下端到端完成时间缩短了40%。

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【AiBase提要:】

🧠 Mistral Small4 是一款全能型大模型，能够兼顾推理、多模态理解和编程能力。

⚙️ 采用了先进的 MoE 架构，参数量为119B，激活参数仅为6B，运行效率高。

🚀 在性能表现上，Mistral Small4 较前代产品实现了质的飞跃，延迟优化模式下端到端完成时间缩短了40%。

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