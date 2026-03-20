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一加15T配备3.5倍潜望长焦 定档3月24日发布

2026-03-20 10:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:一加官方正式宣布，一加15T定档3月24日19:00发布，这款手机定位为小屏党的理想之选。

在影像方面，一加15T堪称小屏手机中的佼佼者。它配备了一颗3.5倍潜望长焦镜头，支持7倍无损光学变焦。无论是拍摄广阔的全景画面，还是拉近镜头获取清晰的特写，都能保证光学品质。3.5倍焦距提供了等效85mm的黄金人像焦段，配合LUMO凝光影像系统，拍摄人像时效果出众，肤色能够精准还原，还营造出独特的氛围感。不仅如此，其5000万索尼IMX906旗舰大底主摄也搭载了全部LUMO技术。更值得一提的是，后置摄像头全部标配OIS光学防抖，大大提高了拍摄成片率。

小屏最强影像！一加15T配备3. 5 倍潜望长焦！支持OIS光学防抖

屏幕方面，一加15T采用6.32英寸小直屏，拥有黄金大R角和极窄物理四等边设计，正面视觉效果极佳。并且，它是小屏手机中唯一支持165Hz高刷新率的机型，能为用户带来流畅的视觉体验。

性能上，一加15T搭载第五代骁龙8至尊版芯片，安兔兔V11跑分突破445万分。搭配风驰游戏内核和电竞三芯，让游戏体验直接拉满，满足游戏爱好者对高性能的需求。

续航方面，一加15T首发7500mAh超巨量冰川电池，电池容量在小屏旗舰中处于领先地位，甚至超过了不少大屏旗舰机型。它还支持100W超级闪充和50W无线充电组合，同时提供全场景旁路供电功能。

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