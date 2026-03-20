小米新一代SU7采用车外机械拉手：采用三重安全冗余设计

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:昨日，新一代小米SU7发布会顺利举行，会上诸多亮点引发关注，其中车门把手的升级格外引人注意。小米此次在车门把手设计上做出改变，回归了更为稳妥的车外机械拉手设计，这一看似简单的改动，实则有着重要的安全考量。

官方透露，新一代小米SU7的门把手安全设计有着前瞻性规划，其设计完全契合将于2027年落地实施的新版国家标准。小米通过对门把手结构与电子系统进行双重优化，显著提高了车辆在极端情况下的脱困效率。

具体而言，新一代小米SU7采用了三重安全冗余设计来保障门把手的安全性能。第一重，车外机械拉手在车辆发生碰撞后会自动解锁，这样在紧急时刻，救援人员或者车内人员可以从外部直接打开车门应急逃生;第二重，系统配备了门锁冗余备份电源，即便车辆碰撞后电力供应出现问题，这个备份电源也能确保门锁正常解锁，为人员逃生提供保障;第三重，车内设置了物理机械拉手，在遇到极端情况时，车内人员无需依赖电子解锁系统，直接拉动机械拉手就能快速打开车门。

雷军再次强调，新一代SU7的门把手方案是严格依照2027年新国标进行设计的，做到了百分之百合规。小米汽车提前按照未来安全标准来打造门把手，这充分展现了其在基础工程和被动安全领域的执着追求，目的就是要彻底打消用户对于电子门锁在极端环境下可靠性的担忧。

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