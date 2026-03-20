OPPO Find N6今日开售：售价9999元起

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:今日上午10:00，OPPO Find N6 正式开启销售，起售价为 9999 元。

OPPO Find N6 在屏幕方面表现出色。其外屏尺寸为6. 62 英寸，内屏展开后达到8. 12 英寸，是目前行业内展开尺寸最大的折叠屏。而且，内外屏均采用1nit明眸护眼屏，通过了德国莱茵金标护眼认证，能在一定程度上减少对眼睛的伤害。

在折叠技术上，OPPO Find N6 搭载了新一代钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃。天穹记忆玻璃的刚性是传统柔性玻璃的 3 倍以上，弯折再展开后，具备99.9%的自修复还原度，可有效维持屏幕的平滑状态。该机还通过了德国莱茵TV无感折痕连续 60 万次折叠测试久用平整认证，被认定为当下全球最平整的折叠屏手机，让折叠屏真正迈入无感折痕时代。

核心配置上，OPPO Find N6 搭载高通第五代骁龙 8 至尊版芯片，性能强劲。后置采用旗舰三摄组合，由 2 亿像素主摄、 5000 万像素长焦镜头和 5000 万像素超广角镜头构成。此外，它还拥有折叠屏首个丹霞色彩还原镜头，具备精准还原真实色彩的能力。

续航及其他方面，OPPO Find N6 内置6000mAh大容量电池，支持80W有线闪充和50W无线闪充，充电速度较快。

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