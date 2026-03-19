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AI日报：Midjourney V8开启测试；小米发布MiMo-V2-TTS大模型；蚂蚁数科发布“OpenClaw龙虾卫士”

2026-03-19 16:49 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Midjourney V8开启测试:生成速度提升5倍并支持原生2K渲染

Midjourney V8模型的发布标志着扩散模型在效率上的突破，同时带来了更高的图像质量和性能提升，但也伴随着成本增加和一些技术限制。

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【AiBase提要:】

🧠 V8模型在图像生成速度上提升了5倍，显著提高了效率。

🖼️ 引入了原生2K分辨率图像的--hd模式，增强了图像质量。

⚙️ 在处理复杂指令时，V8模型通过引号识别机制提高了准确率。

2、能说会唱还会耍宝！小米发布 MiMo-V2-TTS 大模型：方言、情感信手拈来

小米发布的MiMo-V2-TTS大模型在语音合成技术上实现了质的飞跃，不仅能够实现自然的情感表达和多样的语音风格控制，还具备高质量的歌声合成能力和多种方言的支持，极大地简化了交互成本。

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【AiBase提要:】

🎙️情感大师：模型支持从整体定调到局部情绪的精准调节。

🎤跨界歌者：具备高质量的歌声合成能力，能够准确表达音高与节奏。

🗣️方言达人：支持多种方言，并能进行角色化、风格化的演绎。

3、小云雀AI上线短剧Agent:首搭Seedance2.0，支持 10 万字剧本一键成片

小云雀AI上线“短剧Agent”功能，作为全球首个搭载Seedance2. 0 算法的行业智能体，实现了从剧本创作到剧集生成的全流程自动化。该功能支持最高 10 万字剧本一键生成视频成片，显著降低了长篇叙事内容的数字化门槛。

【AiBase提要:】

🎬 小云雀AI上线“短剧Agent”功能，实现从剧本创作到剧集生成的全流程自动化。

🧠 支持最高 10 万字剧本一键生成视频成片，降低长篇叙事内容数字化门槛。

🎥 华策影视与柠萌影视等头部公司表示将通过小云雀AI探索AI技术赋能优质内容的新路径。

4、Google Stitch 直接重写 AI 设计规则！从“出图工具”到“智能工作台”，5 大杀器让 Figma 颤抖

Google Labs 发布了 Stitch 的重大更新，将 AI 设计工具从‘prompt 生成 UI 图’的辅助工具升级为‘AI 原生软件设计画布’。新功能包括 AI 原生无限画布、更聪明的设计 Agent、语音交互、即时原型生成和 DESIGN.md 等，显著提升了设计效率与协作能力。

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【AiBase提要:】

✨ AI 原生无限画布：支持多方向并行探索，理解整个项目的演进过程。

🧠 更聪明的设计 Agent：可同时处理多个设计方向，提升设计效率。

🎙️ 语音交互：通过‘Vibe Design’理念，降低设计门槛，实现边说边改。

🕹️ 即时原型生成：静态设计秒变可交互，缩短开发周期。

📄 DESIGN.md：设计规则转化为 Markdown 格式，确保品牌一致性。

5、联想发布天禧AI Claw并开启内测，同步推出小新Pad Pro13AI平板

联想发布天禧AI Claw并开启内测，同步推出小新Pad Pro13 AI平板。天禧AI Claw通过预置集成实现零成本部署，降低用户使用门槛，同时搭载高质量专属Skills体系，覆盖办公、学习、娱乐等高频场景。联想小新Pad Pro13精准锚定AI学习场景，内置自动化笔记整理功能。此次‘端云一体’的发力，标志着PC巨头正通过软硬协同闭环生态，将复杂AI技术转化为生产力工具，推动AI应用加速迈向国民化普及阶段。

【AiBase提要:】

🧠 天禧AI Claw实现零成本部署，开箱即用

💻 联想小新Pad Pro13内置自动化笔记整理Skills

🌐 天禧AI Claw推动AI应用从技术尝鲜迈向国民化普及

6、Anthropic 发布 Claude 3.6 Sonnet：深耕企业级市场，却深陷 OpenClaw 公关危机

Anthropic 推出 Claude 3.6 Sonnet，强化编程与自动化能力以巩固企业级 AI 市场地位，但因与开源项目 OpenClaw 的版权争议而面临公关危机。

【AiBase提要:】

🚀 强化编程与自动化能力，提升企业级 AI 市场竞争力。

⚖️ 与开源项目 OpenClaw 的版权争议损害了 Anthropic 的开发者形象。

🌐 企业客户更关注供应商的生态开放程度与稳定性。

7、Axios 报告：谷歌 AI 搜索概览影响深远，小型内容网站流量骤降 60%

Axios报告揭示了谷歌AI搜索概览对内容出版商的深远影响，小型网站流量大幅下降，AI引流效果有限，内容行业正面临转型压力。

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【AiBase提要:】

📉 小型网站流量骤降60%，AI搜索概览对内容出版商造成巨大冲击。

🤖 AI聊天机器人引流效果有限，转化率低且用户多为验证摘要准确性。

🔄 内容行业被迫转型，去平台化和建立独立受众成为新趋势。

8、蚂蚁数科发布“OpenClaw龙虾卫士”：龙虾版杀毒软件来了！

蚂蚁数科发布“OpenClaw龙虾卫士”，旨在为部署OpenClaw的企业提供全生命周期、多层次的安全保障。该体系聚焦三大核心能力：对抗思想变异、净化skills仓库和风险舆情播报，并同步启动“龙虾AI安全守护计划”，助力企业低成本完成安全基线建设。

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【AiBase提要:】

🧠 通过精准识别输入输出内容，拦截违规信息与恶意诱导传播源头，防止模型被“黑化”

🛡️ 基于蚂蚁数科CALIR五维模型框架，对Skills插件进行合规扫描与行为审计，有效识别并阻断权限越界、敏感泄露及异常调用等风险

📊 通过生成实时风险应急报告并主动推送，帮助企业第一时间掌握安全态势，实现风险的透明化与即时感知

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