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vivo X300 Ultra、X300s官宣3月30日发布

2026-03-19 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:vivo官方正式对外宣布，X系列春季新品发布会将于3月30日19:00在云南丽江拉开帷幕。此次发布会上，年度旗舰vivo X300Ultra与X300s将携手亮相，为消费者带来全新选择。

vivo X300Ultra被定位为顶级影像旗舰，其影像实力堪称移动影像领域的新标杆。这款手机搭载了行业独有的双2亿像素全大底三摄系统。主摄首发索尼LYT-901传感器，搭配35mm人文焦段、f/1.45可变光圈以及CIPA6.5级OIS防抖技术，拍摄效果更加稳定清晰。潜望长焦则采用2亿像素三星HPB传感器，支持3.5-7.1倍连续光学变焦，还能通过200mm和400mm双增距镜进一步提升远摄能力。再加上5000万像素超广角镜头，实现了全焦段无死角覆盖。

vivo X300 Ultra/X300s官宣定档： 3 月 30 日发布

在性能方面，vivo X300Ultra同样表现出色。它搭载了骁龙8Elite Gen5处理器，配备7000mAh硅碳电池，支持100W有线快充和40W无线快充。顶配版还搭载了卫星通信功能，同时拥有IP68/69K防尘防水、3D超声波指纹等旗舰级配置。目前，这款手机已开启国内预约，并将于3月25日率先在国内首销，4月则将登陆海外市场，实现全球同步开售。

与X300Ultra不同，vivo X300s主打全能均衡体验。它是vivo X系列首款搭载144Hz高刷屏的机型，配备6.78英寸1.5K直屏，支持2160Hz高频PWM调光和4500尼特峰值亮度，显示效果出色。核心方面，它搭载了天玑9500处理器，性能释放稳定且功耗控制得当。内置7100mAh超大电池，搭配90W有线快充，续航表现令人期待。

在影像方面，vivo X300s配备了2亿像素三星HPB主摄、5000万超广角和5000万潜望长焦的全焦段组合，满足日常拍摄需求。同时，它还拥有IP68/69K防水、3D超声波指纹2.0、对称双扬等细节配置，提升了整体使用体验。

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