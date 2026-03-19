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vivo X300 Ultra、X300s外观公布：融入专业相机元素

2026-03-19 10:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:今日，预热已久的vivo X300UltraX300s终于正式揭晓了外观设计。

vivo X300Ultra与X300s在外观设计上独具匠心，既保留了手机的经典形态，又融入了专业相机的元素。两款机型共同推出了全新的胶片绿配色，将经典摄影美学融入机身设计之中，让用户手持时既能感受到流行的时尚气息，又能品味到复古的质感韵味。

大小V单来了！vivo X300 Ultra/X300s外观正式公布：手机相机双形态

在功能特性上，X300Ultra与X300s同样亮点纷呈。它们均支持长焦增距模式，其中X300Ultra更是配备了全新大炮400镜头，实现了极致的望远效果;而两款机型则共同支持全新口红200镜头，轻量便携，满足用户不同场景下的拍摄需求。

作为定位专业V单的机型，vivo X300Ultra在专业创作、全焦段规格以及日常录制等方面均实现了巨大升级。它拥有全焦段高度一致的顶级拍摄能力，包括全焦段4K120fps10bit Log、全焦段4K120fps杜比视界、全焦段4K120fps电影慢动作等多种拍摄模式。同时，在全焦段OIS光学防抖的加持下，X300Ultra的2亿像素长焦镜头还首发搭载了3OIS光学防抖技术，实现了云台级的防抖表现，让用户随手也能拍出稳定的视频画质，即便进行30倍录像也毫无压力。

而定位超能小V单的vivo X300s，则采用了6.78英寸144Hz蔡司色彩大直屏，成为X系列首款支持144Hz高刷新率的机型，也是首款支持大型MOBA手游原生144FPS的机型。在影像系统方面，X300s沿用了2亿像素大底主摄与中底潜望长焦的组合方案，为用户带来出色的拍摄体验。

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