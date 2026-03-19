iQOO Z11系列官宣3月26日发布

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:今天，iQOO官方正式宣布，iQOO Z11系列将于3月26日19:00正式发布，并且发布后即刻开售。此次系列共带来两款新机，分别是定位更高的iQOO Z11和另一款机型iQOO Z11x。

iQOO Z11系列此次亮点颇多，其中iQOO Z11更是搭载了iQOO史上最大容量的9020mAh蓝海电池，并且首次采用了165Hz高刷新率电竞屏，这两项配置均为品牌首发。此前，iQOO产品经理就曾表示，他们坚信iQOO Z11将成为2K-3K价位段中，那些既注重性能又看重续航的用户的理想选择。

根据目前的爆料信息，iQOO Z11将搭载一块约6.83英寸的大尺寸1.5K直屏，核心处理器为天玑8500，采用台积电N4P工艺打造，CPU采用第二代全大核架构。GPU方面，则采用了Mali-G720MC8，峰值性能相比前代提升了25%，而峰值功耗却降低了20%，并且还率先支持了旗舰级光追技术，堪称目前的次旗舰神U。此外，iQOO Z11还提供了高达16GB的内存和512GB的存储空间，并支持90W快充技术。

至于另一款机型iQOO Z11x，它正面配备了一块6.76英寸的LCD屏幕，核心处理器为天玑7400，内置7200mAh电池，并支持44W快充技术。

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