AI日报：MiniMax发布M2.7模型；腾讯QClaw接入微信小程序；OpenAI发布小模型GPT-5.4 mini

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、模型也会“套娃”？MiniMax 发布 M2.7：首个深度参与自我迭代的国产大模型

文章介绍了 MiniMax 发布的 M2.7 模型，这是首个深度参与自我迭代的国产大模型，具备强大的自主构建能力，能够独立完成复杂任务，同时 AI 算力与应用市场也在不断变化，2026 年的 AI 赛道充满挑战和机遇。

【AiBase提要:】 🧠 MiniMax M2.7 是首个深度参与自我迭代的国产大模型，具备自主构建能力。 🚀 它能够独立完成复杂生产力任务，提升逻辑推理和工具调用精度。 📈 AI 算力与应用市场动态频繁，2026 年的 AI 赛道充满变数。

2、微信里也能“养龙虾”了！腾讯 QClaw 接入小程序：文件互传、多模态交互全开启

腾讯云AI智能体QClaw接入微信小程序的更新，强调其在文件互传、多模态交互和灵感广场方面的亮点，并指出安全风险及未来功能扩展。

【AiBase提要:】 📎 文件互传：用户可以直接在小程序内接收QClaw从电脑端发送的文件。 🖼️ 多模态潜力：未来还将支持语音、图片等微信原生交互，让AI真正像一个微信好友一样帮你干活。 🎮 灵感广场：预置了大量针对办公提效、深度研究、娱乐游戏等场景的常用任务。

3、OpenAI 发布最强小模型：GPT-5.4 mini 与 nano 登场，性能直逼满血版

OpenAI 发布了两款全新的小型 AI 模型——GPT-5.4mini 和 GPT-5.4nano，它们在性能上实现了质的飞跃，专为高频、低延迟的任务场景设计，展现了极强的竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.4mini 在代码编写和逻辑推理方面表现优异，运行速度提升2倍以上。 🧩 GPT-5.4nano 体积最小、成本最低，适合文本分类和数据提取任务。 💰 GPT-5.4mini 和 GPT-5.4nano 的 API 价格极具竞争力，适合不同场景的开发者使用。

4、男二以下或用AI演员 导演于正发声称真人表演无法被技术替代

AI演员在影视行业的应用及其带来的影响，指出虽然AI演员在效率和成本上有优势，但在情感表达上仍有不足，同时强调了人类表演的重要性。

【AiBase提要:】 🎬 AI演员在影视制作中逐渐替代真人表演，尤其在短剧制作中展现出降本增效的优势。 💔 AI演员在情感深度和生命温度方面仍显不足，难以与观众建立情感共鸣。 🎭 影视行业正处于技术与艺术的摩擦期，如何平衡技术与人文关怀成为关键问题。

5、Unsloth Studio 发布：首个本地可视化大模型微调平台，显存占用降低 70%

Unsloth Studio 的发布标志着大模型微调进入本地化、低成本的新阶段，为开发者提供了强大的工具和便捷的流程。

【AiBase提要:】 🧠 训练速度翻倍，效率提升2倍。 💾 显存节省70%，消费级显卡也能微调大模型。 🚀 一键导出部署，支持多种格式。 详情链接:https://unsloth.ai/docs/new/studio

6、一杯奶茶钱，定制专属AI？灵光“代搓应用”服务成为年轻人副业新选择

AI工具如何降低应用开发门槛，使普通人能够通过灵光App等平台快速创建和销售自己的AI应用。这种‘手搓应用’模式正在兴起，为年轻人提供了新的赚钱方式。

【AiBase提要:】 AI工具让普通人也能快速开发和销售应用，降低了传统开发的高成本和复杂性。 通过灵光App，用户可以轻松生成可编辑、可分享的交互应用，满足多样化需求。 这种‘手搓经济’模式不仅改变了软件创作方式，还为普通人提供了新的创业机会。

7、阿里云宣布AI算力与存储产品涨价:最高涨幅34%，平头哥真武系列在列

阿里云宣布上调AI算力与存储产品价格，最高涨幅达34%，主要由于全球AI需求激增导致供应链成本上升。此次调价涉及平头哥真武810E算力卡和CPFS（智算版）存储产品，同时阿里云战略性地将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜，以保障大模型推理与应用层的需求。

【AiBase提要:】 📉 平头哥真武810E算力卡价格上涨5%至34% 💾 专为智算场景设计的CPFS（智算版）存储产品涨幅达30% 📈 阿里云MaaS平台“百炼”一季度创下历史最高增速

8、字节跳动发布ByteClaw工具及《安全规范》，强化大模型内网访问管控

字节跳动发布ByteClaw工具及《安全规范》，强化大模型内网访问管控，旨在通过标准化手段解决大模型工具在企业内网环境下的安全治理难题。

【AiBase提要:】 🔐 针对大模型应用中的五类典型安全风险，提出明确的技术防范要求。 🔒 ByteClaw实现了统一身份认证、访问控制与权限管理，为员工安全调用内部资源提供支撑。 🌐 严禁在核心生产环境安装此类工具，且不建议在办公电脑本地部署。

（举报）