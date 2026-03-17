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1、终结繁琐操作！PixVerse 推出开发者专属 CLI：在终端一键“敲出”大片图片

PixVerse CLI 的发布为开发者提供了高效的工具，使视频和图像生成融入原生工作流，极大提升了生产力。

【AiBase提要:】 🎨 全能力覆盖：支持文生图、文生视频、图生视频、音频合成以及图像放大等全套功能。 🤖 智能体友好：每个命令均输出结构化的 JSON 数据，可被完美集成到 AI 编程助手或自动化流水线中。 🔒 高度可组合：开发者可通过脚本将多个步骤串联，实现媒体素材的批量生产。 详情链接:https://pai.video

2、钉钉发布“悟空”AI原生平台，阿里加速B端AI Agent战略布局

钉钉正式推出AI原生工作平台“悟空”，标志着阿里巴巴在企业级AI Agent市场的战略构想进入落地阶段。同时，阿里巴巴集团进行组织架构调整，成立Alibaba Token Hub事业群，旨在将大模型生成的Token能力深度转化为生产力。业内分析认为，阿里此举意在通过钉钉构建超越OpenClaw的Agent能力，并计划整合淘宝、阿里云等生态服务，重塑B端商业生态。

【AiBase提要:】 🤖 钉钉发布AI原生工作平台“悟空”，支持PC与移动端双端运行，实现24小时不间断自主工作。 💼 阿里巴巴成立Alibaba Token Hub事业群，明确“创造、输送、应用Token”的核心目标。 🚀 阿里通过钉钉构建超越OpenClaw的Agent能力，整合淘宝、阿里云等生态服务，重塑B端商业生态。

3、单图秒变 3D！苹果发布 LiTo 大模型：光影质感拉满，Vision Pro 的神队友来了？

苹果公司发布了名为LiTo的最新AI模型，能够仅凭一张2D图像重建出具有物理级别真实感的3D对象，解决了单图生成3D模型时的光影一致性问题。

【AiBase提要:】 💡 LiTo模型通过创新的潜在空间表示法，解决了单图生成3D模型时光影一致性的问题。 🔍 该模型具备强大的“脑补”能力，能精准预测物体背面在不同光照条件下的镜面高光和菲涅尔反射。 🚀 苹果通过LiTo模型为未来空间计算生态铺路，可能成为Vision Pro的重要助手。

4、一键部署你的私有 AI“爪子”:NVIDIA 发布 NemoClaw 彻底打通 OpenClaw 生态

NVIDIA推出NemoClaw堆栈，为OpenClaw代理平台带来技术突破，使开发者和用户能够通过简单命令部署Nemotron模型和OpenShell运行时。该堆栈解决了隐私和扩展性问题，并支持多种NVIDIA设备，推动AI代理进入新时代。

【AiBase提要:】 🔐 隔离沙箱确保数据隐私 🔄 混合模型策略实现本地与云端安全连接 ⚙️ 支持多种NVIDIA平台实现24/7运行

5.养龙虾不如养赛博骡子？全球首个自进化 AI “MuleRun”正式发布

全球首个自进化个人AI——MuleRun“赛博骡子”，其主打免部署、全天候在线、自进化的特点，解决了传统AI部署门槛高和安全隐患的问题。MuleRun通过云端虚拟机实现任务执行，同时采用不碰本地的设计思路，保障数据安全。

【AiBase提要:】 🧠 自主进化：AI能持续学习用户的数据、工作习惯与审美偏好，使用时间越长，AI越契合个人需求。 🔄 主动触达：具备智能预判能力，能根据日程主动推荐待办事项，并定时推送工作汇报或资讯热点。 🤝 群体智慧共享：基于开放的Agent网络，用户可以一键复用或分享优质的Agent模板，实现“最佳实践”的快速迁移。 详情入口： 🔗 https://mulerun.com/

6、“龙虾”爆火后的安全警示:国安部发布 OpenClaw 安全养殖手册

文章讨论了OpenClaw（“龙虾”）作为一款开源AI智能体工具的迅速走红及其带来的安全风险，同时强调了国家安全部发布的《“龙虾”安全养殖手册》的重要性，提醒用户理性使用并注意潜在的安全隐患。

【AiBase提要:】 🧠 自主落地: 能够通过聊天程序远程执行指令，而非简单的问答交互。 🛡️ 插件生态: 覆盖文件管理、邮件撰写、网页浏览等多种场景工具链。 🔄 自我进化: 具备长期记忆，能持续学习并理解用户的行为偏好。

7、普通人零基础拍大片！“Vibe Editing”火爆出圈：扔素材+聊天，AI秒出朋友圈爆款视频

近日，一种名为Vibe Editing（氛围编辑）的全新视频创作方式正在社交媒体和创作者圈迅速走红。与“Vibe Coding”针对程序员用自然语言写代码相反，Vibe Editing专为编程小白、普通上班族和社交达人设计。

【AiBase提要:】 ✨ Vibe Editing让普通用户无需学习剪辑软件即可创作短视频。 💡 AI通过自然语言理解用户需求，实现智能剪辑和氛围营造。 🚀 这种方式极大降低了视频创作门槛，适合社交平台发布。

8、澄清了！博纳影业回应：博乐AI暂未接入 OpenClaw 部署

博纳影业回应投资者提问，明确表示其自研的‘博乐AI一键短剧’产品目前不涉及OpenClaw的部署应用。尽管如此，公司对新技术的开放态度仍引发市场对其未来智能化转型的期待。

【AiBase提要:】 🎬 博纳影业澄清博乐AI暂未接入OpenClaw部署 💡 公司持续关注前沿创新产品并探索新领域 🚀 未来智能化转型仍受市场期待

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