小米笔记本Pro 14柔光粉亮相 将于3月19日发布

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:今天，小米笔记本Pro14全新柔光粉配色正式公布。此款配色运用低饱和哑光金属工艺，搭配丝绒镁合金机身，既有着细腻温润的触感，又具备轻盈坚固的特性。

小米笔记本Pro14是小米时隔四年重启高端笔记本产品线后的力作，将于3月19日19:00正式发布。它定位为公斤级超轻薄PC，整机重量仅1.08kg，厚度为14.95mm，携带起来十分方便。

在设计上，小米笔记本Pro14融合了手机堆叠设计经验，采用三种高端轻量化材料。一体压铸成型的镁合金机身，相比传统铝合金减重超30%;3D热压成型的高强度碳纤维底壳，坚固耐用;键盘内部支撑板升级为钛合金，进一步提升了整体品质。

屏幕方面，它搭载14.6英寸OLED专业原色触控屏，拥有3.1K超高清分辨率、120Hz高刷新率，峰值亮度达1600nits，显示效果极为出色。还配备129cm超大全域压感触控板，支持多种快捷手势操作，搭配全尺寸背光键盘，操作体验流畅舒适。

性能表现同样强劲，最高搭载英特尔酷睿Ultra X7358H处理器，采用Intel18A工艺，搭配12Xe超级核显，图形性能在低功耗下提升近70%。散热系统搭载10000mm超大VC模组、高速静音风扇与立体三风道设计，可实现50W高性能释放，无论是4K视频剪辑、复杂特效渲染、端侧模型部署，还是运行3A游戏，都能轻松应对。

存储配置诚意满满，起步配置为24GB1TB，顶配可达32GB高频内存与1TB固态，还预留M.22280SSD扩展位，最高支持4TB扩容，满足用户对大容量存储的需求。

续航能力也不容小觑，内置72Wh大容量电池，能量密度高达800Wh/L。正常办公续航可达19.8小时，连续刷剧12.4小时、在线会议15.8小时，并且标配100W氮化镓电源适配器，充电快速又便捷。

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