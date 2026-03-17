红魔11 Air极光银正式开售：国补价3199元起

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:今日，红魔11Air极光银配色正式开启首销，为消费者带来两种存储版本选择，分别是12GB +256GB以及16GB +512GB，售价对应为3699元和4399元。在叠加国补优惠后，该机型起售价仅需3199元。

续航能力方面，红魔11Air内置7000mAh大容量电池，支持120W闪充，让用户无需长时间等待充电。

在机身设计上，红魔11Air厚度为7.85mm，重量207g，虽不算极致轻薄，但相较于以往红魔手机已有大幅优化，比一般旗舰机更为轻薄，然而其性能释放却远超常规旗舰机型。

红魔11Air在众多Air机型中独具特色，堪称市面上最独特的Air手机。它拥有Air机型里最激进的性能调教，同时还是唯一采用真全面屏设计的Air机型，以及唯一配备透明背壳的Air机型。

从屏幕方面来看，红魔11Air正面配备了一块6.85英寸的直屏，采用行业独家的1600W像素屏下摄像头技术，实现了无孔真全面屏的视觉效果，屏占比高达95.1%。该屏幕支持144Hz高刷新率，还具备2592Hz高频PWM调光与DC调光双护眼方案，在提供流畅视觉体验的同时，有效保护用户视力。

性能配置上，红魔11Air核心搭载高通骁龙8至尊版处理器，搭配红芯R4自研电竞芯片，能够达成2K144Hz超分超帧并发，并且适配了200款热门游戏。为保障性能强劲释放，它还配备了驭风4.0主动散热风扇，可实现每分钟24000转的持续转速。此外，该机型还设有物理肩键，支持520Hz行业最快触发速率，能大幅提升游戏操作体验。

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