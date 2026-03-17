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新一代SU7官宣首发搭载小米蛟龙底盘

2026-03-17 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:今日，小米创始人雷军宣布，小米蛟龙底盘将由新一代SU7首发搭载，这款车也将借此成为新一代驾驶者之车

雷军介绍，小米蛟龙底盘是专为驾驶者打造的高性能智能底盘系统，其配备高品质硬件，经过专业调教，实现了软硬深度融合，能够为驾驶者带来精准、稳定且安全的驾控体验。

小米蛟龙底盘发布！新一代SU7 首发搭载 雷军：驾驶质感极为出色

小米蛟龙底盘带来了三大升级亮点，分别是Ultra制动脚感调教升级、转向系统调教升级以及悬架系统调教升级。在底盘硬件配置上，该底盘采用前双叉臂后五连杆独立悬架，搭配闭式双腔空气弹簧和CDC阻尼可变减振器，同时搭载前四活塞固定卡钳，全系标配265mm后宽胎，硬件实力强劲。

不仅如此，新一代SU7还支持软硬件深度融合，具备防滑协同控制系统、湿滑模式、湿滑路面AI多模态监测、智能底盘预瞄与抬升功能，并且支持晕车舒缓模式，在驾驶体验的丰富性和舒适性上有了进一步提升。

雷军强调，无论汽车技术如何发展，出色的驾控始终是一台“Dream Car”的基础品质。

据悉，3月19日19点，新一代小米SU7将正式上市。目前新车已开启预售，预售价格为22.99万元起，较现款上市价上调约1.4万元，不过最终售价还需等到上市当天才能确定。

小米蛟龙底盘发布！新一代SU7首发搭载 雷军：驾驶质感极为出色

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