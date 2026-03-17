苹果AirPods Max 2发布：搭载H2芯片 售价3999元

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:今日，苹果公司正式推出其新款头戴式耳机AirPods Max2，定价3999元，消费者可于3月25日起进行预购，预计4月初正式上市销售。

在外观设计上，AirPods Max2延续了前代的经典风格，几乎未做改动，但提供了更为丰富的色彩选择，包括午夜色、星光色、橙色、紫色及蓝色五种配色方案，满足不同用户的个性化需求。该耳机重量为386.2克，保持了良好的佩戴舒适度。

技术层面，AirPods Max2实现了显著升级，搭载了最新的H2芯片，这一改进使得耳机首次具备了自适应音频、对话感知以及语音突显等先进功能。尤为值得一提的是，借助H2芯片与全新计算音频算法的结合，AirPods Max2的主动降噪性能较前一代产品提升了1.5倍，能够更有效地隔绝外界噪音，如飞机引擎轰鸣或火车行驶声，为用户营造更加沉浸的聆听环境。

音频质量方面，AirPods Max2支持24-bit、48kHz的无损音频传输（需配合随附的USB-C连接线使用），无论是欣赏音乐、观看电影还是沉浸于游戏世界，都能带来卓越的音质体验。

续航能力上，AirPods Max2同样表现出色。在开启主动降噪功能的情况下，单次充电可支持长达20小时的连续使用，满足用户长时间佩戴的需求。

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