AI日报：腾讯发布“龙虾管家”；抖音处置AI擦边违规账号1.4万个；有赞回应315AI投毒传闻

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1、行业首个！腾讯发布“龙虾管家”，为本地 AI Agent 打造安全沙箱

腾讯电脑管家推出的“龙虾管家·AI安全沙箱”功能，为本地AI Agent提供了全面的安全防护，包括权限管控、恶意注入拦截和隐私保护等，同时支持多种主流AI框架，推动AI时代个人电脑防护标准的建立。

【AiBase提要:】 🛡️ 通过沙箱隔离技术严格管控AI对底层资源的访问权限，拦截异常行为。 🔐 引入可视化管理机制，让用户清晰查看AI应用对敏感权限的调用记录。 🌐 支持多种主流本地AI框架，定义AI时代的个人电脑防护标准。

2、打击“AI 擦边”不手软：抖音今年已处置 1.4 万个违规账号

抖音平台近期加强了对利用AI技术生成色情低俗内容的治理力度，已处理大量违规内容并处罚相关账号，同时将违法线索移交公安机关，以维护网络环境的清朗。

【AiBase提要:】 🛡️ 抖音针对AI生成的色情低俗内容展开专项治理，已处置4.2万条违规内容。 🔐 平台对1.4万个违规账号进行梯次处罚，包括禁言和封禁。 👮‍♂️ 339个相关账号被无限期回收直播权限，涉案团伙被刑事拘留。

3、有赞回应315“AI投毒”传闻:GEO涉事产品非旗下投资公司开发

有赞回应315“AI投毒”传闻，强调其投资企业与涉事产品无关联，并明确AI营销业务的安全合规边界。

【AiBase提要:】 ✅ 有赞澄清其投资企业与央视3·15晚会曝光的“AI投毒”事件无关。 🚫 有赞明确表示其AI营销业务遵循安全合规边界，反对“投毒式”营销。 🔍 事件揭示了GEO概念在非法产业链中的异化，需建立行业标准以区分合规与恶意内容。

4、字节跳动暂停Seedance2.0全球发布，法律合规挑战迫使AI视频模型延期

文章指出，字节跳动因法律合规压力暂停了其新一代AI视频生成模型Seedance2.0的全球发布计划。尽管该模型在中国市场已亮相，但面临好莱坞制片方的版权侵权指责，导致其全球化进程受阻。这反映了生成式AI在技术爆发与现行法律框架之间的冲突，也预示着AI视频行业正从“算力博弈”向“合规竞争”转型。

【AiBase提要:】 🌱 Seedance2.0因法律合规问题暂停全球发布，凸显AI技术与法律监管的矛盾。 🎬 模型生成的高逼真度视频引发影视行业防御机制，迪士尼等制片方发出侵权通知函。 💡 字节跳动需优先解决全球监管环境下的合规性挑战，版权问题成为多模态大模型落地的关键门槛。

5、百万 Token 时代开启！Claude 一夜拆掉 AI 编程天花板：代码库、哈利波特都能一次吞下？

文章介绍了 Anthropic 推出的 Claude 100万 Token 上下文窗口，标志着 AI 编程进入新纪元。该功能不仅提升了 AI 的工作记忆能力，还通过合理的定价策略降低了使用门槛。同时，Claude 在细节检索测试中表现出色，展现了强大的信息处理能力。

【AiBase提要:】 🧠 100万 Token 上下文窗口上线，AI 拥有“超长工作记忆” 💰 定价策略“降维打击”，长上下文不再是奢侈品 🚀 Opus4.6 在细节检索测试中表现优异，稳居同类模型第一

6、智谱发布GLM-5-Turbo：首款龙虾场景原生模型，自研基准稳居国产第一

智谱发布了针对复杂Agent场景深度优化的基座模型GLM-5-Turbo，解决了通用大模型在长链路任务中易失速的问题。该模型强化了工具调用、复杂指令拆解等核心能力，并在自研基准测试中位居国产模型首位。同时，智谱推出了“龙虾套餐”订阅体系及企业级安全管理体系，推动大模型向企业数字劳动力跃迁。

【AiBase提要:】 ✨ GLM-5-Turbo是专为复杂Agent场景优化的基座模型，提升了执行效率。 📊 在自研基准测试ZClawBench中，GLM-5-Turbo位居国产模型首位。 🔒 智谱推出“龙虾套餐”和企业级安全管理体系，实现多Agent协同的可视化管理。 详情链接:https://autoglm.zhipuai.cn/autoclaw

7、清华重磅开源！OpenMAIC打造AI多智能体虚拟课堂，一键把任何主题变身沉浸式互动教室

清华大学研究团队开源了OpenMAIC，这是一个由大语言模型驱动的多智能体互动课堂平台。该项目将任意主题或文档转化为完整的沉浸式学习体验，标志着在线教育进入“与AI共同上课”的新阶段。

【AiBase提要:】 🧠 AI老师：负责系统讲解、语音授课、在白板上实时画图写公式 👩‍🏫 AI助教：提供个性化辅导、补充细节 💬 AI同学：模拟真实学生，主动参与讨论、提问、举手发言，甚至展开圆桌辩论 详情链接:https://open.maic.chat/

8、影视配音进入AI时代:通义实验室开源Fun-CineForge，首克多人对话难题

通义实验室发布并开源了首个影视级多场景配音多模态大模型——Fun-CineForge，解决了传统AI配音在复杂情绪爆发和精准口型匹配上的瓶颈问题。该模型通过引入“时间模态”和四模态融合架构，实现了对多人对话场景的精准支持，显著提升了词错率、唇部同步度及音色相似度的表现。

【AiBase提要:】 🎬 口型同步: 实现合成语音与画面唇部运动的高度一致。 🎭 情绪表达: 结合面部形象与指令描述，赋予声音拟人化的情感深度。 🔊 音色一致性: 在复杂的多角色对话中保持特定人物的音色稳定。 详情链接:https://github.com/FunAudioLLM/FunCineForge HuggingFace :https://huggingface.co/FunAudioLLM/Fun-CineForge ModelScope :https://www.modelscope.cn/models/FunAudioLLM/Fun-CineForge/

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