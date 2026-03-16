鸿蒙智行：全新尚界Z7/Z7T将于本月23日启动预定

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:鸿蒙智行正式对外宣布，尚界品牌旗下的Z7与Z7T两款车型将于本月23日启动预售。

这两款新车分别定位为纯电轿跑与猎装车型，预计售价区间在20至30万元，主要面向追求年轻、科技、运动、操控及智能体验的消费群体，将与同价位段热门车型小米SU7、特斯拉Model3形成直接竞争态势。

在设计层面，Z7与Z7T展现出高度的一致性。二者均采用低趴流线的车头造型，搭配低风阻设计，整体风格酷似跑车。同时，车辆配备了类似保时捷的双LED大灯，前包围两侧设有导流槽，进一步强化了运动气息。

配置方面，两款车型全系标配华为激光雷达。从申报图及官方信息来看，有望全部搭载华为最新的896线激光雷达，这一配置有望使其在竞品中脱颖而出，形成独特的竞争优势。

车身尺寸上，Z7与Z7T保持一致，长宽高均为5036/1976/1465mm，轴距达到3000mm，与小米SU7类似，均定位为C级轿车。此外，车辆提供了丰富的轮圈选择，满足消费者的个性化需求。

车辆尾部设计上，两款车型均采用贯穿式尾灯，营造出宽体视觉效果。不过，由于Z7T为猎装版车型，其尾部造型相对更为饱满。

动力性能方面，Z7与Z7T均提供单电机与双电机版本供消费者选择。单电机版本最大功率为264千瓦，最高时速可达220km/h;双电机版本则额外增加了一台170千瓦的前电机，最高时速分别为239km/h和242km/h。

电池方面，两款车型全系搭载华为巨鲸电池。其中，标准版车型配备容量为81度的磷酸铁锂电池，而Max和Ultra版则标配100度三元锂电池。值得一提的是，Max版为后驱车型，CLTC续航最远可达905km（Z7数据），略高于新一代小米SU7的最高续航902km。

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