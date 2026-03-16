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新一代小米SU7全外观公布：可搭配9款配色、4款内饰、6款轮毂

2026-03-16 11:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:新一代SU7确定将于3月19日正式发布，这是SU7车型的首次全面换代，新车从外观到内饰，再到性能配置，都进行了全方位的升级优化。

目前，新一代SU7的外观配置信息已由官方全面公布，消费者可一次性了解清楚。在车身配色方面，新车提供了多达9种选择，分别为卡布里蓝、赤霞红、靛石绿、流金粉、霞光紫、璀璨洋红、雅灰、珍珠白以及曜石黑。其中，卡布里蓝、赤霞红、靛石绿三款颜色为新一代车型专属，其余配色则与上一代车型保持一致。

新一代SU7 全外观公布： 9 款配色、 4 款内饰、 6 款轮毂一次性看完

内饰部分，新一代SU7同样不遑多让，提供了迷雾紫、暮光红、砂陶米、暗夜黑4款颜色供消费者挑选，满足不同用户的个性化需求。

轮毂设计上，新车更是下足了功夫，共推出6款不同样式的轮毂。具体来看，19英寸轮毂为钻石轮毂;20英寸轮毂有锋刃轮毂、梅花轮毂、米型轮毂三款可选;21英寸轮毂则包括运动轮毂和双层锻造梅花轮毂两款。

值得一提的是，新一代SU7Max版卡布里蓝车型还拥有专属选配方案。除了常规配置外，消费者还可选择20英寸锋刃轮毂卡布里蓝特别版，以及暗黑内饰、卡布里蓝特别版等个性化配置，让爱车更具独特魅力。随着发布日期的临近，相信新一代SU7将会在市场上掀起新的热潮。

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