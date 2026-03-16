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小米笔记本Pro 14、小米手表S5官宣3月19日发布

2026-03-16 09:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:小米公司宣布，新一代小米SU7已正式定档，将于3月19日19:00正式上市。值得一提的是，此次发布会除了主角SU7外，还将有两款新品同台亮相，分别是小米笔记本Pro14小米手表S5

小米笔记本Pro14作为全新高性能超轻薄本，是小米笔记本系列时隔三年多后的首次更新。这款新品在质感与性能上均有显著提升，融合了手机堆叠设计经验，采用了三种高端轻量化材料:一体压铸成型的镁合金机身、3D热压成型的高强度碳纤维底壳，以及钛合金键盘内部支撑板。这些创新设计使得机身重量控制在仅1.08kg，厚度也仅为14.95mm。

与SU7 同台发布！小米笔记本Pro 14、小米手表S5 定档 3 月 19 日

在性能配置上，小米笔记本Pro14最高搭载了英特尔酷睿Ultra X7358H处理器，该处理器采用Intel18A工艺，基于Panther Lake架构打造，性能释放可达50W。同时，它还配备了12Xe超级核显，图形性能达到RTX3050Ti级别。为了确保高性能的稳定输出，散热系统采用了10000mm超大VC模组、高速静音风扇与立体三风道设计，可流畅应对4K视频剪辑、复杂特效渲染、端侧模型部署，甚至3A游戏运行等高强度任务。

与小米笔记本Pro14一同发布的还有小米手表S5，这款手表定位为全能运动长续航手表，从内到外进行了全面重构升级。它采用了一体式表圈设计，机身更加纤薄，整体质感与细节进一步提升。在材质选择上，小米手表S5采用了316L不锈钢表体，具备更好的抗腐蚀能力和耐用性。同时，它还配备了旋转表冠，操作更加便捷。值得一提的是，小米手表S5拥有长达21天的超长续航，并支持腕上控制中心，可实现控车、控家等功能，极大地提升了日常使用的便利性。

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