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雷军：新一代小米SU7定档3月19日发布

2026-03-16 09:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:今日，小米创始人雷军正式对外宣布，新一代小米SU7将于3月19日晚7点发布。雷军表示，这款新车承载着众多消费者的期待，是小米在第一代SU7基础上，历经两年潜心打磨的结晶。在安全、驾控、智能体验以及豪华质感等多个方面，新一代SU7均实现了显著提升。

此前，雷军已多次透露，新一代SU7因成本上升，价格将有所调整。尽管如此，市场对其热情不减，许多朋友都期待SU7能续写成功传奇。对此，雷军自信地表示:“新一代SU7，已经准备就绪。”

雷军官宣：新一代小米SU7 定档 3 月 19 日发布

据悉，新一代小米SU7将继续提供标准、Pro、Max三个版本供消费者选择，预售价分别为22.99万元、25.99万元和30.99万元。与老款相比，各版本价格均有所上调，但考虑到其全面升级的产品力，这一调整也在情理之中。

雷军详细介绍了新一代SU7的亮点配置。全系车型均具备长续航能力，其中Pro版CLTC续航里程高达902公里;全系搭载快充技术，配备碳化硅高压平台;标配V6s Plus超级电机，动力强劲;底盘经过大升级，采用后宽胎和固定卡钳设计，提升操控稳定性;全系标配激光雷达，实现满配辅助驾驶功能;车身结构采用2200MPa小米超强钢，电池安全升级，配备硬核热防护和全向物理防护;全系标配9个安全气囊，为乘客提供全方位保护;门把手采用三重冗余设计，提前符合新国标要求;座椅舒适度全面升级，让驾乘体验更加愉悦;全系标配静音双层夹胶玻璃，有效隔绝外界噪音;防晒隔热性能达到行业顶级水平，为车内营造宜人环境。

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