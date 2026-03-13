首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：xAI发布Grok4.20；美团上线AI搜索产品“问小团”；百度健康内测AI医生助手“DoctorClaw”

2026-03-13 16:58 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、xAI发布Grok4.20:推理性能提升显著，不幻觉率78%创行业纪录

xAI发布Grok4.20，其推理性能显著提升，非幻觉率高达78%，创行业纪录。该模型在事实可靠性方面表现出色，同时定价策略极具竞争力，为AI在严谨行业应用提供了更稳固的信息信任基础。

【AiBase提要:】

🧠 Grok4.20在智能指数中获得48分，较前代版本提升6分。

🔒 非幻觉率高达78%，有效解决AI模型虚假信息编造问题。

💰 定价策略极具市场渗透力，每百万令牌成本仅为2美元至6美元。

2、美团王兴:物理世界数字化是AI底座，已上线AI搜索产品“问小团”

美团CEO王兴在管理层沟通会上强调，AI带来的变革将远超互联网时代，企业必须积极拥抱AI并鼓励创新。他指出，物理世界的数字化是AI落地的核心底座，并以“爱因斯坦当秘书”为例说明真实信息基建的重要性。美团自2025年起加大本地生活信息基建投入，并已上线AI搜索产品“问小团”，标志着其AI Agent战略进入实际应用阶段。

【AiBase提要:】

🧠 AI将重塑组织架构与工作模式

🌐 物理世界的数字化是AI落地的核心底座

🤖 美团已上线AI搜索产品“问小团”

3、OpenAI Sora2API推出角色一致性、20秒时长与横竖屏双输出更新

OpenAI的Sora2 API推出了多项核心能力升级，包括角色一致性支持、视频时长提升至20秒、横竖屏双输出以及强化的批量处理功能。这些改进显著提升了视频生成的一致性、效率和多平台适配能力。

image.png

【AiBase提要:】

🎭 角色一致性支持：确保同一主角在不同场景中视觉连续性。

⏱️ 视频时长提升至20秒：允许生成更完整的叙事片段。

📱 横竖屏双输出：同时生成16:9和9:16格式素材，简化多平台分发流程。

详情链接:https://developers.openai.com/api/docs/guides/video-generation

4、百度健康内测AI医生助手“DoctorClaw”，短期侧重学术检索与办公辅助

百度健康启动AI医生助手内测，聚焦学术检索与办公辅助，长期目标覆盖临床诊疗和医学科研，推动医疗数字化进程。

【AiBase提要:】

🧠 DoctorClaw专注于学术文献检索与日常办公辅助，为医生提供专业支持。

🏥 长期目标是深度渗透临床诊疗、医学科研及教学管理等场景，打造数字化医疗专家助手。

📊 医疗大模型正从“通用”向“专精”转型，DoctorClaw的内测预示行业竞争向B端执业辅助偏移。

5、全球首个!中国侵入式脑机接口医疗器械获批上市，开启临床应用新元年

中国在脑机接口领域取得重大突破，全球首个侵入式脑机接口医疗器械获批上市，为脊髓损伤患者带来新的治疗希望。

【AiBase提要:】

🧠 该系统采用硬脑膜外微创植入与无线供能通信技术，平衡了信号质量与手术安全性。

🩺 产品精准针对颈段脊髓损伤导致的四肢瘫患者，通过采集大脑运动意图并驱动气动手套，辅助患者实现手部抓握功能的代偿。

🚀 这是全球首个侵入式脑机接口医疗器械，标志着该技术正式从实验室走向诊疗室。

6、Anthropic 推出 Claude 插件更新，打通 Excel 与 PowerPoint 跨应用工作流

Anthropic 推出 Claude 插件更新，打通 Excel 与 PowerPoint 跨应用工作流，显著提升了办公自动化水平。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 通过“共享上下文”功能，Claude 能够在 Excel 和 PowerPoint 之间无缝传递数据和逻辑，减少手动操作。

⚙️ 引入“可复用技能”功能，允许用户保存高频工作流为快捷方式，提升办公效率。

🔒 提供企业级安全与隐私保障，确保数据符合合规标准并自动删除。

7、厨房里的“贾维斯”来了！老板电器发布全球首款AI烹饪眼镜：第一视角教你做饭

文章介绍了老板电器发布的全球首款AI烹饪眼镜，其核心是自研的烹饪大模型“食神”，能够通过第一视角识别食材并实时指导烹饪，同时联动厨房设备，提升烹饪体验。

image.png

【AiBase提要:】

🍎 通过第一视角镜头识别食材和火力变化

🍳 实时语音提醒烹饪步骤，提升操作效率

🔧 联动数字厨电生态，实现智能厨房管理

8、手机端“养虾”战火升级 阿里云上线手机版OpenClaw“龙虾”JVSClaw

阿里云和腾讯在AI移动端入口的竞争日益激烈，双方均推出新产品并进行功能优化，以提升用户体验和市场竞争力。国产模型凭借高性价比优势，正在推动大模型Token消耗量的增长。

【AiBase提要:】

📱 阿里云推出手机版OpenClaw“龙虾”应用JVSClaw，标志着主流云厂商在AI移动端入口的争夺进入白热化阶段。

🤝 腾讯“小龙虾”版本WorkBuddy完成关键更新，提升即时通讯生态中的连接稳定性。

💰 国产模型凭借极高性价比优势，在基础设施与应用端协同发力，带动大模型Token消耗量创下新高。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 中国首个国产AI推理千卡集群落地 云天励飞助力打造湛江市“AI渗透之城”

    3月12日，云天励飞中标湛江市AI渗透支撑新质生产力基础设施建设，金额4.2亿元。项目将基于其自研国产AI推理加速卡，打造中国首个全栈国产AI推理千卡集群，搭载DeepSeek等国产大模型，为政务、产业及各类应用场景提供便捷、低成本的AI能力。此举标志着湛江人工智能产业发展迈出实质性步伐，“AI渗透之城”建设进入全面提速新阶段。

    ​AI渗透 ​新质生产力 ​国产AI推理加速卡

  • 联想AI平板小新Pro 13性能官宣：搭载第四代骁龙8S！跑分262万

    联想AI平板小新Pro+13将于3月18日发布，搭载第四代骁龙8S处理器，安兔兔跑分达262万，同档位性能突出。该处理器基于台积电4nm工艺，CPU性能提升31%，集成Adreno 825 GPU，支持硬件级光线追踪与超级分辨率2.0。AI方面，Hexagon NPU升级，性能提升44%，可运行DeepSeek等大模型。同时，第二代联想手写笔Pro亮相，支持8192级压感、1ms低延迟等功能。此外，拯救者平板Y700五代也将发布，搭载第五代骁龙8至尊版芯片，安兔兔综合跑分突破453万，成为目前性能最强的安卓小平板。

  • ISLE 2026开幕：AI与Mini/Micro LED引领大视听产业新范式

    ISLE2026国际智慧显示及系统集成展于3月5日在深圳开幕。展会为期三天，聚焦全球大视听智造与系统集成，覆盖LED显示、音视频系统、专业灯光音响及舞台演艺全产业链，展出规模达8万平方米，汇聚超1000家行业领军企业，吸引全球百余国家专业买家。现场呈现Mini/Micro LED规模化、绿色低碳两大技术趋势，并设AI+智慧显示专区，展示AI音视频云、多模态协同会议等创新应用。此外，沉浸式光影秀、高端论坛及产业对接活动同步举行，推动显示技术在各行业渗透，赋能新质生产力发展。

    ​智慧显示 ​系统集成 ​LED显示

  • 一加15T官宣本月发布：性能续航超越大屏

    一加15T将于本月发布，专为小屏手机爱好者打造。该机配备6.32英寸小直屏，采用极窄物理四等边边框，正面视觉效果出色。性能方面搭载第五代骁龙8至尊版芯片，安兔兔V11跑分突破445万。续航上首发7500mAh超巨量冰川电池，支持100W超级闪充和50W无线充电组合，并引入全场景旁路供电功能。影像系统升级，配备LUMO5000万像素潜望式长焦镜头，支持3.5倍光学变焦。此外，该机支持IP66/IP68/IP69/IP69K满级防水，并升级了3D超声波指纹解锁技术。

    ​一加15T ​小屏手机 ​骁龙8至尊版

  • 韶音携开放式滤噪新物种OpenFit Pro，重磅亮相AWE2026

    2026年中国家电及消费电子博览会（AWE2026）期间，Shokz韶音以“重塑开放之声”为主题，携新品OpenFit+Pro开放式滤噪耳机、AI眼镜及全系列产品亮相。OpenFit+Pro凭借韶音天旸滤噪技术，打破传统开放式耳机降噪局限，实现开放聆听与专注听音的平衡。同时，展台设置沉浸式体验区，让参观者直观感受其滤噪效果与杜比音效。此外，韶音还展示了多款开放式耳机及创新AI眼镜，呈现其在“音频+智能穿戴”生态的布局。作为开放式耳机领域的引领者，韶音持续以原创技术推动产品高端化与智能化发展。

    ​中国家电及消费电子博览会 ​Shokz韶音 ​OpenFit

  • 最强游戏小钢炮！红魔游戏平板5 Pro首发200Hz最高刷新率

    红魔游戏平板5Pro即将发布，屏幕刷新率高达200Hz，刷新行业上限，为目前最高。采用9英寸OLED屏，在亮度、对比度、色彩等方面领先LCD屏。机身尺寸小巧，握持舒适。搭载高通骁龙8 Gen 3处理器，配备风冷+水冷散热系统，性能强劲。电池容量预计达9000mAh，同级领先。鉴于内存价格上涨，新款价格可能上调。

    ​红魔游戏平板5Pro ​200Hz刷新率 ​OLED屏幕

  • 继发布行业首款AI智能锁后,德施曼2026新品发布会再次革新家居交互范式

    德施曼于2026年3月在上海举办全球新品发布会，推出搭载AI智能管家2.0、龙擎电机2.0、智控雷达及猫眼隐私保护四大突破性技术的全新AI智能锁产品矩阵。此次升级标志着智能锁从被动防护迈入主动关怀的新时代，产品更聚焦于理解用户家庭结构、生活习惯与情感诉求，实现从工具到陪伴的技术升维。其中，旗舰产品麒麟Q60 Ultra配备双屏互动与个性化门宠功能，大圣C6F则专为老�

  • 降本 30%+ 性能拉满，华为云 Flexus X 实例成开年算力采购爆款

    华为云开启开年采购季，推出Flexus X实例，以“弹性算力”架构打破传统固定CPU与内存配比模式，支持用户按需自定义，实现精准匹配业务负载，避免资源浪费。该实例性能强劲，支持基础与性能模式灵活切换，应对流量高峰，并具备秒级启动、分钟级交付的弹性能力，保障业务连续性。结合全系列云产品协同赋能，助力企业以最优采购组合搭建高效、稳定、可扩展的云上数字

    ​华为云 ​Flexus ​X

  • 2026值得买的全方位旗舰电视，雷鸟鹤7 Pro 26款正式亮相

    文章指出，电视市场竞争逻辑正从参数堆砌转向显示技术与质价比的平衡。雷鸟作为行业变革者，通过发布鹤7Pro 26款新品，聚焦“第四代液晶再升级”核心，首次搭载极景·无黑边设计，屏占比近100%，并采用万象分区技术提升画质。新品以万元内价格提供顶级QD-MiniLED显示效果，结合2.2.2 Hi-Fi音响与智能系统，旨在让高端技术真正普及。这标志着旗舰产品正从技术展示转向实用日用品，推动行业重新审视产品定义标准。

    ​电视市场 ​家庭影院 ​显示技术

  • 2026什么折叠屏手机性能最好 荣耀Magic V6首发测评

    随着折叠屏手机形态成熟，2026年高端用户更关注其在大屏、多窗口和高负载场景下的稳定性能表现。荣耀Magic V6凭借满血版骁龙8至尊版芯片、全栈Vulkan图形引擎及能效增强芯片E2协同优化，实现多任务统一渲染与能效提升75%。配合7150mAh青海湖刀片电池与鲁班盾铰链结构，兼顾轻薄设计与高强度使用。MagicOS 10.0支持PC级三分屏，内外双屏均配备高刷新率与护眼调光。综合来看，该机在持续性能输出、多任务处理及跨设备协同上处于行业领先，是高强度办公与大屏生产力场景的优先选择。

    ​折叠屏手机 ​性能 ​芯片平台

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM