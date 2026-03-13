AI日报：xAI发布Grok4.20；美团上线AI搜索产品“问小团”；百度健康内测AI医生助手“DoctorClaw”

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1、xAI发布Grok4.20:推理性能提升显著，不幻觉率78%创行业纪录

xAI发布Grok4.20，其推理性能显著提升，非幻觉率高达78%，创行业纪录。该模型在事实可靠性方面表现出色，同时定价策略极具竞争力，为AI在严谨行业应用提供了更稳固的信息信任基础。

【AiBase提要:】 🧠 Grok4.20在智能指数中获得48分，较前代版本提升6分。 🔒 非幻觉率高达78%，有效解决AI模型虚假信息编造问题。 💰 定价策略极具市场渗透力，每百万令牌成本仅为2美元至6美元。

2、美团王兴:物理世界数字化是AI底座，已上线AI搜索产品“问小团”

美团CEO王兴在管理层沟通会上强调，AI带来的变革将远超互联网时代，企业必须积极拥抱AI并鼓励创新。他指出，物理世界的数字化是AI落地的核心底座，并以“爱因斯坦当秘书”为例说明真实信息基建的重要性。美团自2025年起加大本地生活信息基建投入，并已上线AI搜索产品“问小团”，标志着其AI Agent战略进入实际应用阶段。

【AiBase提要:】 🧠 AI将重塑组织架构与工作模式 🌐 物理世界的数字化是AI落地的核心底座 🤖 美团已上线AI搜索产品“问小团”

3、OpenAI Sora2API推出角色一致性、20秒时长与横竖屏双输出更新

OpenAI的Sora2 API推出了多项核心能力升级，包括角色一致性支持、视频时长提升至20秒、横竖屏双输出以及强化的批量处理功能。这些改进显著提升了视频生成的一致性、效率和多平台适配能力。

【AiBase提要:】 🎭 角色一致性支持：确保同一主角在不同场景中视觉连续性。 ⏱️ 视频时长提升至20秒：允许生成更完整的叙事片段。 📱 横竖屏双输出：同时生成16:9和9:16格式素材，简化多平台分发流程。 详情链接:https://developers.openai.com/api/docs/guides/video-generation

4、百度健康内测AI医生助手“DoctorClaw”，短期侧重学术检索与办公辅助

百度健康启动AI医生助手内测，聚焦学术检索与办公辅助，长期目标覆盖临床诊疗和医学科研，推动医疗数字化进程。

【AiBase提要:】 🧠 DoctorClaw专注于学术文献检索与日常办公辅助，为医生提供专业支持。 🏥 长期目标是深度渗透临床诊疗、医学科研及教学管理等场景，打造数字化医疗专家助手。 📊 医疗大模型正从“通用”向“专精”转型，DoctorClaw的内测预示行业竞争向B端执业辅助偏移。

5、全球首个!中国侵入式脑机接口医疗器械获批上市，开启临床应用新元年

中国在脑机接口领域取得重大突破，全球首个侵入式脑机接口医疗器械获批上市，为脊髓损伤患者带来新的治疗希望。

【AiBase提要:】 🧠 该系统采用硬脑膜外微创植入与无线供能通信技术，平衡了信号质量与手术安全性。 🩺 产品精准针对颈段脊髓损伤导致的四肢瘫患者，通过采集大脑运动意图并驱动气动手套，辅助患者实现手部抓握功能的代偿。 🚀 这是全球首个侵入式脑机接口医疗器械，标志着该技术正式从实验室走向诊疗室。

6、Anthropic 推出 Claude 插件更新，打通 Excel 与 PowerPoint 跨应用工作流

Anthropic 推出 Claude 插件更新，打通 Excel 与 PowerPoint 跨应用工作流，显著提升了办公自动化水平。

【AiBase提要:】 🧠 通过“共享上下文”功能，Claude 能够在 Excel 和 PowerPoint 之间无缝传递数据和逻辑，减少手动操作。 ⚙️ 引入“可复用技能”功能，允许用户保存高频工作流为快捷方式，提升办公效率。 🔒 提供企业级安全与隐私保障，确保数据符合合规标准并自动删除。

7、厨房里的“贾维斯”来了！老板电器发布全球首款AI烹饪眼镜：第一视角教你做饭

文章介绍了老板电器发布的全球首款AI烹饪眼镜，其核心是自研的烹饪大模型“食神”，能够通过第一视角识别食材并实时指导烹饪，同时联动厨房设备，提升烹饪体验。

【AiBase提要:】 🍎 通过第一视角镜头识别食材和火力变化 🍳 实时语音提醒烹饪步骤，提升操作效率 🔧 联动数字厨电生态，实现智能厨房管理

8、手机端“养虾”战火升级 阿里云上线手机版OpenClaw“龙虾”JVSClaw

阿里云和腾讯在AI移动端入口的竞争日益激烈，双方均推出新产品并进行功能优化，以提升用户体验和市场竞争力。国产模型凭借高性价比优势，正在推动大模型Token消耗量的增长。

【AiBase提要:】 📱 阿里云推出手机版OpenClaw“龙虾”应用JVSClaw，标志着主流云厂商在AI移动端入口的争夺进入白热化阶段。 🤝 腾讯“小龙虾”版本WorkBuddy完成关键更新，提升即时通讯生态中的连接稳定性。 💰 国产模型凭借极高性价比优势，在基础设施与应用端协同发力，带动大模型Token消耗量创下新高。

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