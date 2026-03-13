首页 > 原创 > 关键词  > 小米SU7最新资讯  > 正文

雷军：新小米SU7本月发布 肯定涨价 成本上升不少

2026-03-13 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:今日，小米官方正式对外宣布，新一代小米SU7将于本月闪亮登场，目前小米已全身心投入到紧张的备产工作中，待新车发布后便会迅速开启大规模交付，让消费者尽快体验到新车的魅力。

随后，雷军也在社交平台发文确认，新一代SU7价格将有所上调。他坦言:“提前告知大家，新一代SU7肯定会涨价，不过我们坚信，车主朋友们一定会觉得它更好更值。”雷军进一步解释，此次SU7换代，小米能提前到1月初就公布消息，还提前停售第一代SU7、开启大规模备产，这背后体现的是小米的从容与自信。

从外观上看，新一代小米SU7变化不大，延续了经典的设计风格。但它可是在第一代SU7的基础上，历经2年多的精心打磨。在安全、驾控、智能体验和豪华质感等方面，都有了显著提升，当然，这也导致成本上升了不少。

目前，小米汽车App已经开启了新车预订通道。新一代小米SU7依旧提供标准、Pro、Max三个版本供消费者选择，预售价分别为22.99万元、25.99万元、30.99万元。作为对比，现款小米SU7三个版本的上市价分别为21.59万、24.59万、29.99万元。

预售22. 99 万元起！雷军宣布新一代SU7 涨价：成本上升了不少

在颜色选择上，新一代小米SU7十分丰富，共计提供9款颜色，包括卡布里蓝、赤霞红、靛石绿、流金粉、霞光紫、璀璨洋红、雅灰、珍珠白、曜石黑，满足不同消费者的个性化需求。

安全性方面，新一代小米SU7进行了全面升级。被动安全上，“2200MPa小米超强钢内嵌式防滚架”成为全系标配，还配备了9个气囊，新增2个后排侧气囊，为车内人员提供更周全的保护。电池安全也有提升，采用1500MPa防刮底横梁和底部防弹涂层，有效降低电池受损风险。

动力层面，新一代小米SU7全系标配V6s Plus超级电机，性能强劲。全系标配前四活塞固定卡钳和后宽胎（前245mm后265mm），让驾驶更加稳定。Pro版和Max版还搭载了闭式双腔空气弹簧系统和CDC阻尼可变减振器，进一步提升驾乘舒适性。

辅助驾驶方面，新车全系标配激光雷达、700TOPS辅助驾驶算力、4D毫米波雷达以及Xiaomi HAD端到端辅助驾驶，为驾驶者提供更智能、更安全的驾驶辅助。

内饰方面，新一代小米SU7质感大幅升级。全新设计的内饰颜色“暗夜黑”，搭配双色方向盘、中控台、座椅以及氛围灯，营造出豪华且舒适的驾乘环境。

具体到各个版本，小米SU7标准版CLTC续航可达720km，最大马力320PS，支持端到端辅助驾驶。采用235kW单电机后驱、全域碳化硅高压平台、峰值电压752V，15分钟最快补能CLTC续航450km。

小米SU7Pro版CLTC续航里程为902km，最大马力同样为320PS，支持端到端辅助驾驶。采用235kW单电机后驱、全域碳化硅高压平台、峰值电压752V，15分钟最快补能CLTC续航490km，悬架升级为闭式双腔空簧和CDC阻尼可变减振器。

小米SU7Max版CLTC续航里程835km，最大马力高达690PS，支持端到端辅助驾驶。采用508kW双电机高性能四驱、全域碳化硅高压平台、峰值电压897V，15分钟最快补能CLTC续航670km，悬架同样升级为闭式双腔空簧和CDC阻尼可变减振器。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军官宣：新一代小米SU7本月发布！发布后大规模交付

    小米创始人雷军今天官宣：新一代小米SU7，研发进度非常顺利，本月即将正式发布。 他强调，经过2年多精心打磨，新一代SU7 在安全、驾控、智能体验、豪华质感等方面都有巨大提升。 目前已全力投入到备产工作中，发布后将开启大规模交付。

    ​小米SU7 ​雷军 ​新能源汽车

  • 新一代小米SU7公布全新配色：靛石绿

    小米SU7将于本月正式发布并开启大规模交付。新车新增专属配色“霁石绿”，灵感源于天然矿石，呈现蓝绿渐变效果。全系共9款配色，其中卡布里蓝、赤霞红和霁石绿为专属色。提供6款轮毂选择，包括新款钻石轮毂和锋刃轮毂。价格方面，标准版、Pro版、Max版预售价分别为22.99万、25.99万和30.99万元，较上一代有所上涨。配置显著升级，标准版和Pro版标配752V碳化硅高压平台，Pro版CLTC续航达902km；Max版标配897V平台，15分钟补能后续航可提升至670km。全系标配V6s+Plus超级电机和升级版闭式双腔空气弹簧系统。智能驾驶方面，标配激光雷达、700TOPS算力的英伟达Thor芯片、4D毫米波雷达及小米HAD端到端辅助驾驶系统。

    ​小米SU7 ​雷军 ​靛石绿

  • 雷军：小米要改善新一代SU7交付体验 让大家尽早拿到车

    小米集团创始人雷军通过社交平台发声，明确表示将着力改善新一代SU7的交付体验，让想买的朋友们尽早拿到车。 雷军此番表态，既体现了对消费者需求的重视。也预示着这款新车即将迎来大规模交付。 为保障交付效率，小米已提前启动产能储备。北京亦庄小米汽车工厂内，新一代SU7成品车正持续发往全国门店，1小时内运出的新车约80辆。 有媒体计算，日均发运量预计可�

    ​小米SU7 ​雷军 ​新车交付

  • 5年时间小米能造好车吗！雷军：把产品打磨得越来越好 新SU7是最新答卷

    雷军今日正式发文宣布，备受关注的新一代小米SU7将于本月正式发布。回顾过去两年的造车历程，雷军感慨万千，称第一代SU7发布时的紧张感仿佛就在眼前。 数据显示，小米汽车在过去两年内已累计交付超过60万辆，其中仅SU7一款车型的交付量就达到了38万辆。作为一个行业后来者，能在短时间内取得这样的成绩，雷军直言这在两年前是完全不敢想象的。 面对外界对后来者能

    ​小米SU7发布 ​雷军造车历程 ​小米汽车交付量

  • 雷军周末工厂加班！晒新一代SU7靛石绿 阴天偏黑超低调

    小米集团创始人雷军今日在北京小米汽车工厂，遇到刚从德国归来的小米汽车工业设计总经理李田原。 两人携手拍摄短视频，展示新一代SU7的全新配色靛石绿，还直言这款配色在阴天的光线下视觉效果偏黑色，整体风格十分低调。

    ​小米SU7 ​雷军 ​靛石绿

  • 雷军：3月4日起 小米新一代SU7实车陆续进店

    小米创始人雷军今晚发文宣布，3月4日起，新一代SU7实车将陆续进店。 预计3月中旬，将覆盖全国143城492店。 目前已公布颜色：卡布里蓝、赤霞红、流金粉、霞光紫、璀璨洋红、雅灰、曜石黑、珍珠白。 新一代小米SU7预计在2026年4月正式上市，上市后，全国小米汽车销售门店即可提供试驾服务。 新一代SU7同样提供标准、Pro、Max三个版本，预售价22.99万元、25.99万元、30.99万元�

    ​小米SU7 ​雷军 ​新能源汽车

  • 小米SU7 Ultra开孔机盖车型宣布 可免费升级空气动力学叶片

    ​今日，小米官方发布一则重磅消息，为小米SU7Ultra开孔机盖车型的车主送上一份贴心福利——可免费进行前舱动力学升级。值得一提的是，符合条件的车辆主控人无需主动领取升级权益，系统会自动为其配置。 对于有升级需求的车主而言，操作十分便捷。他们既可以通过小米汽车App完成预约，也能拨打400热线，还能在专属服务群里提出预约申请，之后便可前往小米汽车服务�

    ​小米SU7Ultra ​前舱动力学升级 ​空气动力学叶片

  • 雷军谈新一代SU7涨价：安全、驾控、智能体验等都有了更大提升

    雷军今日官宣新一代小米SU7将于本月正式面世。这款备受期待的新车延续了此前的产品线划分，依然提供标准版、Pro版和Max版三个版本供消费者选择。 根据官方此前公布的数据，新一代SU7的预售价分别定为22.99万元、25.99万元和30.99万元。相比上一代车型，全系起售价均上调了一万多元。雷军对此直言不讳，表示成本的显著上升是调价的主要原因。 面对价格的变动，雷军认为�

    ​小米SU7 ​雷军 ​新车发布

  • 30店齐开！新一代小米SU7第二批实车覆盖7城

    明天起，新一代小米SU7第二批实车正式进店品鉴，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉7座核心城市，共计30家门店同步开启体验。 此次进店的门店覆盖了全国核心消费市场，从北京的小米汽车超级工厂店、上海的九淦零售中心，到广州的白云大道北销售服务中心、深圳的龙岗万科广场汽车体验店，再到杭州、成都、武汉的核心商圈门店，形成了密集的品鉴网络。

    ​小米SU7 ​实车进店 ​品鉴体验

  • 22.99万元起！新一代小米SU7今日进店 覆盖143城市492家门店：门把手大升级等

    小米官方今日发布公告，新一代小米SU7实车已陆续抵达全国143个城市的492家门店。这款备受瞩目的新车预计将于4月正式上市，目前的预售价格为22.99万元起。 新一代小米SU7在安全配置上进行了系统性的全面强化。全系标配了2200MPa超强钢材质的内嵌式防滚架，结构完整覆盖从A柱到C柱的关键区域。此外，车辆还配备了四门防撞梁和9个安全气囊，并特别新增了后排侧气囊。 针对

    ​小米SU7 ​新车上市 ​安全配置

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM