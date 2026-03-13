雷军：新小米SU7本月发布 肯定涨价 成本上升不少

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:今日，小米官方正式对外宣布，新一代小米SU7将于本月闪亮登场，目前小米已全身心投入到紧张的备产工作中，待新车发布后便会迅速开启大规模交付，让消费者尽快体验到新车的魅力。

随后，雷军也在社交平台发文确认，新一代SU7价格将有所上调。他坦言:“提前告知大家，新一代SU7肯定会涨价，不过我们坚信，车主朋友们一定会觉得它更好更值。”雷军进一步解释，此次SU7换代，小米能提前到1月初就公布消息，还提前停售第一代SU7、开启大规模备产，这背后体现的是小米的从容与自信。

从外观上看，新一代小米SU7变化不大，延续了经典的设计风格。但它可是在第一代SU7的基础上，历经2年多的精心打磨。在安全、驾控、智能体验和豪华质感等方面，都有了显著提升，当然，这也导致成本上升了不少。

目前，小米汽车App已经开启了新车预订通道。新一代小米SU7依旧提供标准、Pro、Max三个版本供消费者选择，预售价分别为22.99万元、25.99万元、30.99万元。作为对比，现款小米SU7三个版本的上市价分别为21.59万、24.59万、29.99万元。

在颜色选择上，新一代小米SU7十分丰富，共计提供9款颜色，包括卡布里蓝、赤霞红、靛石绿、流金粉、霞光紫、璀璨洋红、雅灰、珍珠白、曜石黑，满足不同消费者的个性化需求。

安全性方面，新一代小米SU7进行了全面升级。被动安全上，“2200MPa小米超强钢内嵌式防滚架”成为全系标配，还配备了9个气囊，新增2个后排侧气囊，为车内人员提供更周全的保护。电池安全也有提升，采用1500MPa防刮底横梁和底部防弹涂层，有效降低电池受损风险。

动力层面，新一代小米SU7全系标配V6s Plus超级电机，性能强劲。全系标配前四活塞固定卡钳和后宽胎（前245mm后265mm），让驾驶更加稳定。Pro版和Max版还搭载了闭式双腔空气弹簧系统和CDC阻尼可变减振器，进一步提升驾乘舒适性。

辅助驾驶方面，新车全系标配激光雷达、700TOPS辅助驾驶算力、4D毫米波雷达以及Xiaomi HAD端到端辅助驾驶，为驾驶者提供更智能、更安全的驾驶辅助。

内饰方面，新一代小米SU7质感大幅升级。全新设计的内饰颜色“暗夜黑”，搭配双色方向盘、中控台、座椅以及氛围灯，营造出豪华且舒适的驾乘环境。

具体到各个版本，小米SU7标准版CLTC续航可达720km，最大马力320PS，支持端到端辅助驾驶。采用235kW单电机后驱、全域碳化硅高压平台、峰值电压752V，15分钟最快补能CLTC续航450km。

小米SU7Pro版CLTC续航里程为902km，最大马力同样为320PS，支持端到端辅助驾驶。采用235kW单电机后驱、全域碳化硅高压平台、峰值电压752V，15分钟最快补能CLTC续航490km，悬架升级为闭式双腔空簧和CDC阻尼可变减振器。

小米SU7Max版CLTC续航里程835km，最大马力高达690PS，支持端到端辅助驾驶。采用508kW双电机高性能四驱、全域碳化硅高压平台、峰值电压897V，15分钟最快补能CLTC续航670km，悬架同样升级为闭式双腔空簧和CDC阻尼可变减振器。

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