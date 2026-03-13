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新一代小米SU7公布全新配色：靛石绿

2026-03-13 10:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:小米官方宣布，新一代小米SU7将于本月正式发布，并在发布后随即开启大规模交付。小米创始人雷军在介绍新车时透露了这一消息，引发了市场的广泛关注。

新一代小米SU7 共 9 款配色！最后一款正式公布：靛石绿

随着发布日期的临近，小米正式揭晓了新一代SU7的最后一款配色——靛石绿。雷军表示，靛石绿这一配色低调中透露出豪华感，颜色深邃却不沉闷，显得高级而不张扬。其设计灵感来源于天然矿石的色泽与光感，通过将矿石的流光效果复现于车身，蓝、绿双色珠光层在光线掠过时呈现出细腻的折射，使得车身在不同角度下展现出深绿与蓝绿之间的渐变效果。

至此，新一代小米SU7的全部9款配色已悉数公布，包括卡布里蓝、赤霞红、靛石绿、流金粉、霞光紫、璀璨洋红、雅灰、珍珠白和曜石黑。其中，卡布里蓝、赤霞红和靛石绿为新一代专属配色，其余配色则与上一代保持一致。

除了丰富的配色选择，雷军在之前的直播中还透露，新一代小米SU7将提供6款轮毂供消费者选择。具体包括19英寸的钻石轮毂（新款）、20英寸的锋刃轮毂(新款)、梅花轮毂、米型轮毂，以及21英寸的运动轮毂和双层锻造梅花轮毂(新款)。

在价格方面，新一代小米SU7提供标准、Pro、Max三个版本，预售价分别为22.99万元、25.99万元和30.99万元，相比上一代车型涨价了1万多元。尽管价格有所提升，但新车在配置上也有了显著升级。标准版和Pro版标配752V碳化硅高压平台，其中Pro版的CLTC续航里程提升至902km;Max版则标配897V碳化硅高压平台，15分钟补能后CLTC续航里程可提升至670km。

此外，新一代小米SU7全系标配V6s Plus超级电机，并升级了闭式双腔空气弹簧系统。在智能驾驶方面，新车全系标配激光雷达、700TOPS算力的英伟达Thor芯片、4D毫米波雷达以及小米HAD端到端辅助驾驶系统，为驾驶者提供更加安全、便捷的驾驶体验。

新一代小米SU7共9款配色！最后一款正式公布：靛石绿

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