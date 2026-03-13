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“苹果税”在中国调降：苹果下调中国应用商店佣金率至25%

2026-03-13 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:今日，苹果公司对外发布了一则重要公告，宣布将对中国App Store佣金率作出调整。

苹果公司在公告中说明，此次调整是依据与中国监管部门的沟通结果来进行的。从2026年3月15日开始，适用于中国内地（大陆）App Store的iOS及iPadOS佣金率将迎来变化。具体而言，Apple App内购买以及付费App的标准佣金率会从当前的30%下调至25%。同时，App Store Small Business Program以及Mini Apps Partner Program项下符合条件的Apple App内购买佣金率，还有第一年后的自动续费订阅佣金率，也会从目前的15%降至12%。

iTunes,appstore,苹果应用商店

值得一提的是，自3月15日起，开发者无需在之前签署新条款，就能直接享受此次佣金率的调整。

苹果公司在公告中还强调，公司一直致力于把iOS以及iPadOS打造成中国开发者最佳的App生态系统，为他们提供巨大的商业机会。并且承诺，会对所有开发者保持公平透明的条款，始终为在中国分发App的开发者提供具有竞争力的App Store费率，且该费率不高于其他市场整体费率水平。

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