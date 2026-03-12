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1、养龙虾”风险太高？小红书首发禁令，医药圈AI应用迎来“红线”

近期OpenClaw在网络上爆火， 小红书 率先发布治理公告，明确禁止利用 AI 技术模拟真人进行发帖、互动等托管行为。这一举措旨在划定边界：AI 可以作为提效助手，但绝不能伪装成真实人格。

【AiBase提要:】 🧠 OpenClaw AI 工具在医药行业展现出强大的自动化办公能力，显著提升工作效率。 🔒 小红书发布“AI 托管”禁令，防止 AI 模拟真人行为引发安全隐患。 ⚖️ AI 在医药行业的应用需明确责任归属，确保关键决策由真人把控。

2、告别复杂节点图！ComfyUI 推出 App Mode，一键将 AI 工作流封装为独立应用

ComfyUI 推出 App Mode，将 AI 工作流封装为独立应用，降低技术门槛，提升用户体验。

【AiBase提要:】 🧩 App Mode 重新定义了交互逻辑，让复杂节点图简化为用户可操作的界面。 🛠️ App Builder 提供细粒度封装权限，使开发者能灵活控制应用功能展示。 📦 ComfyHub 作为 AI 应用商店雏形，推动社区分享与传播封装成果。

3、美团升级“星眸”大模型，外卖食安开启“全天候监工”模式

文章详细介绍了美团升级“星眸”大模型，通过AI技术实现对外卖后厨的实时监控和风险预警，有效提升了食品安全监管水平。

【AiBase提要:】 🍎 AI技术实现后厨风险的“秒级阻断”，提升食安监管效率。 📊 星眸体系已进行19.6亿次深度巡检，整改5万多个食安隐患。 🚀 2026年将全面覆盖核心场景，推动外卖食安进入“全天候监工”模式。

4、Hume AI开源TADA：5倍速零幻觉TTS，能在手机上跑700秒长音频

Hume AI开源了其最新语音生成模型TADA，该模型采用创新的文本-声学双对齐架构，显著提升了生成效率、可靠性和适用场景。TADA在测试中实现了零内容幻觉的表现，并且生成速度比同级别系统快5倍以上，同时资源消耗极低，能够在手机等低功耗设备上运行。此外，TADA还支持多语言，并提供同步转录功能，实现零延迟的文字输出。

【AiBase提要:】 ✅ 文本-声学双对齐架构解决内容幻觉问题 🚀 生成速度比同级别系统快5倍以上 🔄 同步转录功能实现零延迟文字输出 详情链接:https://huggingface.co/collections/HumeAI/tada

5、腾讯回应抓取OpenClaw数据争议：定位本地镜像，已分担99%流量压力

腾讯被指控未经授权抓取OpenClaw平台的技能数据用于构建自己的SkillHub平台，引发争议。腾讯回应称SkillHub旨在解决中国用户的访问延迟问题，并已分担了大部分带宽压力。双方在开源协议和开发者权益方面存在分歧，强调需要更透明的合作机制。

【AiBase提要:】 🤖 腾讯被指未经授权抓取OpenClaw技能数据构建SkillHub平台。 🌐 腾讯称SkillHub是为了解决中国用户访问延迟问题，已分担99.4%的带宽压力。 🤝 双方对开源协议与开发者知情权存在分歧，强调需同步协作达成官方认证。

6、Perplexity 版“小龙虾” Personal Computer发布：基于 Mac mini 的全天候 AI 智能管家

Perplexity 推出 Personal Computer 服务，利用 Mac mini 与云端 AI 深度融合，打造全天候智能助手，提升自动化效率的同时保障隐私安全。

【AiBase提要:】 🧠 通过 Mac mini 本地运行与云端 AI 能力结合，实现全天候智能辅助系统。 🛠️ 系统可自动拆解复杂任务并分配给子智能体执行，甚至编写代码解决技术问题。 🔒 设置严密防护机制，确保敏感操作需用户授权，并保留完整操作痕迹。

7、腾讯WorkBuddy发布升级:支持微信一键直连与自动化任务执行

腾讯云代码助手团队宣布WorkBuddy迎来重大版本升级，新增微信一键直连功能，提升远程连接稳定性，并推出自动化任务流，标志着产品向‘AI员工’演进。

【AiBase提要:】 ✨ 新增微信一键直连功能，用户可通过手机微信扫码远程操控PC端智能体。 🔧 引入企业微信WebSocket长链接接入方式，提升远程连接的稳定性与断连重连效率。 📊 上线自动化任务流，支持定时生成报表、竞品数据抓取及会议纪要整理。 详情链接:https://www.codebuddy.cn/work/

8、NVIDIA发布开源大模型Nemotron 3 Super：性能直逼GPT-5.4

NVIDIA发布了专为AI智能体设计的开源大模型Nemotron 3 Super，凭借卓越的推理效率和任务成功率迅速成为开源社区焦点。该模型采用创新的Mamba-MoE混合架构，支持超长上下文，性能表现接近闭源大模型，同时适配最新硬件平台并被多家科技巨头集成。

【AiBase提要:】 🚀 推出新一代开源大模型Nemotron 3 Super，专为AI智能体设计。 🧠 采用Mamba-MoE混合架构，推理速度提升3倍，吞吐量暴涨5倍。 📦 支持NVFP4训练，适配Blackwell平台，降低训练成本并提升算力利用率。

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