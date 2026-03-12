首页 > 原创 > 关键词  > AI技术最新资讯  > 正文

AI日报：腾讯WorkBuddy支持微信一键直连；小红书首发龙虾禁令；ComfyUI推出App Mode

2026-03-12 17:02 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、养龙虾”风险太高？小红书首发禁令，医药圈AI应用迎来“红线”

近期OpenClaw在网络上爆火，小红书率先发布治理公告，明确禁止利用 AI 技术模拟真人进行发帖、互动等托管行为。这一举措旨在划定边界：AI 可以作为提效助手，但绝不能伪装成真实人格。

【AiBase提要:】

🧠 OpenClaw AI 工具在医药行业展现出强大的自动化办公能力，显著提升工作效率。

🔒 小红书发布“AI 托管”禁令，防止 AI 模拟真人行为引发安全隐患。

⚖️ AI 在医药行业的应用需明确责任归属，确保关键决策由真人把控。

2、告别复杂节点图！ComfyUI 推出 App Mode，一键将 AI 工作流封装为独立应用

ComfyUI 推出 App Mode，将 AI 工作流封装为独立应用，降低技术门槛，提升用户体验。

image.png

【AiBase提要:】

🧩 App Mode 重新定义了交互逻辑，让复杂节点图简化为用户可操作的界面。

🛠️ App Builder 提供细粒度封装权限，使开发者能灵活控制应用功能展示。

📦 ComfyHub 作为 AI 应用商店雏形，推动社区分享与传播封装成果。

3、美团升级“星眸”大模型，外卖食安开启“全天候监工”模式

文章详细介绍了美团升级“星眸”大模型，通过AI技术实现对外卖后厨的实时监控和风险预警，有效提升了食品安全监管水平。

【AiBase提要:】

🍎 AI技术实现后厨风险的“秒级阻断”，提升食安监管效率。

📊 星眸体系已进行19.6亿次深度巡检，整改5万多个食安隐患。

🚀 2026年将全面覆盖核心场景，推动外卖食安进入“全天候监工”模式。

4、Hume AI开源TADA：5倍速零幻觉TTS，能在手机上跑700秒长音频

Hume AI开源了其最新语音生成模型TADA，该模型采用创新的文本-声学双对齐架构，显著提升了生成效率、可靠性和适用场景。TADA在测试中实现了零内容幻觉的表现，并且生成速度比同级别系统快5倍以上，同时资源消耗极低，能够在手机等低功耗设备上运行。此外，TADA还支持多语言，并提供同步转录功能，实现零延迟的文字输出。

【AiBase提要:】

✅ 文本-声学双对齐架构解决内容幻觉问题

🚀 生成速度比同级别系统快5倍以上

🔄 同步转录功能实现零延迟文字输出

详情链接:https://huggingface.co/collections/HumeAI/tada

5、腾讯回应抓取OpenClaw数据争议：定位本地镜像，已分担99%流量压力

腾讯被指控未经授权抓取OpenClaw平台的技能数据用于构建自己的SkillHub平台，引发争议。腾讯回应称SkillHub旨在解决中国用户的访问延迟问题，并已分担了大部分带宽压力。双方在开源协议和开发者权益方面存在分歧，强调需要更透明的合作机制。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 腾讯被指未经授权抓取OpenClaw技能数据构建SkillHub平台。

🌐 腾讯称SkillHub是为了解决中国用户访问延迟问题，已分担99.4%的带宽压力。

🤝 双方对开源协议与开发者知情权存在分歧，强调需同步协作达成官方认证。

6、Perplexity 版“小龙虾” Personal Computer发布：基于 Mac mini 的全天候 AI 智能管家

Perplexity 推出 Personal Computer 服务，利用 Mac mini 与云端 AI 深度融合，打造全天候智能助手，提升自动化效率的同时保障隐私安全。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 通过 Mac mini 本地运行与云端 AI 能力结合，实现全天候智能辅助系统。

🛠️ 系统可自动拆解复杂任务并分配给子智能体执行，甚至编写代码解决技术问题。

🔒 设置严密防护机制，确保敏感操作需用户授权，并保留完整操作痕迹。

7、腾讯WorkBuddy发布升级:支持微信一键直连与自动化任务执行

腾讯云代码助手团队宣布WorkBuddy迎来重大版本升级，新增微信一键直连功能，提升远程连接稳定性，并推出自动化任务流，标志着产品向‘AI员工’演进。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 新增微信一键直连功能，用户可通过手机微信扫码远程操控PC端智能体。

🔧 引入企业微信WebSocket长链接接入方式，提升远程连接的稳定性与断连重连效率。

📊 上线自动化任务流，支持定时生成报表、竞品数据抓取及会议纪要整理。

详情链接:https://www.codebuddy.cn/work/

8、NVIDIA发布开源大模型Nemotron 3 Super：性能直逼GPT-5.4

NVIDIA发布了专为AI智能体设计的开源大模型Nemotron 3 Super，凭借卓越的推理效率和任务成功率迅速成为开源社区焦点。该模型采用创新的Mamba-MoE混合架构，支持超长上下文，性能表现接近闭源大模型，同时适配最新硬件平台并被多家科技巨头集成。

【AiBase提要:】

🚀 推出新一代开源大模型Nemotron 3 Super，专为AI智能体设计。

🧠 采用Mamba-MoE混合架构，推理速度提升3倍，吞吐量暴涨5倍。

📦 支持NVFP4训练，适配Blackwell平台，降低训练成本并提升算力利用率。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 腾讯版小龙虾WorkBuddy重磅升级！支持微信一键直连 发个消息帮你干活

    腾讯旗下AI原生桌面智能体工作台WorkBuddy迎来重大升级。用户只需在设置中简单配置微信客服号，即可实现微信一键直连，通过语音或文字指令远程操控电脑执行任务，如查资料、写文案、处理报表等。所有流程均在本地运行，保障数据隐私安全。它支持企业微信断网自动重连，无需复杂IP配置，并能按计划自动执行任务，结果直接推送至企业微信。作为腾讯版“小章鱼”，WorkBuddy完全兼容OpenClaw技能，更易用、安全、高效，且彻底砍掉云端部署环节，用户下载安装后即可使用。

    ​AI原生桌面 ​智能体工作台 ​微信直连

  • AI日报：腾讯版“小龙虾”WorkBuddy上线；AI冲击红果真人制作保底或取消；智谱发布一键部署Agent工具AutoClaw

    本期AI日报聚焦多领域AI进展：腾讯推出智能体WorkBuddy，兼容企业微信，提升职场效率；短剧行业面临调整，真人制作保底机制或取消；腾讯与清华联合发布SongGeneration2，AI音乐生成技术突破；智谱发布本地化Agent工具AutoClaw，降低使用门槛；网易开源LobsterAI，覆盖主流即时通讯工具；深圳龙岗联合Kimi举办千人大会，推动AI技术普及；微博接入KimiClaw，实现私信远程指挥AI智能体；腾讯SkillHub社区上线，收录超1.3万个AI技能，优化中国用户体验。

    ​AI ​腾讯 ​WorkBuddy

  • 腾讯版“小龙虾”WorkBuddy正式上线！免部署 下载就能用 无缝接入QQ等

    腾讯云近日上线全场景AI智能体WorkBuddy，完全兼容并优化了此前备受关注的“小龙头虾”OpenClaw功能。该工具能通过自动操作电脑完成股市分析、写周报、修Bug等任务，且部署更简易，无需复杂配置，下载即用。WorkBuddy支持多窗口并行工作，无缝切换多个国内大模型，并补齐了开源工具缺乏的企业级安全与管理能力，提供统一账户与计费体系。用户可领取5000 Credits体验补贴，直接用于驱动各项任务。

    ​OpenClaw ​AI工具 ​腾讯云

  • AI日报：腾讯内测QClaw一键启动包；小红书新款AI编辑模型开源；OpenClaw正式支持 GPT-5.4

    本期AI日报聚焦多项AI领域新动态：腾讯内测QClaw一键启动包，降低开源智能体使用门槛；火山引擎发布ArkClaw云平台，优化AI Agent应用痛点；小红书开源FireRed-Image-Edit v1.1图像编辑模型，性能显著提升；AI技能qiaomu-mondo-poster-design可一键生成大师级海报；阿里达摩院发布MAOSS模型，利用AI筛查脂肪肝，检出率翻倍；OpenClaw发布重大更新，全面支持GPT-5.4；OpenAI再次推迟“成人模式”上线，优先提升AI智能水平；OpenClaw“小龙虾”能力排行榜出炉，展示各大模型真实编码战力。

    ​AI ​腾讯 ​OpenClaw

  • 3.20成都见！揭秘明途科技最大虾场，100只“AI龙虾”现场认养，WorkBot智盒首发！

    过去两周科技圈最热词是“养龙虾”，源于OpenClaw开源技术迅速席卷中国科创城市。其核心在于构建智能体原生群体空间，催生千万级“一人公司”，掌握该底座即掌握下一代生产力定义权。明途科技将于3月20日在成都发布WorkBrain V6.0，首次系统披露基于OpenClaw的OPC商业底座，推出WorkBot智盒OPC一体机等创新产品，并启动开发者社区与全球智能体创新挑战赛，旨在通过“一人+AI智能体=高效组织”新模式，重构生产力边界。

    ​OpenClaw ​养龙虾 ​开源技术

  • 百度推出手机龙虾APP应用：红手指Operator

    站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:百度宣布推出全球首款手机龙虾应用——红手指Operator，让普通用户也能轻松在手机里开启养虾之旅。用户只需简单两步操作:首先，打开应用商店，下载“红手指Operator”应用;接着，安装注册后，即可“喜提新虾”，开启便捷的养虾体验。这款应用目前仅支持安卓端，iOS端预计将在3月内上线。红手指Operator由百度智能云团队精心打造，用户安�

    ​百度 ​红手指Operator ​手机龙虾

  • 小红书重拳出击！AI托管类账号危险了

    今日，小红书薯管家”官方账号发布公告称，小红书坚定维护社区的真实底色，严格禁止任何利用技术手段模拟真人、进行非真实内容创作或虚假互动的行为，将对采用AI托管模式运营的账号进行治理。 小红书表示，近期，平台发现部分用户采用AI托管模式运营账号，通过技术手段自动生成内容、发布笔记，并在评论、私信、群聊等场景中模拟真人互动。 即日起，小红书将对

    ​AI托管 ​内容创作 ​虚假互动

  • OpenClaw最大的推手是闲鱼和小红书

    ​4个月，25万颗GitHub星标，先后超越Linux和React，成为GitHub历史上增速最快的开源软件项目。OpenClaw火得不讲道理。 这个开源AI代理框架能接管你的邮件、日历和聊天软件，像一个不睡觉的私人助理一样全天候待命。它支持Claude、ChatGPT、Gemini等主流大模型，通过WhatsApp、飞书、Slack等平台跟你对话。技术圈对它评价两极，有人说它是“真正能干活的AI”，也有人说它不过是给大模

    ​开源AI ​GitHub ​OpenClaw

  • AI日报：微信秘密研发AI Agent；Fish Audio发布S2；荣耀Magic V6首发端侧AI智能体内测

    本期AI日报聚焦多领域进展：微信秘密研发AI Agent，计划2026年测试并接入数百万小程序；Fish Audio发布开源TTS模型S2，实现词级情绪控制；荣耀推出“龙蜥宇宙”，将端侧AI整合进多设备协同体系；知乎发布品牌AI竞争力指数，探讨生成式AI对品牌影响；百度智能云推出零部署AI服务DuClaw，降低应用门槛；谷歌发布多模态嵌入模型Gemini Embedding 2，支持跨模态检索；OpenAI升级Atlas浏览器，支持多账号登录以提升隐私安全；小米18系列曝光，将新增AI实体按键并搭载骁龙8 Gen6芯片。

    ​AI ​微信 ​AI

  • 荣耀宣布开启龙虾宇宙！支持PC一键养虾、平板养虾

    今晚，荣耀正式发布新一代折叠屏旗舰荣耀Magic V6。 作为荣耀最新折叠屏产品，新机在屏幕、电池、铰链等关键部件上实现多项升级与突破。 当下，养虾热潮在全球范围内迅速兴起，荣耀也快速跟进，同步推出荣耀龙虾宇宙”。 据官方介绍，荣耀将支持PC一键养虾、平板养虾，未来还能兼容其他生态设备的龙虾接入。

    ​荣耀Magic ​V6 ​折叠屏旗舰

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM