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微信推出三大新功能：语音、视频通话弹窗支持忽略

2026-03-12 13:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:今日，微信官方对外介绍了三项全新功能，这些功能实用性颇高，不少用户此前已期盼许久。目前，部分功能还在逐步放量推广中，大家不妨试试看自己是否已经能够使用。

看看你用上没！微信官方推出三大新功能：语音/视频终于能忽略

其一，是微信语音/视频通话可忽略功能。以往，当收到微信语音或视频通话邀请时，用户面临尴尬局面:若暂时不想接听，只能任由手机响铃或振动直至结束，直接挂断又显得不太合适。如今，新功能上线后，在语音或视频通话弹窗的左侧，设置了一个显眼的忽略按钮，用户只需轻轻点击，弹窗便会消失。而且，对方不会收到“已拒绝”的提示，可能会以为用户是真的没看到邀请。

看看你用上没！微信官方推出三大新功能：语音/视频终于能忽略

其二，微信语音转文字新增翻译功能，实现了类似“同声传译”的效果。在微信聊天过程中，用户发送语音消息后，在语音消息的左下角点击“翻译”按钮，系统就会自动将语音内容翻译成用户所需的语言。如此一来，即便说的是家乡方言，也能轻松转换成外文发送出去，让跨语言交流变得十分顺畅。

看看你用上没！微信官方推出三大新功能：语音/视频终于能忽略

其三，是微信视频通话的屏幕锁定功能。相信不少人都遇到过这样的情况:在视频通话过程中，聊着聊着通话就突然中断了，很多时候是因为误触了挂断按钮。现在，微信针对这一问题推出了解决方案。在视频通话时，用户点击右上角的小锁图标，即可锁定屏幕，此时挂断等操作按钮会直接消失，有效避免了因误触而导致的通话中断。

目前这些新功能正在逐步覆盖更多用户，大家赶紧去体验一番，看看自己是否已经用上这些实用功能。

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