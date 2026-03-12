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雷军回应小米手机龙虾：只是小米探索Agent的一小步

2026-03-12 10:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:近日，小米公司有了新动作，其基于小米MiMo大模型构建的AI交互测试产品——Xiaomi miclaw正式官宣，并开启小范围封闭测试。这款产品作为小米在Agent领域探索的初步成果，引发了外界关注。

当下养龙虾热潮正盛，而小米创始人雷军在谈及相关话题时，将重点引到了AI领域。他表示，AI的发展肯定会带来诸多新机会，同时也会替代不少现有工作。面对这样的形势，每个人都应该积极拥抱AI时代。

雷军介绍，Xiaomi miclaw只是小米探索Agent的一小步。目前，AI技术正全面赋能小米“人车家全生态”。AI的应用范围十分广泛，不仅在智能手机、智能汽车、可穿戴等个人终端设备上发挥作用，还加速向智能家居、机器人等领域拓展。

小米

就当前的Xiaomi miclaw而言，它能让手机变成强大的AI工具。在理解用户意图并获得授权后，它可以调用一方应用和生态能力，也能自主选择系统级工具来完成用户命令。它能够认识并记住用户，即便用户下达的是模糊任务，也能帮忙完成操作。

目前，Xiaomi miclaw已将手机的系统能力封装成50项系统能力和生态服务，并且还在持续扩展。在用户隐私保护方面，用户的日常交互仅用于实时指令执行，不会被存入训练资源池，核心隐私数据会优先在手机本地处理，通过“端云隐私计算”确保敏感信息不上传云端。

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