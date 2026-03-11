AI日报：微信秘密研发AI Agent；Fish Audio发布S2；荣耀Magic V6首发端侧AI智能体内测

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、微信秘密研发AI Agent:拟打通数百万小程序，将于2026年中开启测试

微信正秘密研发一款高优先级AI Agent产品，旨在全面接入微信生态内的数百万小程序。该项目由微信技术负责人周颢负责，直接向张小龙汇报，并于2025年上半年启动。该Agent计划于2026年中开启灰度测试，并争取在第三季度逐步放量。在技术选型上，微信团队保持了审慎的开放态度，同步测试了多个外部大模型及自研小模型，以确保在复杂多步骤任务处理中的稳定性。

【AiBase提要:】 🤖 微信正在秘密研发一款高优先级AI Agent产品，旨在全面接入微信生态内的数百万小程序。 🔄 该Agent计划于2026年中开启灰度测试，并争取在第三季度逐步放量。 🌐 微信团队在技术选型上保持了审慎的开放态度，同步测试了多个外部大模型及自研小模型。

2、真正的情感自由！Fish Audio发布S2：多说话人、词级情绪控制、完全开源

Fish Audio 发布新一代文本转语音（TTS）模型 S2，其在情感可控性和表现力方面实现了重大突破，支持词级或短语级的情绪调节，并且完全开源，适合实时应用场景如对话机器人和虚拟主播。

【AiBase提要:】 🎭 强大的情感可控性，支持自然语言指令调节语音韵律与情绪。 🌐 完全开源，包含模型权重、微调代码及流式推理引擎。 🗣️ 原生多说话人支持，实现对话轮转与音色一致性。 详情链接:https://github.com/fishaudio/fish-speech/ HuggingFace:https://huggingface.co/fishaudio/s2-pro/

3、从手机到“龙虾宇宙”:荣耀Magic V6首发端侧AI智能体内测

荣耀在新品发布会上推出新一代折叠旗舰Magic V6，并同步揭晓了其在AI生态领域的重磅布局——“荣耀龙虾宇宙”。这一动作标志着荣耀正式将端侧AI智能体能力深度整合进多设备协同体系。

【AiBase提要:】 🧠 荣耀Magic V6发布，标志着端侧AI智能体能力深度整合进多设备协同体系。 🔒 OpenClaw框架提供决策建议并可直接接管终端进行自动化任务处理。 ⚠️ 国家互联网应急中心已针对OpenClaw的安全应用发布风险提示。

4、AI 时代品牌如何“上桌”？知乎发布行业首个品牌 AI 竞争力指数

文章探讨了生成式 AI 对品牌可见性的影响，提出了品牌 AI 竞争力指数的核心公式，并分析了内容可信度的重要性。同时，文章指出知乎在 AI 营销中的信源价值以及多领域 AI 竞争力榜单的发布。

【AiBase提要:】 ✨ 品牌 AI 竞争力指数 = AI 可见度 × 综合提及排名 × 内容可信度 🔍 引入“内容可信度”指标，强调权威平台背书和高质量内容的重要性 📊 知乎引用率位居内容社区首位，成为 AI 模型的重要语料库

5、百度智能云发布零部署AI服务DuClaw，进一步降低智能体应用门槛

百度智能云发布零部署AI服务DuClaw，进一步降低智能体应用门槛，通过免除镜像选择、服务器部署及API Key配置等繁琐环节，实现AI智能体的“即开即用”。

【AiBase提要:】 🧠 DuClaw通过零部署模式简化AI智能体的使用流程，提升用户体验。 🌐 该服务集成了百度搜索、百科及学术搜索等核心能力，支持多款主流大模型的灵活选配。 🚀 百度通过DuClaw推动AI助理在企业级协同场景中的渗透，加速AI向“数字员工”转型。

6、谷歌Gemini Embedding 2重磅发布！首款全多模态嵌入模型来了

谷歌Gemini Embedding 2的发布标志着其在多模态AI领域的重大突破。该模型能够将文本、图片、视频、音频和文档等多种数据类型映射到同一个统一的嵌入向量空间中，实现跨模态检索与分类，并支持超过100种语言。此外，它还具备混合输入能力和音频原生处理功能，显著简化了多模态数据处理流程。

【AiBase提要:】 🧠 统一嵌入空间，打破模态壁垒 🔄 混合输入能力，精准捕捉语义关联 🔊 音频原生处理，无需ASR转录

7、OpenAI 升级 Atlas 浏览器:支持多账号登录，实现工作与生活数据分离

OpenAI升级Atlas浏览器，支持多账号登录，实现工作与生活数据分离，进一步提升隐私安全性和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 支持多ChatGPT账号登录，解决用户多重身份使用痛点。 🔒 实现工作与生活数据分离，提升隐私安全性。 🔄 从实验性AI工具向成熟生产力浏览器转型，增强基础易用性。

8、抢跑骁龙 8 Gen6！小米 18 系列曝光：新增 AI 实体键，或于 9 月提前登场

小米 18 系列爆料显示，将引入 AI 多功能按键和 AI 手写笔，提升用户交互体验。同时搭载最新 2nm 骁龙 8 Elite Gen6 芯片，影像系统也将升级。发布时间预计在 9 月，以抢占高端市场先机。

【AiBase提要:】 🧠 AI 多功能按键将根据场景动态调整快捷操作 🚀 首发 2nm 骁龙 8 Elite Gen6，提升算力和性能 📅 小米 18 系列或于 9 月提前发布，抢占市场

（举报）