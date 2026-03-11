开售20分钟荣耀Magic V6赤兔红全版本售罄：售价8999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:荣耀正式推出Magic V6折叠屏旗舰手机，定价8999元起，提供赤兔红、旭日金等四种配色选择。新机一经开售便迅速掀起抢购热潮，荣耀官方宣布，开售仅20分钟，赤兔红配色全版本在主流电商平台已全部售空。

赤兔红版本的后盖采用覆盖超级纳米涂层的绒马环保皮材质，不仅呈现出法式奢绒的视觉效果，触感也细腻轻柔。同时，这种材质具备防水、耐刮、耐腐蚀三重特性，兼顾了质感与耐用性。

设计上，荣耀Magic V6延续系列轻薄风格，折叠状态下机身厚度仅8.75毫米，展开后薄至4.0毫米，整机重量约219克。屏幕方面，新机配备7.95英寸内屏和6.52英寸外屏，均支持120Hz LTPO自适应动态刷新率及4320Hz超高频PWM调光。此外，荣耀Magic V6行业首发四合一镀膜技术，屏幕抗跌、耐刮、耐磨及抗反光性能分别提升10倍、15倍、3倍和3倍，耐用性显著增强。

续航能力是荣耀Magic V6的一大亮点。该机首发新一代青海湖刀片电池，内置容量达7150mAh的青海湖电池，成为目前电池容量最大的折叠屏旗舰机型，推动折叠屏手机进入7000mAh时代。官方数据显示，这块电池硅含量达32%，能量密度高达985Wh/L，刷新了可量产高硅电池的多项纪录。

核心配置方面，荣耀Magic V6搭载第五代高通骁龙8至尊版芯片，后置5000万像素主摄，支持最高80W有线快充和66W无线快充，满足用户对性能与充电效率的需求。

