苹果iPhone 17e今日开售：国补到手3999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:今日，苹果公司旗下新款手机iPhone17e正式上架销售，为消费者带来两种存储选择:256GB版本定价4499元，512GB版本则为6499元。值得一提的是，这款新机还支持国家补贴政策，补贴后价格最低可至3999元，一举成为苹果目前在售机型中的价格新低。

在外观设计上，iPhone17e沿用了iPhone16e的经典造型，配备一块6.1英寸的屏幕，不过依旧是消费者熟悉的60Hz刷新率刘海屏设计。机身材质方面，该机采用了铝金属边框搭配超瓷晶面板2，相比前代iPhone16e，其抗刮划性能提升了3倍，耐用性显著增强。

性能配置上，iPhone17e搭载了苹果最新的A19芯片，但采用的是6核CPU搭配4核GPU的“残血”版本，相较于iPhone17少了一颗GPU核心。网络连接方面，新机配备了苹果最新一代自研的C1X5G基带，官方数据显示，其数据传输速度相比iPhone16e所搭载的C1基带最高可提升2倍。

拍照功能上，iPhone17e后置一颗4800万像素的融合式单主摄，支持新一代人像拍摄功能以及2倍光学品质长焦，还能录制4K60fps的杜比视界视频，满足用户多样化的拍摄需求。

此外，iPhone17e在接口和充电方面也进行了升级，标配USB-C接口，首次引入了MagSafe磁吸功能，支持15W无线充电。同时，该机还支持eSIM功能，用户可以选择双eSIM卡或者1张nano-SIM卡搭配1个eSIM卡的组合方式使用，提供了更加灵活的通信解决方案。

