REDMI K80 Pro 冠军版手机直降200 国补后到手 4299 元

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:近日，小米旗下REDMI红米手机官方宣布，其REDMI K80Pro冠军版手机推出限时优惠活动。这款原价4999元的手机，现在直降200元至4799元，并且在此基础上，用户还可以享受国家补贴的500元优惠，最终到手价仅为4299元。

REDMI K80Pro冠军版手机的设计灵感来源于兰博基尼Huracán GT3EVO2，其正面配备了一块6.67英寸的2K分辨率面板，显示效果极为出色。后盖部分印有联名Logo和独特的Y字形线条，彰显其冠军版的身份。该机提供了深灰色和绿色两个版本，均配备了16GB RAM和1TB的存储空间，满足了用户对于高性能和大容量的需求。

在性能方面，REDMI K80Pro冠军版手机搭载了骁龙8至尊版处理器和游戏独显D1，配合LPDDR5X内存和UFS4.0闪存，能够确保全游戏超分超帧的满血并发。此外，该机还升级了双环路3D冰封散热系统，搭载了狂暴引擎4.0，并支持一体化动态调频，为用户提供了极致的游戏体验。

续航方面，REDMI K80Pro冠军版手机内置了一块容量高达6000mAh的120W小米金沙江电池，支持50W无线秒充。同时，该机还配备了小米自研的澎湃G3快充芯片和澎湃G1电量计芯片，进一步提升了充电效率和电池管理能力。

此次优惠活动无疑为消费者提供了一个绝佳的购买时机，REDMI K80Pro冠军版手机凭借其出色的设计、强大的性能和卓越的续航表现，相信会吸引众多消费者的关注。

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