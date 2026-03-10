AI日报：腾讯版“小龙虾”WorkBuddy上线；AI冲击红果真人制作保底或取消；智谱发布一键部署Agent工具AutoClaw

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、1 分钟连接企微！腾讯版“小龙虾”WorkBuddy上线，智能体大战进入桌面时代

腾讯推出 WorkBuddy，作为其在 AI 智能体赛道的重磅产品，旨在通过极致兼容性和低门槛重新定义职场人的数字化分身。WorkBuddy 不仅功能对标 OpenClaw，还实现了技能包的完全兼容，同时采用极简主义路线，让用户快速连接企业微信，体验即插即用。此外，WorkBuddy 还具备全能连接、无限扩展和多线作战等核心亮点，为职场人提供更高效的生产力工具。

【AiBase提要:】 🧠 WorkBuddy 兼容 OpenClaw 技能，实现无缝迁移。 ⚡ 1 分钟连接企微，极简主义路线提升用户体验。 🔄 支持多窗口、多 Agent 并行工作，提升效率。

2、短剧行业迎来“大地震”：真人制作保底或取消，AI真人剧产能爆发千倍

2026 年初，短剧行业的风向标彻底变了。曾经靠“保底+分成”模式吸引无数承制方的短剧航母 红果 ，近期传出调整保底制作机制的消息。

【AiBase提要:】 🎬 AI真人剧成本骤降，仅需12-15万，甚至可压缩至5万以内。 🚀 效率暴增，制作周期缩短5倍，进入“月产千部”爆发期。 📉 产能暴涨千倍，市场分账金额被极度稀释，部分公司黯然离场。

3、Suno 压力大了！腾讯联手清华发布 SongGeneration 2，音素错误率低至 8.55%

腾讯与清华大学人机语音交互实验室联合研发的 SongGeneration2 在 AI 音乐领域实现了技术突破，解决了过往 AI 音乐的三大痛点，展现了强大的竞争力。

【AiBase提要:】 🎵 高音乐性：SongGeneration2 能处理复杂的多轨编曲，空间层次感极强。 🎤 高歌词准确性：音素错误率（PER）仅为 8.55%，显著优于 Suno v5。 🛠 极强可控性：支持文本描述或音频提示，精准遵循风格与情绪。

4、智谱发布本地化Agent工具AutoClaw:集成Pony-Alpha-2模型，支持一键部署

智谱发布的AutoClaw工具通过集成Pony-Alpha-2模型和提供一键部署功能，显著降低了AI Agent的使用门槛，推动了智能体技术向普通用户的普及。

【AiBase提要:】 🧠 AutoClaw集成了智谱的Pony-Alpha-2模型，提升了工具调用稳定性与响应速度。 🌐 支持一键部署，兼容多种第三方API，构建开放的Agent生态。 🔧 提供超50项热门Skills，覆盖内容创作、金融投研等高频场景。 详情链接:https://autoglm.zhipuai.cn/autoclaw

5、网易龙虾开源LobsterAI发布0.2.2版本，接入企业微信及QQ实现主流IM全覆盖

网易 LobsterAI 发布 0.2.2 版本，深度适配国内企业协同生态，正式接入企业微信及 QQ 机器人，实现对国内主流即时通讯工具的全覆盖，标志着 AI Agent 从云端技术叙事迈向移动端深度交付的新阶段。

【AiBase提要:】 ✨ 网易 LobsterAI 发布 0.2.2 版本，深度适配国内企业协同生态。 🚀 正式接入企业微信及 QQ 机器人，实现主流 IM 工具全覆盖。 🌐 标志着 AI Agent 从云端技术叙事迈向移动端深度交付的新阶段。

6、深圳龙岗将联合 Kimi 举办千人龙虾大会，助阵 OpenClaw 部署

深圳龙岗区联合Kimi举办‘千人龙虾大会’，旨在推动AI技术与地方产业深度融合，现场将展示‘机器人炒龙虾’并提供免费龙虾品尝，同时为用户提供OpenClaw免费安装服务，降低AI部署门槛。

【AiBase提要:】 🤖 举办“千人龙虾大会”，推动AI技术与地方产业融合。 🍤 现场提供数百斤真龙虾供免费品尝，实现科技与美食的跨界碰撞。 🔧 Kimi工程师团队提供OpenClaw免费安装服务，降低AI部署门槛。

7、新浪微博官宣接入 KimiClaw，私信化身 AI 智能体指令窗口

微博正式接入 KimiClaw，通过私信实现对 AI 智能体的远程指挥与任务管理，标志着 AI 应用从专业工具向日常社交场景的重要突破。

【AiBase提要:】 ✨ 微博私信升级为轻量化的 AI 控制终端，用户无需下载额外 App 即可随时调用 AI 能力。 🔍 接入 Kimi K2.5 模型，持续保持全球调用热度，支持资讯解读、行情追踪等高频场景。 🚀 微博未来将开放更多内容接口，助力 AI 应用深度融入用户社交生活。

8、腾讯SkillHub 社区正式上线:针对中国用户优化并收录超1.3万个 AI 技能

腾讯SkillHub社区正式上线，针对中国用户优化并收录超1.3万个AI技能，通过高速镜像和CLI工具提升部署效率，同时展示工具型技能的市场需求。

【AiBase提要:】 🤖 SkillHub平台整合了超过1.3万个AI技能，旨在降低开发者和用户调用AI能力的门槛。 🔧 平台推出了SkillHub CLI工具，支持自然语言指令安装与配置，提升部署效率。 📊 精选TOP50榜单展示了工具型技能的强劲需求，如Xiaohongshu Automation和Tavily Web Search。

