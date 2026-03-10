小米SU7 Ultra开孔机盖车型宣布 可免费升级空气动力学叶片

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今日，小米官方发布一则重磅消息，为小米SU7Ultra开孔机盖车型的车主送上一份贴心福利——可免费进行前舱动力学升级。值得一提的是，符合条件的车辆主控人无需主动领取升级权益，系统会自动为其配置。

对于有升级需求的车主而言，操作十分便捷。他们既可以通过小米汽车App完成预约，也能拨打400热线，还能在专属服务群里提出预约申请，之后便可前往小米汽车服务中心为爱车进行免费升级。

此次升级带来的改变颇为显著。升级后，车辆会新增两对空气动力学叶片，它们能够与主动进气格栅智能协同工作，精准控制并分配前舱的空气流量。当车辆软件更新至最新版本后，在赛道模式或者特定车速区间开启相应功能，即可实现空气定向导流。这一功能可让车辆在高速行驶时获得更大的下压力，行驶稳定性大幅提升。

有网友在社交平台晒出与服务管家的对话截图，服务管家表示，升级之后，车辆在赛道模式或者高速行驶，例如车速超过150km/h时，空气定向导流效果会更加明显，整车下压力会进一步提高。不过，由于车辆需要消耗更多能量来实现这一效果，相应的能耗也会有所增加。

此外，车主们也很关心升级所需的时间和后续保修问题。据了解，前往门店进行升级施工大概需要2-3个小时。而且，升级所用的硬件保修期与整车包修期剩余期限一致，不会对车辆后续的保修造成任何影响，车主们可以毫无顾虑地为爱车升级。

