苹果iPhone 17e明天开售：售价4499元起

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:苹果又有新动作，iPhone17e将于明天正式开启销售，起售价确定为4499元，这一价格和去年iPhone16e完全相同，延续了该系列的价格定位。

此次iPhone17e在存储配置上诚意满满。在全球内存供应紧张、手机普遍涨价的情况下，它彻底取消了128GB版本，直接从256GB起步，这种配置升级让消费者有种“加量减价”的惊喜。

对于国行iPhone用户来说，iPhone17e有一项里程碑式的技术突破。它是苹果首款在中国市场既支持实体nano-SIM卡，又支持eSIM的智能手机。从苹果官网介绍可知，国行版iPhone17e使用方式很灵活，用户既可以激活两个eSIM，也能选择一个实体卡搭配一个eSIM的组合方案。

核心配置上，iPhone17e搭载了最新的A19芯片。不过，为了区分产品层级，它的图形处理器从原先的5核减少到了4核，但在日常应用和多任务处理中，依然能提供稳定的性能支持。

显示方面，新机采用6.1英寸超视网膜XDR屏幕，保留了经典的刘海屏设计。不过，其刷新率依旧维持在60Hz，也没有搭载灵动岛交互或高刷技术。

细节功能上，iPhone17e有明显提升。它终于支持MagSafe无线充电，让充电更加便捷。同时，全新的浅粉色配色也亮相了，为追求个性的用户提供了更多审美选择。

综合来看，iPhone17e凭借存储空间翻倍、网络连接技术革新以及MagSafe功能补齐等优势，在4000元价位段展现出强大的市场竞争力，成为近期苹果入门级新机中值得关注的一款。

（举报）