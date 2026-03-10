首页 > 原创 > 关键词  > iPhone17e最新资讯  > 正文

苹果iPhone 17e明天开售：售价4499元起

2026-03-10 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:苹果又有新动作，iPhone17e将于明天正式开启销售，起售价确定为4499元，这一价格和去年iPhone16e完全相同，延续了该系列的价格定位。

此次iPhone17e在存储配置上诚意满满。在全球内存供应紧张、手机普遍涨价的情况下，它彻底取消了128GB版本，直接从256GB起步，这种配置升级让消费者有种“加量减价”的惊喜。

对于国行iPhone用户来说，iPhone17e有一项里程碑式的技术突破。它是苹果首款在中国市场既支持实体nano-SIM卡，又支持eSIM的智能手机。从苹果官网介绍可知，国行版iPhone17e使用方式很灵活，用户既可以激活两个eSIM，也能选择一个实体卡搭配一个eSIM的组合方案。

微信截图_20260310094614.png

核心配置上，iPhone17e搭载了最新的A19芯片。不过，为了区分产品层级，它的图形处理器从原先的5核减少到了4核，但在日常应用和多任务处理中，依然能提供稳定的性能支持。

显示方面，新机采用6.1英寸超视网膜XDR屏幕，保留了经典的刘海屏设计。不过，其刷新率依旧维持在60Hz，也没有搭载灵动岛交互或高刷技术。

细节功能上，iPhone17e有明显提升。它终于支持MagSafe无线充电，让充电更加便捷。同时，全新的浅粉色配色也亮相了，为追求个性的用户提供了更多审美选择。

综合来看，iPhone17e凭借存储空间翻倍、网络连接技术革新以及MagSafe功能补齐等优势，在4000元价位段展现出强大的市场竞争力，成为近期苹果入门级新机中值得关注的一款。

  相关推荐
关键词：

  • 苹果iPhone 17e首次支持eSIM！单SIM卡+eSIM/双eSIM

    苹果iPhone 17e于3月2日晚发布，起售价4499元。主要升级包括：内存起步256GB，搭载A19芯片，并提升基带、MagSafe、屏幕玻璃等。该机支持eSIM，同时保留单SIM卡槽，提供单SIM+eSIM或双eSIM两种双卡方式，使用更便捷。eSIM需线下开通，可沿用原号码或办理新号，三大运营商均支持。境外旅行时，用户可安装当地eSIM套餐，操作方式与实体SIM卡相同。

    ​iPhone ​17e ​eSIM

  • 苹果马年首款iPhone！iPhone 17e标配8GB内存：毫无悬念

    开发者通过苹果官方开发工具Xcode的数据确认，备受关注的iPhone17e配备8GB内存，这一配置符合业界的普遍预期。 在整个iPhone17系列中，目前仅有标准版iPhone17和这款入门机型iPhone17e配备了8GB内存。相比之下，定位更高的iPhone17Pro系列则全线标配了12GB内存。 8GB内存被外界视为苹果AI功能的准入门槛，目前苹果全线产品都在主打Apple Intelligence，由于本地化大模型需要占用一定的硬�

    ​iPhone17e ​8GB内存 ​Apple

  • 苹果CEO库克官宣：iPhone17e、低价MacBook等下周发布

    苹果CEO库克在社交平台发文预告下周将“很热闹”，引发业界对春季新品潮的广泛关注。预计苹果将以每日一款新品的节奏持续更新，覆盖iPhone 17e、低价MacBook、iPad 12及iPad Air 8等多款产品。其中，iPhone 17e预计搭载A19芯片，或成其核心升级点，外观沿用上代模具，屏幕保持60Hz刷新率，国行版定价策略或使起步价下探至3999元。低价MacBook则有望成为焦点，其国行版本或下探至4000元档位，首次搭载与iPhone同款的A18 Pro芯片，采用3nm工艺，性能略超M1，单核性能接近M4。该机型采用12.9英寸LCD屏幕，略小于MacBook Air的13.6英寸，并取消了刘海设计，显示素质略低于Air系列。

    ​苹果新品 ​iPhone17e ​MacBook

  • 苹果iPhone17e发布：售价4499元起 256GB起步 有浅粉色可选

    苹果公司于3月3日正式推出iPhone 17e，起售价4499元，与前代持平。存储配置升级，起步容量提升至256GB，形成“加量不加价”策略。该机提供256GB和512GB两种存储版本，配色包括白、黑及浅粉色。结合国家补贴政策，消费者可享15%优惠，最低入手价可达3999元。外观延续前代经典设计，采用6.1英寸超视网膜XDR显示屏，通过七层抗反射涂层优化强光下眩光问题。机身采用铝合金边框搭配超瓷晶面板2，抗刮划性能提升3倍，侧边新增可自定义操作按钮。硬件搭载A19芯片，配合C1X调制解调器，支持流畅运行大型3A游戏。充电接口统一采用USB-C标准，并重新引入MagSafe磁吸充电技术，无线充电功率达15W。官方称视频播放时长可达26小时，较前代提升9-13小时。通信支持5G网络与无线局域网连接，配备eSIM技术。影像系统采用4800万像素融合式单主摄，支持新一代人像模式、2倍光学品质变焦，视频录制规格提升至4K 60fps杜比视界。

  • 苹果iPhone 17e今日开售：国补到手3999元起

    苹果iPhone 17e于3月11日正式开售，提供256GB（4499元）和512GB（6499元）两种存储版本。该机支持国家补贴政策，补贴后价格最低可至3999元，成为苹果在售机型中的价格新低。外观沿用iPhone 16e经典设计，配备6.1英寸60Hz刘海屏。机身采用铝合金边框搭配超瓷晶面板2，抗刮划性能相比前代提升3倍。性能方面搭载最新的A19芯片，但为6核CPU搭配4核GPU的“残血版”。网络连接配备自研C1X 5G基带，数据传输速度相比前代C1基带最高提升2倍。后置4800万像素融合式单主摄，支持新一代人像拍摄、2倍光学品质长焦及4K 60fps杜比视界视频录制。接口升级为USB-C，首次引入MagSafe磁吸功能，支持15W无线充电。同时支持eSIM功能，提供更灵活的通信方案。

    ​iPhone17e ​苹果新机 ​手机价格

  • 苹果最便宜iPhone来了 iPhone 17e搭载自研C1X基带：速度更快、更省电

    日前，苹果在官网直接上架了iPhone 17e，这是苹果今年首款新机，也是目前苹果最便宜的手机，起售价4499元，叠加国补后到手价3999元。 苹果官网显示，iPhone 17e苹果最新一代自研C1X5G基带（调制解调器），官方数据显示，其传输速度较iPhone 16e搭载的C1提升最高达2倍。 能效方面，相比iPhone 16 Pro所采用的调制解调器模块提升30%，进一步增强整机续航表现。 据了解，C1X基带此前由

    ​iPhone ​17e ​C1X5G基带

  • iPhone 17e没换模具：手机壳跟16e通用 果粉省钱了

    苹果公司在3月2日晚正式推出了备受瞩目的iPhone 17e，以此拉开了今年新品发布周期的序幕。在定价策略上，iPhone 17e依然维持了4499元起的起售价，与前代产品保持一致。 此次新品最核心的升级在于内部性能，新机搭载了处理速度更快的A19芯片，并配备了苹果自研的无线芯片以及MagSafe磁吸充电功能。此外，在外观配色上也加入了更具辨识度的粉色选项。 然而在机身物理规格和�

    ​iPhone ​17e ​A19芯片

  • 17e还没开卖 iPhone 18e已敲定 网友：不会还是60Hz刘海屏吧

    iPhone 17e将于3月11日开售，起售价4499元，补贴后3999元起。然而，其搭载A19芯片却配备60Hz刷新率屏幕，引发争议。与此同时，iPhone 18e研发已敲定，预计明年上半年与标准版一同发布。用户担忧苹果是否会在入门机型上继续沿用60Hz屏幕，这种配置在安卓阵营高刷屏普及的背景下显得竞争力不足。若iPhone 18e仍坚持此硬件组合，可能面临更严峻的市场考验。

    ​iPhone ​17e ​iPhone

  • 最便宜iPhone来了！苹果全新iPhone 17e天猫首发 4499元起、12期免息

    3月4日，iPhone 17e和新款iPad Air在天猫全球同步首发，售价分别为4499元起和4799元起。iPhone 17e搭载抗刮能力更强的超瓷晶面板2、A19芯片、4800万像素融合式摄像头，支持MagSafe无线充电和USB-C连接，存储容量256GB起。新款iPad Air配备M4芯片，统一系统内存提升50%，图形处理能力出色。天猫Apple Store官方旗舰店提供最高12期免息分期、以旧换新补贴最高900元及额外国家补贴500元，并享7天无理由退货等官方服务。3月4日22点15分现货开售，库存充足。

    ​iPhone ​17e ​新款iPad

  • 曝苹果放弃小折叠iPhone：功能体验上没有实质性提升

    苹果公司内部评估后，决定放弃一款小型折叠屏iPhone项目。评估团队认为，小折叠手机缺乏必要性，在现有产品体系中找不到核心立足点，且无法创造出不可替代的使用场景。其最大亮点仅为折叠后便于携带，但功能体验无实质性提升。硬件方面，精密铰链结构占用空间，导致电池容量受限、影像系统妥协，性能难以与同价位直板旗舰机竞争。分析师指出，小折叠手机本质是可折叠的直板机，除形态变化外，软件交互和核心使用场景与传统手机无异。苹果追求极致体验，难以接受续航和拍照上的牺牲，及时止损是经过深思熟虑的战略调整。

    ​苹果 ​折叠屏手机 ​小折叠屏

