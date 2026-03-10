首页 > 原创 > 关键词  > 苹果折叠屏手机最新资讯  > 正文

苹果折叠屏渲染图曝光：不对称设计 形态类似书本

2026-03-10

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:今年秋季，苹果或将推出其首款折叠屏手机iPhone Fold，这一消息引发了广泛关注。近日，知名苹果爆料人士Sonny Dickson公布了iPhone Fold的3D CAD设计图，结合此前多方信息，这款新机的外观轮廓已逐渐清晰。

从设计图来看，iPhone Fold采用左右折叠方案，形态类似书本，后置相机模组延续了iPhone Air的风格，配备双摄系统。屏幕布局上，外屏采用居中挖孔前摄设计，内屏则在左上角设置另一枚挖孔镜头，实现内外双前摄功能。

微信截图_20260310135122.png

尺寸方面，外屏为5.5英寸，分辨率2088x1422;内屏展开后达7.8英寸，分辨率2713×1920。为解决折叠屏长期存在的折痕问题，苹果在屏幕结构上采用超薄玻璃与透明聚酰亚胺薄膜防护，通过金属板分散弯折应力，并在铰链内部引入液态金属材料，从硬件层面优化折叠体验。

由于铰链、屏幕及机身结构成本显著增加，iPhone Fold的定价将远超现有iPhone机型。据推测，美版售价预计在2000至2500美元之间（约合人民币13821至17276元），或成为苹果首款突破2000美元大关的iPhone。

  • 苹果首款折叠屏手机！iPhone Fold细节揭秘：机身太薄放弃Face ID

    苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已经明确，将在今年9月与iPhone 18 Pro系列一起发布，将是苹果最贵手机产品。 这是苹果历经多年技术打磨后的首款折叠屏机型，采用更宽的屏幕设计，旨在解决目前折叠屏手机折痕明显等行业痛点。

    ​苹果折叠屏手机 ​iPhone ​Fold发布

  • 曝苹果放弃小折叠iPhone：功能体验上没有实质性提升

    苹果公司内部评估后，决定放弃一款小型折叠屏iPhone项目。评估团队认为，小折叠手机缺乏必要性，在现有产品体系中找不到核心立足点，且无法创造出不可替代的使用场景。其最大亮点仅为折叠后便于携带，但功能体验无实质性提升。硬件方面，精密铰链结构占用空间，导致电池容量受限、影像系统妥协，性能难以与同价位直板旗舰机竞争。分析师指出，小折叠手机本质是可折叠的直板机，除形态变化外，软件交互和核心使用场景与传统手机无异。苹果追求极致体验，难以接受续航和拍照上的牺牲，及时止损是经过深思熟虑的战略调整。

    ​苹果 ​折叠屏手机 ​小折叠屏

  • iPhone Fold内存敲定！苹果大批订购12GB LPDDR5X内存：三星赚翻了

    随着iPhone Fold生产节奏的不断加快，苹果已向三星大批量订购了12GB LPDDR5X内存，这一举动预示着苹果首款折叠屏手机已正式进入量产前的冲刺阶段。 虽然苹果凭借其强大的供应链地位争取到了极具竞争力的内存价格，但受市场环境影响，其核心内存成本相较去年依然翻了一番，这无疑增加了整机的成本压力。 考虑到iPhone Fold定位于超高端旗舰市场，苹果对该产品的首年销量预

    ​iPhone ​Fold ​折叠屏手机

  • 史上最贵iPhone要来了！苹果首款折叠屏手机iPhone Fold 9月上市

    据科技博主爆料，苹果计划于今年7月启动iPhone Fold折叠屏手机及iPhone 18 Pro系列的量产，预计9月同步发售并登陆全球市场。作为苹果首款折叠设备，iPhone Fold起售价或达1800-2500美元（约合人民币1.3万-1.8万元），可能成为史上最贵iPhone。该机将采用真全面屏设计，前置摄像头完全隐藏于屏下；铰链采用金属应力分散板结构，配合自修复涂层技术以减少折痕。核心配置或搭载A20系列处理器，配备LPDDR5X内存与UFS 4.0存储，性能对标同期iPhone Pro机型。通信模块升级为苹果第二代自研C2基带，取消物理SIM卡槽，仅支持eSIM。续航方面将配备iPhone史上最大容量电池，采用高密度电芯设计，续航表现或显著优于现有机型。

    ​iPhone ​Fold ​折叠屏手机

  • 2万元只是烟雾弹 苹果iPhone Fold定价反转：实际价格没那么夸张

    据供应链消息，苹果计划于2026年7月启动折叠屏手机iPhone Fold与旗舰机型iPhone 18 Pro的大规模量产，预计同年9月秋季发布会正式亮相。作为苹果首款折叠屏产品，iPhone Fold采用内外双屏设计，外屏5.5英寸，展开后内屏达7.8英寸，搭载A20 Pro芯片，取消Face ID改用侧边指纹识别，并可能取消实体SIM卡槽全面转向eSIM。其定价策略受关注，虽传闻售价近2万元，但分析认为可能趋于保守，不会过于夸张。

    ​苹果 ​折叠屏手机 ​iPhone

  • 苹果马年首款iPhone！iPhone 17e标配8GB内存：毫无悬念

    开发者通过苹果官方开发工具Xcode的数据确认，备受关注的iPhone17e配备8GB内存，这一配置符合业界的普遍预期。 在整个iPhone17系列中，目前仅有标准版iPhone17和这款入门机型iPhone17e配备了8GB内存。相比之下，定位更高的iPhone17Pro系列则全线标配了12GB内存。 8GB内存被外界视为苹果AI功能的准入门槛，目前苹果全线产品都在主打Apple Intelligence，由于本地化大模型需要占用一定的硬�

    ​iPhone17e ​8GB内存 ​Apple

  • OPPO Find N6折叠手机官宣本月登场 号称最平整折叠屏手机

    OPPO宣布其全新折叠屏旗舰机型Find N6将于本月正式亮相。该机在折叠屏技术上实现新突破，主打无折痕设计，引发市场关注。此前，数码博主透露其在莱茵实验室测试中被认定为“全球最平整”的折叠屏手机。这一评价得益于新机采用的无痕钛合金银链和自修复记忆玻璃技术，有效分散折叠产生的物理应力，并在展开后迅速恢复屏幕平整状态，大幅降低视觉折痕感。对比前代产品，Find N6有望在折痕控制方面实现进一步提升。核心配置上，该机搭载高通第五代骁龙8至尊版处理器，内屏尺寸达8.12英寸，外屏为6.62英寸，并内置6000mAh大容量电池。影像系统方面，配备后置四摄组合，包括2亿像素主摄、5000万像素长焦镜头、5000万像素超广角镜头，以及业界首创的200万像素丹霞色彩还原镜头，为用户带来更丰富的拍摄体验。

    ​OPPO ​Find ​N6

  • 苹果iPhone 17e明天开售：售价4499元起

    苹果又有新动作，iPhone17e将于明天正式开启销售，起售价确定为4499元，这一价格和去年iPhone16e完全相同，延续了该系列的价格定位。 此次iPhone17e在存储配置上诚意满满。在全球内存供应紧张、手机普遍涨价的情况下，它彻底取消了128GB版本，直接从256GB起步，这种配置升级让消费者有种“加量减价”的惊喜。 对于国行iPhone用户来说，iPhone17e有一项里程碑式的技术突破。它是�

    ​iPhone17e ​苹果新机 ​eSIM手机

  • 苹果最便宜iPhone来了 iPhone 17e搭载自研C1X基带：速度更快、更省电

    日前，苹果在官网直接上架了iPhone 17e，这是苹果今年首款新机，也是目前苹果最便宜的手机，起售价4499元，叠加国补后到手价3999元。 苹果官网显示，iPhone 17e苹果最新一代自研C1X5G基带（调制解调器），官方数据显示，其传输速度较iPhone 16e搭载的C1提升最高达2倍。 能效方面，相比iPhone 16 Pro所采用的调制解调器模块提升30%，进一步增强整机续航表现。 据了解，C1X基带此前由

    ​iPhone ​17e ​C1X5G基带

  • 从MacBook Neo到iPhone：苹果计划全面推广3D打印铝制外壳

    知名爆料人马克古尔曼近日透露，苹果正在积极推进3D打印铝制设备外壳技术的研发，并计划未来将该技术的应用范围从单一机型扩展至更多产品线。 与此同时，苹果也可能将Neo”这一品牌拓展至Apple Watch SE机型，进一步丰富其产品矩阵。 据悉，苹果此次研发的3D打印铝制外壳技术，其核心优势在于能够大幅提升材料利用率、降低生产成本并加快生产效率。 这一理念与此前�

    ​3D打印 ​铝制外壳 ​苹果技术

