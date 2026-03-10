苹果折叠屏渲染图曝光：不对称设计 形态类似书本

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:今年秋季，苹果或将推出其首款折叠屏手机iPhone Fold，这一消息引发了广泛关注。近日，知名苹果爆料人士Sonny Dickson公布了iPhone Fold的3D CAD设计图，结合此前多方信息，这款新机的外观轮廓已逐渐清晰。

从设计图来看，iPhone Fold采用左右折叠方案，形态类似书本，后置相机模组延续了iPhone Air的风格，配备双摄系统。屏幕布局上，外屏采用居中挖孔前摄设计，内屏则在左上角设置另一枚挖孔镜头，实现内外双前摄功能。

尺寸方面，外屏为5.5英寸，分辨率2088x1422;内屏展开后达7.8英寸，分辨率2713×1920。为解决折叠屏长期存在的折痕问题，苹果在屏幕结构上采用超薄玻璃与透明聚酰亚胺薄膜防护，通过金属板分散弯折应力，并在铰链内部引入液态金属材料，从硬件层面优化折叠体验。

由于铰链、屏幕及机身结构成本显著增加，iPhone Fold的定价将远超现有iPhone机型。据推测，美版售价预计在2000至2500美元之间（约合人民币13821至17276元），或成为苹果首款突破2000美元大关的iPhone。

