小米17 Ultra徕卡版黑银色开售 售价7999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:今日，小米17Ultra徕卡版带着全新黑银配色亮相市场，正式开启销售。此次开售的机型提供两种存储配置选择，16GB +512GB版本售价7999元，16GB +1TB版本售价8999元。

这款黑银配色的小米17Ultra徕卡版，设计出自徕卡设计师之手。它延续了徕卡M系列相机的设计语言，一体纯黑的背板搭配亮银中框，整体质感十分出众。在机身左侧，点缀着标志性的徕卡红标，让手机呈现出复古且专业的视觉风格。不仅如此，黑银色版本在细节上也有调整，徕卡红标、后摄模组的徕卡文字以及底部的小米Logo，都改为竖向排布。

在拍摄功能方面，小米17Ultra徕卡版亮点颇多。它配备了物理大师变焦环，采用精密机械传动结构，内部能检测到最小0.03mm的位移。通过齿轮精密咬合，可将外部旋转角度转化为精确的数字信号，大大增强了专业拍摄时的操控感。主摄搭载1英寸传感器，运用LOFIC超高动态技术，配合高透光玻璃镜片，能呈现出更宽广的动态范围和更细腻的影调。此外，该机还支持徕卡专属色彩调校、红毯运镜、主角运镜等特色功能，为摄影爱好者提供了更多创意拍摄的可能。

核心配置上，小米17Ultra徕卡版搭载第五代骁龙8至尊版芯片，性能强劲。屏幕采用6.9英寸超窄四等边直屏，视觉体验出色。内置6800mAh小米金沙江电池，续航有保障，同时支持90W有线快充和50W无线快充，能快速为手机补充电量。

