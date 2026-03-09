首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：腾讯内测QClaw一键启动包；小红书新款AI编辑模型开源；OpenClaw正式支持 GPT-5.4

2026-03-09 16:00 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、消息称腾讯内测QClaw一键启动包:支持微信QQ双端接入OpenClaw智能体

腾讯正在内测QClaw一键启动包，旨在通过产品化封装降低AI开源智能体的使用门槛，并支持微信、QQ双端接入OpenClaw。该产品基于OpenClaw进行二次封装与优化，展现出较强的开放性，不仅深度集成Kimi、MiniMax等主流国产大模型，也支持用户自定义模型接入。

image.png

【AiBase提要:】

📦 QClaw产品实现本地电脑快速部署，降低AI开源智能体使用门槛。

📱 支持微信、QQ双端接入OpenClaw，解决用户技术痛点。

🧠 QClaw深度集成主流国产大模型，支持自定义模型接入。

2、火山引擎发布 ArkClaw:云端 SaaS 版 OpenClaw 正式上线，集成豆包大模型

火山引擎发布 ArkClaw，这是一款云端 SaaS 版 OpenClaw 平台，旨在解决 AI Agent 在实际应用中面临的环境配置复杂、Token 消耗过高以及会话状态不稳等核心痛点。ArkClaw 深度整合了“火山方舟”模型平台，并支持飞书办公套件，同时具备数据安全机制。目前，火山引擎已针对“Coding Plan”订阅用户开放抢先体验。

【AiBase提要:】

🧠 ArkClaw 是一款云端 SaaS 版 OpenClaw 平台，解决 AI Agent 的环境配置复杂问题。

🚀 集成主流大模型，如 Doubao-Seed-2.0Pro，提升任务逻辑一致性。

🔒 内置 Skills 安全扫描机制，确保企业级应用的可靠性。

3、小红书新款AI编辑模型FireRed-Image-Edit v1.1开源，攻克ID一致性与复杂融合难题

小红书Super Intelligence团队发布的FireRed-Image-Edit v1.1模型，在ID一致性编辑、多元素融合和人像美妆等复杂场景中实现了显著优化，同时支持训练与部署的全流程优化，推理耗时缩短至4.5秒，显存占用控制在30GB以内。此外，该项目的代码、技术报告、模型参数及训练框架已全面开源，为行业提供了更强大的图像编辑工具支持。

【AiBase提要:】

🧠 FireRed-Image-Edit v1.1在ID一致性编辑方面进行了深度优化

🎨 支持多元素融合与人像美妆等复杂场景的图像编辑

📦 项目代码、技术报告及模型参数已全面开源

4、从0到大师：用这个AI Skill，一句描述就能生成惊艳海报

本文介绍了名为qiaomu-mondo-poster-design的AI技能，它能够根据用户描述的需求自动生成大师级海报、书籍封面等设计作品，无需用户具备专业设计知识。文章详细说明了该技能的核心亮点、使用场景以及安装方式，并提供了GitHub链接供进一步了解。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 通过描述需求，AI自动选择传奇设计师风格并生成海报

🖼️ 支持多种设计场景，如书籍封面、专辑封面和社交媒体配图

🔧 内置AI提示词优化功能，提升出图准确度

详情链接:https://github.com/joeseesun/qiaomu-mondo-poster-design

5、阿里达摩院发布 MAOSS 模型：利用 AI 筛查脂肪肝，高风险检出率翻倍

阿里达摩院联合多家机构研发出 MAOSS 脂肪肝筛查 AI 模型，该模型利用平扫 CT 和 AI 技术，能够精准判断肝脂肪变程度和肝纤维化分期，诊断精度远超医生水平，并显著提高高风险患者的检出率，为慢性肝病管理提供了新的解决方案。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 MAOSS 模型通过平扫 CT 和 AI 技术，实现肝脂肪变和肝纤维化的同步判断。

📊 MAOSS 在肝脂肪分期的 AUC 达到 0.904-0.917，显著高于医生水平。

⚠️ MAOSS 能识别出 52.4% 的高风险患者，检出率是传统方法的 2 倍以上。

6、Star 量破 28 万：OpenClaw 发布重大更新，正式支持 GPT-5.4 与“记忆热插拔”

OpenClaw 发布了 2026.3.7 核心版本，引入了上下文引擎插件、分布式频道绑定等重磅功能，并全面支持 OpenAI 最新旗舰模型 GPT-5.4。该版本还优化了本地模型体验，提升了性能表现，应用范围扩展至多个领域。

【AiBase提要:】

上下文引擎插件化：新增 Context Engine 接口，支持开发者自由挂载 RAG 或无损压缩算法。

GPT-5.4与 Gemini 原生支持：同步接入 GPT-5.4，并在 OOLONG 基准测试中展现出优于官方原生工具的性能。

持久化频道绑定：通过 ACP 协议，智能体可以与 Discord 或 Telegram 频道进行深度绑定。

7、ChatGPT“成人模式”又跳票！奥特曼：先把智商搞上去，搞颜色再等等

OpenAI再次推迟了原定于2026年第一季度上线的“成人模式”，将资源优先用于提升AI的智能水平和个性化交互体验。尽管如此，OpenAI并未完全放弃这一功能，并在新版本中发现了名为“Naughty Chats”的设置。同时，为了保护未成年人，公司还推出了年龄预测工具。

【AiBase提要:】

🧠 OpenAI推迟“成人模式”上线，优先提升AI智能水平和对话体验。

🔒 为防止未成年人接触，OpenAI推出年龄预测工具并要求身份核验。

⚖️ 企业面临商业利益与伦理底线之间的艰难抉择。

8、AI编码Agent真实战力大比拼！OpenClaw“小龙虾”排行榜出炉

文章详细介绍了OpenClaw AI Agent“小龙虾”能力排行榜的最新评测结果，分析了各大主流大模型在真实编码任务中的表现，并强调了框架适配和任务执行效率的重要性。

image.png

【AiBase提要:】

🧪 标准化测试方法确保评测结果客观、可复现且零人工干预。

🏆 前三强模型在复杂编码任务中表现出色，成功率遥遥领先

🤖 GPT-5.2与DeepSeek表现意外，说明参数规模与实际能力并非完全正相关。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为小艺开放平台新增OpenClaw模式：支持通过小艺连接个人专属智能体

    华为小艺开放平台新增OpenClaw模式，用户可通过小艺App连接个人专属智能体，实现7x24小时服务。OpenClaw作为年初爆火的开源AI助手，能接管个人设备，自主执行文件整理、邮件处理、代码编写等复杂任务，突破传统AI局限。平台依托鸿蒙系统生态，为开发者提供LLM、工作流、A2A三大核心开发模式，打造全链路智能体解决方案。

    ​华为小艺 ​OpenClaw模式 ​智能体

  • OpenClaw会疯狂扣钱吗 腾讯云回应：系历史调用费用

    针对近期社交平台流传的腾讯云公益装机活动安装OpenClaw后出现高额费用偷跑”的截图，腾讯云正式作出回应。 经后台排查核实，截图中显示的200余元费用实为用户此前的历史模型调用产生，与公益装机活动无直接关联。 腾讯云强调，OpenClaw本身安装免费，但使用过程中若调用大模型将产生token费用，这也是当前主流Agent工具的通用计费模

    ​腾讯云 ​OpenClaw ​AI智能体

  • 实测OpenClaw中文版Molili自定义大模型：这才是真·AI智能体

    本文介绍了OpenClaw中文版Molili，一款能真正执行任务的桌面AI智能体。它解决了传统AI“只会说不会做”的痛点，通过微信等平台直接下达指令，即可自动操作电脑完成查找文件、发送文档等任务。核心亮点包括：支持自定义接入各类大模型，打破模型绑定；提供8000+现成技能，覆盖办公、编程、生活等场景；注重安全与隐私，设有操作权限管控和本地数据处理机制；对中文指令和国产生态有深度优化。

    ​AI智能体 ​OpenClaw ​Molili

  • OpenClaw中文版Molili开放自定义大模型接入 国产AI智能体再突破

    3月5日，OpenClaw中文版Molili正式上线自定义接入大模型功能。该产品以极致自由度、全链路本土化适配与零门槛操作为特点，为个人及企业用户提供全新AI自动化解决方案，推动桌面AI智能体从“对话交互”向“落地执行”深度转型。核心亮点包括自定义大模型接入、全场景使用自由，支持企业无缝接入私有模型，个人用户可自主选择偏好模型，打破传统AI工具模型绑定限制。产品突破“重对话、轻执行”行业痛点，实现真实电脑端操作，覆盖文件处理、信息搜索等重复性任务，支持微信、钉钉等多平台远程指挥，并搭载8000+技能矩阵，全方位保障用户隐私与数据安全。

    ​OpenClaw ​Molili ​自定义大模型

  • 马化腾回应腾讯免费安装OpenClaw排队盛况：没想到会这么火

    日前，腾讯创始人马化腾在朋友圈转发腾讯免费安装OpenClaw的相关新闻，直言没有想到会这么火”。 据悉，腾讯云3月6日在深圳总部推出OpenClaw免费安装服务，广场排起近长队，短短数小时内，数百个OpenClaw被部署至腾讯云服务器。 参与者涵盖开发者、退休技术爱好者、学生等各类人群，用户年龄跨度从2岁至60岁，不乏帮子女代领服务的家长群体，盛况被调侃堪比新年发利是�

    ​腾讯 ​OpenClaw ​免费安装

  • 【大咖分享】李云鹏：OpenClaw 盒子的战略洞察和JWIPC Clawbox的使用体验

    OpenClaw近期引发广泛关注，成为AI领域热门话题。行业专家李云鹏深度体验其硬件产品JWIPC+Clawbox后指出，OpenClaw盒子类产品正从“功能型工具”转向“任务型生产工具”，其核心价值在于：将AI从云端对话推向本地执行，成为能理解个人上下文、调用技能并连接工具的真正智能体；天然契合本地记忆与隐私保护的长期需求；在个人与企业两端均具备市场潜力，既是低门槛个人AI入口，也可作为企业轻量级、可复制的Agent基座；将开源热度转化为硬件落地机会，通过产品化让复杂技术栈变得可交付、可持续。这类产品有望在推动AI普及和真实落地方面创造重要价值。

    ​OpenClaw ​AI领域 ​智微智能

  • OpenClaw最大的推手是闲鱼和小红书

    ​4个月，25万颗GitHub星标，先后超越Linux和React，成为GitHub历史上增速最快的开源软件项目。OpenClaw火得不讲道理。 这个开源AI代理框架能接管你的邮件、日历和聊天软件，像一个不睡觉的私人助理一样全天候待命。它支持Claude、ChatGPT、Gemini等主流大模型，通过WhatsApp、飞书、Slack等平台跟你对话。技术圈对它评价两极，有人说它是“真正能干活的AI”，也有人说它不过是给大模

    ​开源AI ​GitHub ​OpenClaw

  • 可以接入OpenClaw的云产品有哪些？ OpenClaw用什么产品可以快速免费部署？如何快速免费部署OpenClaw？

    本文介绍了如何通过移动云电脑快速部署开源AI智能体OpenClaw（原Moltbot/Clawdbot）。只需三步即可上手：首先，通过营销订购或镜像切换方式获取OpenClaw专属云电脑；其次，连接云电脑桌面并初始化配置OpenClaw环境；最后，将飞书等IM应用接入OpenClaw实现实时交互。该方案无需复杂底层架构，帮助用户轻松体验这款具备文件解析、代码生成及系统管理能力的AI助手，提升办公效率。

    ​OpenClaw部署 ​AI智能体 ​移动云电脑

  • 实操手册：移动云电脑怎么部署OpenClaw？ 到底 可以接入OpenClaw的云产品有哪些？

    本文详细介绍了如何将本地/云端大模型管理工具OpenClaw（原Moltbot/Clawdbot）与飞书开放平台集成，实现智能助手功能。主要步骤包括：在飞书创建企业自建应用并获取App ID和Secret；在已部署OpenClaw的云电脑中通过命令行配置飞书连接参数并重启服务；返回飞书平台配置机器人权限、添加消息接收事件并发布应用版本。最终用户可在飞书客户端通过“开发者小助手”对话，享受便捷的AI交互体验。整个过程无需额外开发代码，通过简单配置即可将强大模型能力融入日常办公通讯。

    ​OpenClaw ​飞书集成 ​大模型管理

  • 有人因OpenClaw失控花费上万元 专家：切勿盲目跟风

    最近，“养龙虾”在网上火得一塌糊涂，随着它越来越火，一些麻烦事儿也跟着来了。 现在，社交和电商平台上到处都是“上门安装”“远程一键安装”OpenClaw的服务，价格从三五十元到上千元不等。但IT专家提醒，让陌生人远程安装这玩意儿可不太靠谱。为啥呢?因为OpenClaw自动化程度太高，大模型接了好多工具，陌生人要是动手脚，留个安全后门，那你的电脑可就危险了，�

    ​养龙虾 ​OpenClaw ​远程安装

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM