AI日报：腾讯内测QClaw一键启动包；小红书新款AI编辑模型开源；OpenClaw正式支持 GPT-5.4

1、消息称腾讯内测QClaw一键启动包:支持微信QQ双端接入OpenClaw智能体

腾讯正在内测QClaw一键启动包，旨在通过产品化封装降低AI开源智能体的使用门槛，并支持微信、QQ双端接入OpenClaw。该产品基于OpenClaw进行二次封装与优化，展现出较强的开放性，不仅深度集成Kimi、MiniMax等主流国产大模型，也支持用户自定义模型接入。

【AiBase提要:】 📦 QClaw产品实现本地电脑快速部署，降低AI开源智能体使用门槛。 📱 支持微信、QQ双端接入OpenClaw，解决用户技术痛点。 🧠 QClaw深度集成主流国产大模型，支持自定义模型接入。

2、火山引擎发布 ArkClaw:云端 SaaS 版 OpenClaw 正式上线，集成豆包大模型

火山引擎发布 ArkClaw，这是一款云端 SaaS 版 OpenClaw 平台，旨在解决 AI Agent 在实际应用中面临的环境配置复杂、Token 消耗过高以及会话状态不稳等核心痛点。ArkClaw 深度整合了“火山方舟”模型平台，并支持飞书办公套件，同时具备数据安全机制。目前，火山引擎已针对“Coding Plan”订阅用户开放抢先体验。

【AiBase提要:】 🧠 ArkClaw 是一款云端 SaaS 版 OpenClaw 平台，解决 AI Agent 的环境配置复杂问题。 🚀 集成主流大模型，如 Doubao-Seed-2.0Pro，提升任务逻辑一致性。 🔒 内置 Skills 安全扫描机制，确保企业级应用的可靠性。

3、小红书新款AI编辑模型FireRed-Image-Edit v1.1开源，攻克ID一致性与复杂融合难题

小红书Super Intelligence团队发布的FireRed-Image-Edit v1.1模型，在ID一致性编辑、多元素融合和人像美妆等复杂场景中实现了显著优化，同时支持训练与部署的全流程优化，推理耗时缩短至4.5秒，显存占用控制在30GB以内。此外，该项目的代码、技术报告、模型参数及训练框架已全面开源，为行业提供了更强大的图像编辑工具支持。

【AiBase提要:】 🧠 FireRed-Image-Edit v1.1在ID一致性编辑方面进行了深度优化 🎨 支持多元素融合与人像美妆等复杂场景的图像编辑 📦 项目代码、技术报告及模型参数已全面开源

4、从0到大师：用这个AI Skill，一句描述就能生成惊艳海报

本文介绍了名为qiaomu-mondo-poster-design的AI技能，它能够根据用户描述的需求自动生成大师级海报、书籍封面等设计作品，无需用户具备专业设计知识。文章详细说明了该技能的核心亮点、使用场景以及安装方式，并提供了GitHub链接供进一步了解。

【AiBase提要:】 🎨 通过描述需求，AI自动选择传奇设计师风格并生成海报 🖼️ 支持多种设计场景，如书籍封面、专辑封面和社交媒体配图 🔧 内置AI提示词优化功能，提升出图准确度 详情链接:https://github.com/joeseesun/qiaomu-mondo-poster-design

5、阿里达摩院发布 MAOSS 模型：利用 AI 筛查脂肪肝，高风险检出率翻倍

阿里达摩院联合多家机构研发出 MAOSS 脂肪肝筛查 AI 模型，该模型利用平扫 CT 和 AI 技术，能够精准判断肝脂肪变程度和肝纤维化分期，诊断精度远超医生水平，并显著提高高风险患者的检出率，为慢性肝病管理提供了新的解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 MAOSS 模型通过平扫 CT 和 AI 技术，实现肝脂肪变和肝纤维化的同步判断。 📊 MAOSS 在肝脂肪分期的 AUC 达到 0.904-0.917，显著高于医生水平。 ⚠️ MAOSS 能识别出 52.4% 的高风险患者，检出率是传统方法的 2 倍以上。

6、Star 量破 28 万：OpenClaw 发布重大更新，正式支持 GPT-5.4 与“记忆热插拔”

OpenClaw 发布了 2026.3.7 核心版本，引入了上下文引擎插件、分布式频道绑定等重磅功能，并全面支持 OpenAI 最新旗舰模型 GPT-5.4。该版本还优化了本地模型体验，提升了性能表现，应用范围扩展至多个领域。

【AiBase提要:】 上下文引擎插件化：新增 Context Engine 接口，支持开发者自由挂载 RAG 或无损压缩算法。 GPT-5.4与 Gemini 原生支持：同步接入 GPT-5.4，并在 OOLONG 基准测试中展现出优于官方原生工具的性能。 持久化频道绑定：通过 ACP 协议，智能体可以与 Discord 或 Telegram 频道进行深度绑定。

7、ChatGPT“成人模式”又跳票！奥特曼：先把智商搞上去，搞颜色再等等

OpenAI再次推迟了原定于2026年第一季度上线的“成人模式”，将资源优先用于提升AI的智能水平和个性化交互体验。尽管如此，OpenAI并未完全放弃这一功能，并在新版本中发现了名为“Naughty Chats”的设置。同时，为了保护未成年人，公司还推出了年龄预测工具。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI推迟“成人模式”上线，优先提升AI智能水平和对话体验。 🔒 为防止未成年人接触，OpenAI推出年龄预测工具并要求身份核验。 ⚖️ 企业面临商业利益与伦理底线之间的艰难抉择。

8、AI编码Agent真实战力大比拼！OpenClaw“小龙虾”排行榜出炉

文章详细介绍了OpenClaw AI Agent“小龙虾”能力排行榜的最新评测结果，分析了各大主流大模型在真实编码任务中的表现，并强调了框架适配和任务执行效率的重要性。

【AiBase提要:】 🧪 标准化测试方法确保评测结果客观、可复现且零人工干预。 🏆 前三强模型在复杂编码任务中表现出色，成功率遥遥领先。 🤖 GPT-5.2与DeepSeek表现意外，说明参数规模与实际能力并非完全正相关。

