首页 > 原创 > 关键词  > 华为手环11最新资讯  > 正文

华为手环11/Pro开启预售：售价259元起

2026-03-09 14:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:今日，华为全新一代手环——华为手环11华为手环11Pro正式揭开面纱，同步开启预售通道，其中标准版起售价定为269元。

华为手环11系列在设计上追求极致轻薄，最薄处仅8.99毫米，标准版重量约为16克。机身材质上，标准版提供增强型聚合纤维与铝合金两种选择，配色丰富，有海岛蓝、原野绿、羽砂黑等供消费者挑选。Pro版则在质感上更进一步，采用铝合金机身，搭配氟橡胶、编织表带等，满足不同用户的个性化需求。

内置鸿蒙6！华为手环11/Pro开启预售： 259 元起

屏幕显示方面，华为手环11系列全系配备1.62英寸AMOLED屏幕，标准版最高亮度可达1500尼特，Pro版更是高达2000尼特，均支持60Hz刷新率，即使在强光环境下也能清晰显示。

在功能层面，华为手环11系列全系支持心脏健康研究与多维情绪监测，通过心率变异性分析，帮助用户了解自身情绪变化。Pro版功能更为强大，内置独立GNSS定位系统，无需手机即可记录运动轨迹，还新增了跑姿检测、跑步功率等专业运动功能，覆盖多达100种运动模式。

续航能力上，华为手环11系列内置300mAh电池，在典型使用场景下最长续航可达14天，支持磁吸充电，方便快捷。同时，具备5ATM IP68防水等级，可适应游泳等水上运动场景。

值得一提的是，此次新品搭载了鸿蒙6系统，系统运行更加流畅安全，与华为生态设备联动也更为便捷。

价格方面，华为手环11聚合纤维标准版售价为269元，铝合金标准版为289元，铝合金NFC版则为319元;Pro版氟橡胶表带版本售价为389元，绿色编织表带版本为399元。

内置鸿蒙6！华为手环11/Pro开启预售：259元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 联想极光游戏键鼠GK10pro+GM11pro升级你的开学桌面

    文章介绍了联想极光系列电竞外设套装，包括GK10Pro机械键盘、GM11Pro游戏鼠标和GP10鼠标垫。键盘采用Gasket结构和静音轴体，支持1000Hz回报率和1600万色RGB灯效，提供83键与98键两种紧凑布局。鼠标轻量化设计约95克，搭载PMW3104传感器，支持12000DPI调节。鼠标垫具备RGB灯带，可与键鼠实现光效联动。整套设备通过Lenovo Aurora软件统一管理，打造沉浸式桌面体验。此外，联想极光校园电竞赛事将于3月10日至28日举行，提供精彩直播。

    ​学生党 ​大学生活 ​桌面外设

  • 黑长直JK少女千咲太火了 姜超回应红魔11 Pro+鸣潮限定版京东下架

    今日，MWC 2026世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那开幕，红魔电竞装备全家桶将在展会亮相，其中包括红魔11 Pro 鸣潮限定版、红魔散热器8 Pro、红魔首款开放式头戴电竞耳机等。 有网友询问，红魔11 Pro 鸣潮限定版为何在京东平台下架了。 对此，红魔游戏手机产品总经理姜超表示：京东平台规则好像是个别SKU断货太久就下架，大家放心，在努力生产中，多攒点货，3月份会再上

    ​红魔11 ​Pro ​MWC

  • 113岁妈妈和91岁女儿话家常 网友：人间顶级幸福

    近日，广东一段跨越世纪的母女温情视频在网络上掀起热潮，让无数网友感受到了亲情的温暖与力量。视频中，91岁的女儿回到娘家，像个小孩子一样依偎在113岁母亲的身旁，哭诉着生活中的委屈。母亲则耐心地倾听着，不时安慰着女儿，两人温馨闲谈的画面，仿佛时间都静止了。 据了解，这暖心的一幕发生在2026年3月初。女儿因为生活中的一些不顺心，回到了娘家寻找慰藉�

    ​亲情 ​母女温情 ​家庭温暖

  • 初二男生贴助长贴一年长高11厘米 医生：年长高不足6cm要干预

    最近，浙江省中医院的“春季助长贴”可算是火出圈了!一名初二男生贴敷这款助长贴后，一年内竟然长高了11厘米，这事儿在家长圈里传得沸沸扬扬，大家都好奇这助长贴到底有啥神奇之处。 浙江省中医院的儿科主治中医师陈丹飞介绍说，这款助长贴主要是通过健脾固肾、改善睡眠等方式来辅助孩子生长。贴敷的穴位和药物成分都是经过精心挑选的，含有太子参、炒白术等中

    ​春季助长贴 ​浙江省中医院 ​健脾固肾

  • 女子糖尿病不忌口8年变尿毒症 身体110斤水肿到180斤

    河南郑州一位33岁的女子，在8年前被确诊为糖尿病，却始终没有把医生的叮嘱放在心上。 如今，她的体重从110斤暴涨到180斤，确诊尿毒症，每周靠透析维持生命。 回顾这8年，她坦言自己一直爱喝可乐、雪碧这类甜饮料，长期作息不规律，睡眠也处于碎片化状态。身体

    ​糖尿病 ​尿毒症 ​高糖饮料

  • 追觅手机外观确认：奢华设计叫板华为小米 三分天下

    追觅跨界入局手机赛道，首款AURORA系列手机外观正式官宣，将于3月12日（本周四）在上海AWE 2026展出。 追觅AURORA手机的豪华感渗透在每一处设计细节中。机身背盖摒弃常规玻璃材质，采用珍稀皮革纹理打造，红色款复刻蛇皮鳞片状肌理，白色款则呈现鳄鱼皮的自然纹路，温润质感与独特纹理尽显高端。 金色金属中框与皮革机身碰撞出冷暖反差，边缘打磨圆润，握持时兼具分�

    ​追觅手机 ​AURORA系列 ​手机外观

  • 7999元起！华为Mate 80 Pro Max官网开放购买：4月15日前发货

    华为Mate 80 Pro Max供货问题已解决，多数版本开放下单，预计4月15日前发货。该机型搭载6.9英寸双层OLED灵犀屏，峰值亮度达8000nits，并采用第二代昆仑玻璃与全金属机身架构。核心配置麒麟9030 Pro芯片，性能较前代提升42%。影像方面配备旗舰四摄，支持可变光圈与潜望长焦。新增户外探索模式，最长续航达14天，并支持36小时熄屏轨迹导航等功能。

    ​华为Mate ​80 ​麒麟9030

  • 建议年轻人晚上11点前一定要睡觉：胆经和肝经一定要保护好

    全国人大代表宋兆普接受采访时提醒年轻人晚上11点前一定要睡觉，胆经和肝经一定要护好。 据了解，在中医理论中，肝的藏血”与疏泄”功能如同阴阳两极，共同维持着人体的平衡。肝脏作为人体最大的解毒器官，需要在夜间安静的环境下分解代谢白天积累的毒素，同时合成蛋白质、储存糖原等。 如果长期熬夜，肝脏就像连轴转的工厂，机器得不到停机保养，藏血功能会�

    ​中医理论 ​肝脏功能 ​熬夜危害

  • 小米最强旗舰！小米18 Pro Max偷跑：首发骁龙8E6 Pro+6.9英寸大屏

    小米最快将于今年9月推出全新的小米18系列。届时小米18、小米18 Pro以及小米18 Pro Max将会同步亮相，开启新一代性能旗舰的序幕。 据可靠爆料，顶级的小米18 Pro Max的屏幕尺寸将达到6.9英寸。该机采用了纯粹的直屏形态，并引入先进的LIPO极窄四等边工艺，使得视觉黑边比上一代更加纤细。 这款新机的屏幕表现还将迎来跨越式升级，小米18 Pro Max将正式支持BT.2020色域。这是由国

    ​小米18系列 ​小米18 ​Pro

  • AWE 2026重磅预告：索尼真彩娱乐世界，尽在W1-1C11现场！

    索尼将在2026年3月12日至15日于上海举办的AWE展会上，以“索尼真彩娱乐世界”为主题，全球首次公开展示新一代RGB LED电视的画质。作为RGB显示技术的开创者，索尼将呈现从内容创作到终端体验的全链路技术闭环，并打造覆盖电影、游戏、动画的沉浸式家庭娱乐场景。现场还设有丰富互动活动与礼品，邀请观众亲临解锁索尼独有的娱乐科技魅力。

    ​索尼 ​RGB电视 ​画质首秀

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM