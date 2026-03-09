华为手环11/Pro开启预售：售价259元起

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:今日，华为全新一代手环——华为手环11及华为手环11Pro正式揭开面纱，同步开启预售通道，其中标准版起售价定为269元。

华为手环11系列在设计上追求极致轻薄，最薄处仅8.99毫米，标准版重量约为16克。机身材质上，标准版提供增强型聚合纤维与铝合金两种选择，配色丰富，有海岛蓝、原野绿、羽砂黑等供消费者挑选。Pro版则在质感上更进一步，采用铝合金机身，搭配氟橡胶、编织表带等，满足不同用户的个性化需求。

屏幕显示方面，华为手环11系列全系配备1.62英寸AMOLED屏幕，标准版最高亮度可达1500尼特，Pro版更是高达2000尼特，均支持60Hz刷新率，即使在强光环境下也能清晰显示。

在功能层面，华为手环11系列全系支持心脏健康研究与多维情绪监测，通过心率变异性分析，帮助用户了解自身情绪变化。Pro版功能更为强大，内置独立GNSS定位系统，无需手机即可记录运动轨迹，还新增了跑姿检测、跑步功率等专业运动功能，覆盖多达100种运动模式。

续航能力上，华为手环11系列内置300mAh电池，在典型使用场景下最长续航可达14天，支持磁吸充电，方便快捷。同时，具备5ATM IP68防水等级，可适应游泳等水上运动场景。

值得一提的是，此次新品搭载了鸿蒙6系统，系统运行更加流畅安全，与华为生态设备联动也更为便捷。

价格方面，华为手环11聚合纤维标准版售价为269元，铝合金标准版为289元，铝合金NFC版则为319元;Pro版氟橡胶表带版本售价为389元，绿色编织表带版本为399元。

