一加15T官宣本月发布：性能续航超越大屏

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:今日，一加官方正式宣布，备受关注的一加15T将于本月正式发布，该机宣称是专为小屏手机爱好者量身打造的“理想之选”。一加官方表示，一加15T在性能与续航方面实现了对大屏手机的超越，同时为用户带来旗舰级的小屏使用体验。

一加15T配备了一块6.32英寸的小直屏，屏幕拥有黄金大R角设计，并采用了极窄的物理四等边边框，使得正面视觉效果极为出色。性能方面，一加15T将搭载第五代骁龙8至尊版芯片，根据安兔兔V11的跑分测试，其成绩突破了445万分，展现了强大的性能实力。

续航方面，一加15T首发搭载了7500mAh的超巨量冰川电池，这一电池容量在小屏旗舰手机中处于领先地位，甚至超越了部分大屏旗舰机型。同时，该机还支持100W超级闪充和50W无线充电的组合，为用户提供了快速充电的便利。此外，一加15T还引入了全场景旁路供电功能，在边充边玩的情况下能够有效降低手机发热，提升使用体验。

影像系统上，一加15T进行了显著升级，配备了LUMO5000万像素的潜望式长焦镜头，支持3.5倍光学变焦，进一步增强了手机的远摄能力，满足用户在不同场景下的拍摄需求。

除了上述亮点外，一加15T在防护、解锁及配件生态方面也进行了全面升级。该机支持IP66/IP68/IP69/IP69K满级防水，能够应对各种恶劣环境。同时，一加15T还升级了3D超声波指纹解锁技术，提升了解锁速度和准确性。

