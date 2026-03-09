首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果或推出三款Ultra新品 涉及iPhone、AirPods等品类

2026-03-09 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:据马克·古尔曼在最新一期《Power On》时事通讯中透露，苹果正将战略重心转向超高端市场。消息称，苹果计划于今年推出至少三款定位旗舰的Ultra级设备，并逐步构建覆盖多品类的超高端产品矩阵。

此次规划的三款核心新品均瞄准各自产品线的顶端市场。其中，iPhone Ultra或将成为苹果首款折叠屏手机，采用左右折叠设计，配备7.76英寸内屏与5.49英寸外屏，机身采用钛合金材质搭配不锈钢钛合金铰链，取消Face ID改用侧边Touch ID，屏幕覆盖透光率超90%的UTG玻璃。核心配置方面，该机型将搭载台积电2nm工艺制程的A20Pro芯片，起售价预计约2000美元。古尔曼评价其配置将“显著超越现有苹果机型”。

另一款新品AirPods Ultra定价将高于现有AirPods Pro，主要升级点在于搭载计算机视觉摄像头。该摄像头可采集环境视觉数据，为语音助手Siri提供视觉智能支持，实现更复杂的交互功能。

MacBook Ultra则主打专业市场，采用触控式OLED显示屏，整机价格较现有高端机型最高上浮20%。其定位高于搭载M5Pro/M5Max芯片的MacBook Pro，形成差异化互补而非替代关系。

据透露，苹果的超高端战略不仅限于今年三款新品。古尔曼预计，未来iPad与Mac系列也将纳入该布局，研发方向包括折叠OLED屏高端iPad、大尺寸高性能iMac等Ultra级产品。这一系列动作表明，苹果正通过技术迭代与产品矩阵重构，持续强化其在高端市场的竞争力。

