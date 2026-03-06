AI日报：小米发布Agent产品Xiaomi miclaw；OpenAI 发布 GPT-5.4系列；微软宣布必应视频全面接入Sora2模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、小米发布首款移动端Agent产品Xiaomi miclaw，基于MiMo大模型开启邀请制内测

小米正式发布移动端Agent交互测试产品「Xiaomi miclaw」，标志着其在智能终端自动化交互领域迈出关键一步。该产品基于自研MiMo大模型，定位为“类OpenClaw”的AI智能体应用，旨在通过大模型深度理解复杂指令并实现环境感知交互。

2、OpenAI 发布 GPT-5.4系列:百万级上下文窗口，Pro 与 Thinking 版同步登场

OpenAI 发布了全新的 GPT-5.4 系列模型，包括标准版、专注于复杂逻辑的推理模型 GPT-5.4Thinking 以及针对高性能需求优化的 GPT-5.4Pro。该模型在技术层面实现了重大突破，API 版本提供了高达 100万个标记的上下文窗口，并显著提升了令牌效率。同时，新模型在安全性与准确性上也有所提升，错误率明显下降。在实测基准测试中，GPT-5.4 表现强劲，尤其在金融和法律领域取得了优异成绩。

3、全员免费！微软必应深夜炸场：Sora 2 视频生成器全面开放，自带音效、无限生成，还要什么剪映？

微软宣布必应视频创作者全面接入Sora2模型，提供免费、高质量的视频生成服务，并引入严格的内容安全机制。

4、Roblox 推出 AI 实时改写功能，让聊天违规不“断片”

Roblox 推出 AI 实时改写功能，通过人工智能将违规内容改写为礼貌、合规的语言，提升沟通连贯性并优化用户体验。该功能还大幅降低了误判率，并支持多语言翻译，旨在平衡社区安全与用户互动体验。

5、阿里百度抢投3D新霸主！VAST获 5000 万美元融资：亿级模型库开启互动内容新纪元

VAST作为3D生成模型领域的领军企业，完成了5000万美元的A轮融资，由阿里巴巴和恒旭资本联合领投。其核心平台TripoAI已成为设计师和创作者的重要工具，累计生成近1亿个3D模型。本轮融资将用于算法迭代和构建UGC互动生态，降低3D内容创作门槛，推动AI 3D技术连接数字与物理世界。

6、携程率先下线“AI生意助手” 推动酒店定价回归理性

携程主动关停自动调价工具，推动酒店行业从价格竞争转向服务质量竞争，有助于构建更健康的行业生态。

7、陈天桥九年首度露面！身家百亿重启“传奇”：砸 20 亿美元赌“发现式 AI”，历史将以 ChatGPT 划线

陈天桥在隐退九年后首次接受国际媒体采访，透露他正在致力于打造一种‘比人类更聪明’的AI，并投入20亿美元发展‘发现式AI’。他同时利用林地资源建设地热算力中心，并强调AI领域应合作而非竞争。

8、阿里澄清千问团队集体离职流言：稳如泰山，服务正常！

阿里巴巴正式回应千问模型团队集体离职的传闻，表示该消息不实，团队保持稳定，产品和服务正常运作。同时，阿里巴巴强调其基础模型团队专注于技术创新，而非商业化KPI，并计划吸引全球顶尖AI人才，推动通用人工智能（AGI）的发展。

