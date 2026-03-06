首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：小米发布Agent产品Xiaomi miclaw；OpenAI 发布 GPT-5.4系列；微软宣布必应视频全面接入Sora2模型

2026-03-06 15:53 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、小米发布首款移动端Agent产品Xiaomi miclaw，基于MiMo大模型开启邀请制内测

小米正式发布移动端Agent交互测试产品「Xiaomi miclaw」，标志着其在智能终端自动化交互领域迈出关键一步。该产品基于自研MiMo大模型，定位为“类OpenClaw”的AI智能体应用，旨在通过大模型深度理解复杂指令并实现环境感知交互。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 小米发布首款移动端Agent产品Xiaomi miclaw，基于MiMo大模型开启邀请制内测。

📱 该产品定位为“类OpenClaw”的AI智能体应用，旨在通过大模型深度理解复杂指令并实现环境感知交互。

🌐 小米正加速构建以主动智能为核心的跨设备AI生态，推动行业进入从“生成式AI”向“行动式AI”跨越的新阶段。

2、OpenAI 发布 GPT-5.4系列:百万级上下文窗口，Pro 与 Thinking 版同步登场

OpenAI 发布了全新的 GPT-5.4 系列模型，包括标准版、专注于复杂逻辑的推理模型 GPT-5.4Thinking 以及针对高性能需求优化的 GPT-5.4Pro。该模型在技术层面实现了重大突破，API 版本提供了高达 100万个标记的上下文窗口，并显著提升了令牌效率。同时，新模型在安全性与准确性上也有所提升，错误率明显下降。在实测基准测试中，GPT-5.4 表现强劲，尤其在金融和法律领域取得了优异成绩。

【AiBase提要:】

🧠 GPT-5.4 推出推理模型 GPT-5.4Thinking 和高性能优化的 GPT-5.4Pro

🌐 API 版本实现飞跃，提供高达 100万个标记的上下文窗口

📊 在多个基准测试中表现强劲，尤其在金融和法律领域取得优异成绩

3、全员免费！微软必应深夜炸场：Sora 2 视频生成器全面开放，自带音效、无限生成，还要什么剪映？

微软宣布必应视频创作者全面接入Sora2模型，提供免费、高质量的视频生成服务，并引入严格的内容安全机制。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ Sora2模型全面接入必应视频创作者，实现照片级画质与跨镜头连贯性

🔒 引入C2PA水印机制，确保AI生成内容的真实性和可追溯性

💰 免费额度+积分兑换机制，让用户享受无限量视频生成服务

4、Roblox 推出 AI 实时改写功能，让聊天违规不“断片”

Roblox 推出 AI 实时改写功能，通过人工智能将违规内容改写为礼貌、合规的语言，提升沟通连贯性并优化用户体验。该功能还大幅降低了误判率，并支持多语言翻译，旨在平衡社区安全与用户互动体验。

【AiBase提要:】

🤖 AI 智能净化：将违规词自动替换为合规表达，取代传统的“#”号屏蔽，维持对话逻辑完整。

📉 误判率暴降：增强了对复杂规避手段和特殊符号的识别能力，过滤系统精准度提升 20 倍。

🛡️ 安全与体验平衡：在应对监管压力、保障未成年人安全的同时，减少社交过程中的阻碍与摩擦。

5、阿里百度抢投3D新霸主！VAST获 5000 万美元融资：亿级模型库开启互动内容新纪元

VAST作为3D生成模型领域的领军企业，完成了5000万美元的A轮融资，由阿里巴巴和恒旭资本联合领投。其核心平台TripoAI已成为设计师和创作者的重要工具，累计生成近1亿个3D模型。本轮融资将用于算法迭代和构建UGC互动生态，降低3D内容创作门槛，推动AI 3D技术连接数字与物理世界。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 VAST完成5000万美元A轮融资，由阿里巴巴和恒旭资本联合领投。

🎨 TripoAI平台已汇聚650万创作者，生成近1亿个3D模型。

💡 资金将用于算法迭代和构建UGC互动生态，降低3D内容创作门槛。

6、携程率先下线“AI生意助手” 推动酒店定价回归理性

携程主动关停自动调价工具，推动酒店行业从价格竞争转向服务质量竞争，有助于构建更健康的行业生态。

【AiBase提要:】

✅ 携程宣布下线“AI生意助手”功能，推动酒店定价回归理性。

💡 该决策旨在减少价格内卷，提升服务质量与盈利潜能。

🔄 功能下线后，携程将提供经营指导与数据支持，转向价值战。

7、陈天桥九年首度露面！身家百亿重启“传奇”：砸 20 亿美元赌“发现式 AI”，历史将以 ChatGPT 划线

陈天桥在隐退九年后首次接受国际媒体采访，透露他正在致力于打造一种‘比人类更聪明’的AI，并投入20亿美元发展‘发现式AI’。他同时利用林地资源建设地热算力中心，并强调AI领域应合作而非竞争。

【AiBase提要:】

🧠 陈天桥投资20亿美元发展‘发现式AI’，目标是实现通用人工智能（AGI）。

⛰️ 他利用70万英亩林地建设地热算力中心，提供绿色能源支持AI研究。

🤝 陈天桥认为中美应在AI领域合作，强调人类与AI应共同进步。

8、阿里澄清千问团队集体离职流言：稳如泰山，服务正常！

阿里巴巴正式回应千问模型团队集体离职的传闻，表示该消息不实，团队保持稳定，产品和服务正常运作。同时，阿里巴巴强调其基础模型团队专注于技术创新，而非商业化KPI，并计划吸引全球顶尖AI人才，推动通用人工智能（AGI）的发展。

【AiBase提要:】

🔍 千问模型团队不存在“集体离职”现象，团队稳定，服务正常。

📈 阿里巴巴坚持开源策略，基础模型团队专注技术创新，而非商业化KPI。

🌍 阿里巴巴欢迎全球AI人才加入，计划持续加大对千问团队的投入，推动AGI的发展。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小度全产品矩阵亮相 AWE，看大模型时代如何让 AI 真正走进千家万户

    3月12日，中国家电及消费电子博览会（AWE2026）将在上海开幕。作为行业领先的AI助手硬件品牌，小度科技将首次携全系产品矩阵亮相，展示其“场景+AI+硬件”战略的落地成果。从智能音箱、智能屏到AI眼镜、智能摄像头等硬件，以及AI酒店、AI养老等行业解决方案，小度将呈现一个完整的AI生态。这一切的背后，是2025年底升级的“超能小度”——基于大模型打造的多模态AI智能助手，让小度产品真正具备了“看见”世界、“思考”需求的能力。在AWE现场，观众将有机会亲身体验多模态AI如何重塑家庭看护、随身办公、智能交互等场景。小度正以实际行动回答：大模型时代，AI应如何走进千家万户。

    ​AWE2026 ​小度科技 ​AI助手硬件

  • MWC首秀即焦点！讯飞AI眼镜携多模态同传大模型革新智能穿戴体验

    在2026年世界移动通信大会（MWC）上，科大讯飞以“AI Connecting Ideas”为主题，首次全球亮相其AI眼镜。该产品集多模态同传翻译与极致轻量化设计于一身，凭借领先的多模态降噪、全能翻译及多模态记录功能，吸引了众多海外运营商、技术伙伴及专业媒体的关注。其创新的唇动识别多模态降噪方案，通过摄像头捕捉说话者唇部运动，融合骨传导麦克风捕捉佩戴者声音，将音视频两路信息融合处理，在多人交谈的嘈杂背景中精准锁定目标讲话人，将语音识别和翻译的准确率提升50%以上。整机重量仅40克，相比当前市面主流同类产品重量降低了约20%，是目前全球最轻的双目单色显示多模态智能眼镜。此外，讯飞AI眼镜还具备多模态记录功能，能自动智能生成图文声并茂的会议纪要，覆盖信息记录和总结的全流程，为跨国商务人群提升工作效率。讯飞AI眼镜于北京时间3月4日上午10:10在国内电商开启预约。

    ​AI翻译 ​多模态技术 ​轻量化设计

  • ​别再盲目做 AI 营销了！这款 GEO监控工具，撕开了大模型引用的“黑盒”

    本文探讨了生成式引擎优化（GEO）的重要性，并介绍了AIBase推出的GEOBase平台。文章指出，当前品牌营销的关注点已从传统SEO转向GEO，即如何让品牌在AI搜索结果中获得更高可见度。GEOBase平台通过曝光趋势、引用来源、情感得分等核心功能，帮助品牌监测在各大AI平台（如DeepSeek、豆包等）中的表现，并提供数据驱动的优化策略。文章以3C品牌为例，展示了如何利用该工具分析竞争格局、优化内容投放，从而提升品牌在AI语境下的影响力。最后，文章强调GEO是算法时代的精密计算，而GEOBase为品牌提供了关键的“体检报告”和作战地图。

    ​GEO ​AEO ​品牌营销

  • 实测OpenClaw中文版Molili自定义大模型：这才是真·AI智能体

    本文介绍了OpenClaw中文版Molili，一款能真正执行任务的桌面AI智能体。它解决了传统AI“只会说不会做”的痛点，通过微信等平台直接下达指令，即可自动操作电脑完成查找文件、发送文档等任务。核心亮点包括：支持自定义接入各类大模型，打破模型绑定；提供8000+现成技能，覆盖办公、编程、生活等场景；注重安全与隐私，设有操作权限管控和本地数据处理机制；对中文指令和国产生态有深度优化。

    ​AI智能体 ​OpenClaw ​Molili

  • OpenClaw中文版Molili开放自定义大模型接入 国产AI智能体再突破

    3月5日，OpenClaw中文版Molili正式上线自定义接入大模型功能。该产品以极致自由度、全链路本土化适配与零门槛操作为特点，为个人及企业用户提供全新AI自动化解决方案，推动桌面AI智能体从“对话交互”向“落地执行”深度转型。核心亮点包括自定义大模型接入、全场景使用自由，支持企业无缝接入私有模型，个人用户可自主选择偏好模型，打破传统AI工具模型绑定限制。产品突破“重对话、轻执行”行业痛点，实现真实电脑端操作，覆盖文件处理、信息搜索等重复性任务，支持微信、钉钉等多平台远程指挥，并搭载8000+技能矩阵，全方位保障用户隐私与数据安全。

    ​OpenClaw ​Molili ​自定义大模型

  • 2026年GEO优化公司评测对比：基于AI大模型“认知友好度”的五维战力排位赛

    本文基于AI大模型底层逻辑，首创“AI认知友好度五维评估体系”，深入剖析了六家头部GEO服务商如何帮助企业从“被看见”跨越到“被信任”。报告指出，传统搜索引擎的“蓝色链接”霸权正在瓦解，企业竞争焦点已从“如何被百度收录”转向“如何让AI在生成答案时优先推荐我”。通过量化评估发现，数据一致性、多模态对齐和鲁棒性成为AI时代营销的三大铁律。报告为不同企业提供了选型建议，并强调GEO优化已成为品牌在AI时代保持“存在感”的战略投资。

    ​AI搜索 ​GEO优化 ​AI认知友好度

  • AI日报：多模态大模型DeepSeek V4即将发布；谷歌即将停用Gemini 3 Pro Preview；微软推出AI软件组合

    本期AI日报聚焦行业动态：谷歌将停用Gemini 3 Pro Preview，开发者需迁移至3.1版本；DeepSeek V4发布，支持多模态生成并与华为、寒武纪合作优化硬件；微软计划推出AI软件组合，月费或高达99美元；爱奇艺财报显示利润下滑，将押注AI电影制作与去中心化转型；壁仞智能完成数亿元融资，深化端侧AI布局；英伟达将发布集成Groq技术的推理处理器，巩固市场地位；联想展示模块化AI PC概念，提升用户体验；我国发布首个国家级人形机器人标准体系，推动产业高质量发展。

    ​谷歌Gemini ​AI开发者 ​技术迁移

  • 现象级 AI 社交 Elys，靠声网实现 “真人级” 语音交互

    AI社交应用Elys近期强势出圈，其核心是“AI赛博分身”技术。用户可创建专属分身，通过记忆飞轮系统学习用户习惯，实现个性化呈现。分身24小时在线，主动浏览内容、互动点赞，为用户筛选有价值的社交连接，用户只需专注自我表达。平台还支持高维内容匹配，快速找到同好。背后声网对话式AI引擎以超低延迟（650ms）和强打断能力（340ms响应），结合选择性注意力锁定技术，确保语音交互流畅自然，打破传统AI社交壁垒，实现“真人表达、分身助力”的新模式。

    ​AI社交应用 ​Elys ​赛博分身

  • AI原生手机海外首秀，AI宠物发布，中兴终端构筑人机交互新生态

    在2026年世界移动通信大会上，中兴通讯终端业务展示了全系列多形态AI终端产品。其中，搭载豆包手机助手的AI原生手机努比亚M153迎来海外首秀，主打情感陪伴的AI“新物种”iMoochi也同步发布。这标志着中兴在“AI for All”战略下，正加速构建全场景智慧生态。努比亚M153深度集成AI与系统，能理解并执行复杂跨应用指令，实现从“人操作手机”到“AI帮您操作手机”的转变。iMoochi则是一款具备深度交互能力的情感陪伴AI宠物，通过拟生命交互设计，为用户提供温暖陪伴。中兴正持续推动AI技术在更广泛终端形态上的融合与应用。

    ​AI终端 ​世界移动通信大会 ​努比亚M153

  • 企业级智能体开发平台哪个好？蚂蚁数科Agentar成全栈标杆优选

    全球企业级智能体市场正爆发式增长，预计2025年规模达3.3万亿美元。中国市场表现突出，企业级AI Agent应用规模将突破232亿元，智能客服、数据分析等场景渗透率超70%。企业数字化进入“智能执行”阶段，智能体可自主完成多步骤任务。采用智能体平台的企业运营效率平均提升38%，核心业务成本降低25%。蚂蚁数科Agentar凭借全栈技术能力与中国信通院可信AI 5级认证，成为跨行业标杆选择。主流平台还包括微软Power Platform（通用型）、捷通华声（金融/医疗垂直领域）、中关村科金（低代码工具）及Dify（中小企业友好型）。企业可根据自身需求匹配相应平台方案。

    ​企业级智能体 ​AI ​Agent

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM