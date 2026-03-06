首页 > 原创 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

小米汽车新一代SU7全新内饰颜色砂陶米官宣

2026-03-06 10:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:小米汽车宣布，其新一代SU7车型正式推出内饰全新配色——砂陶米。这一配色灵感汲取自温润天成的砂陶工艺，通过低饱和的暖色调与精湛工艺细节的融合，营造出简洁而不失豪华的内饰氛围。

目前，新一代SU7已开启预售，依旧提供三款车型供消费者选择，价格区间定为22.99至30.99万元，相较于现款车型普遍上涨了1万多元。在设计层面，新车基本延续了现款的风格，前脸格栅中间部分配备了毫米波雷达，标志性的“水滴大灯”远光照射距离最远可达400米。尤为引人注目的是，新车提供了多达几十款的轮辋选择，满足消费者的个性化需求。车型尺寸方面，新车长宽高分别为4997/1963/1445mm，轴距为3000mm，与现款车型保持一致，定位为C级轿车。

微信截图_20260306105059.png

内饰方面，新一代SU7进行了较大幅度的改动。副仪表台和方向盘造型经过全新设计，门板缝线和座椅缝线采用了最新方案，整体质感得到了显著提升。底盘方面，新车标配了前245后265的轮胎，Pro和Max版本更是搭载了闭式双腔空悬CDC阻尼减振器，并配备了前四活塞固定卡钳，刹车皮面积更大，提升了车辆的操控性和安全性。

在辅助驾驶方面，新一代SU7同样表现出色。全系车型均配备了激光雷达和4D毫米波雷达，算力芯片达到了700TOPS，并搭载了小米HAD端到端辅助驾驶系统，为驾驶者提供更加智能、安全的驾驶体验。

动力性能上，新一代SU7全系标配了V6s Plus超级电机，性能更加卓越。单电机版最大功率为235千瓦，最高车速可达240km/h;双电机版前电机功率为220千瓦，后电机功率为288千瓦，最高车速更是达到了265km/h。此外，新车还全系升级为800V高压平台，实现了长续航能力。标准版续航里程达到720km，Pro版更是超过了900km，Max版为835km。同时，新车基于897V碳化硅高压平台打造，支持超高压快充，15分钟内最快可充电670km续航，大大提升了使用的便捷性。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米揭秘新一代SU7赤霞红配色：用精湛工艺还原破晓霞光

    新一代SU7正式发布了全新配色赤霞红，小米介绍，该配色以破晓霞光为设计灵感，实现了霞光光影流转的视觉效果。 在调研过程中，无论是用户呼声还是调研数据都表明，用户需要一种「很正」的红色那是一种仿佛中国人血脉里传承下来的红，从而促使设计团队决心做出一款承载文化深度、又有质感的红色。 小米汽车CMF设计师表示，我们希望用户看到这个颜色时，能感受到�

    ​小米SU7 ​赤霞红 ​全新配色

  • 小米马年开工两件大事：雷军亲自发开工红包 发布SU7新配色

    大年初八，马年首个工作日清晨，小米科技园内张灯结彩，处处洋溢着新春气息。小米集团CEO雷军通过社交平台发布动态:“新年好，开工大吉!马年第一天，我们办了两件大事。” 据现场员工透露，雷军携小米高管团队手持红色信封，逐层走访办公区为员工派发开工红包，每到一处都与员工亲切互动，送上“新春红火、万事顺遂”的祝福，不少员工在社交平台晒出红包照片，�

    ​小米科技园 ​雷军 ​开工红包

  • 30店齐开！新一代小米SU7第二批实车覆盖7城

    明天起，新一代小米SU7第二批实车正式进店品鉴，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉7座核心城市，共计30家门店同步开启体验。 此次进店的门店覆盖了全国核心消费市场，从北京的小米汽车超级工厂店、上海的九淦零售中心，到广州的白云大道北销售服务中心、深圳的龙岗万科广场汽车体验店，再到杭州、成都、武汉的核心商圈门店，形成了密集的品鉴网络。

    ​小米SU7 ​实车进店 ​品鉴体验

  • 雷军：3月4日起 小米新一代SU7实车陆续进店

    小米创始人雷军今晚发文宣布，3月4日起，新一代SU7实车将陆续进店。 预计3月中旬，将覆盖全国143城492店。 目前已公布颜色：卡布里蓝、赤霞红、流金粉、霞光紫、璀璨洋红、雅灰、曜石黑、珍珠白。 新一代小米SU7预计在2026年4月正式上市，上市后，全国小米汽车销售门店即可提供试驾服务。 新一代SU7同样提供标准、Pro、Max三个版本，预售价22.99万元、25.99万元、30.99万元�

    ​小米SU7 ​雷军 ​新能源汽车

  • 马年开门红！雷军公布小米新一代SU7新颜色：赤霞红

    小米集团创始人雷军2月24日宣布，新一代小米SU7将推出全新车漆颜色“赤霞红”，并称其为值得期待的Dream Car。新车预售价22.99万-30.99万元，计划2026年4月上市。作为年度旗舰，SU7在智能驾驶领域实现跨越式升级，标配激光雷达、700TOPS算力芯片等，支持高速领航、城市导航辅助等高阶功能。续航方面，Pro版CLTC续航达902公里；顶配Max版采用897V高压平台，配合自营充电桩可实现“充电15分钟，续航670公里”，常温实测数据较现款提升23%。

  • 小米展示新一代SU7汽车机械门把手：后排座椅下配有备用电源

    今晚，雷军在小米汽车工厂里进行直播，与多位小米技术专家畅聊小米汽车的安全体系。 雷军表示，小米新一代SU7已开启小订，并将会准备更多的实车到店，可以去店里体验。 直播中，小米官方还展示了新一代小米SU7的门锁升级。 除了上一代的门锁微动开关，新一代SU7增加了外侧机械门把手。 新一代SU7除去常规的大电池和小电池外，还在二排座椅下方单独配备了门锁备用

    ​小米SU7 ​雷军直播 ​汽车安全

  • 22.99万元起！新一代小米SU7今日进店 覆盖143城市492家门店：门把手大升级等

    小米官方今日发布公告，新一代小米SU7实车已陆续抵达全国143个城市的492家门店。这款备受瞩目的新车预计将于4月正式上市，目前的预售价格为22.99万元起。 新一代小米SU7在安全配置上进行了系统性的全面强化。全系标配了2200MPa超强钢材质的内嵌式防滚架，结构完整覆盖从A柱到C柱的关键区域。此外，车辆还配备了四门防撞梁和9个安全气囊，并特别新增了后排侧气囊。 针对

    ​小米SU7 ​新车上市 ​安全配置

  • 雷军称新一代SU7进展顺利：预计这一两个月上市

    小米集团创始人雷军在接受采访时表示，新一代小米SU7进展得非常顺利，比想象中还要顺利，预计在这一两个月上市。 此前官方曾表态，新一代SU7预计4月上市，目前看来依然在按计划稳步推进。 雷军还透露，预计发布之后，很快就会大规模交付。 值得注意的是，3月4号开始，新一代SU7展车就陆续到达国内接近500家小米之家的店面，大家能在发布会之前就体验到新车。 新一

    ​小米SU7 ​雷军 ​小米之家

  • 新一代SU7门把手大升级：全系标配三重冗余 车内外都可机械开门

    小米新一代SU7在细节安全上完成升级，门把手全系标配三重冗余设计，打造出更可靠的车门开启保障体系。 据了解，此次门把手升级的核心在于三重冗余的安全设计，不仅内置机械拉线结构，还为四门把手配备专属备用电源，车内车外均可通过机械方式开启车门。 此外，新一代SU7的门锁也搭载了三重电源设计，由大电池 DCDC、小电池、备份电源共同组成，多电源协同工作，�

    ​小米SU7 ​车门安全 ​三重冗余设计

  • 安全高于一切！雷军：将直播聊聊小米汽车的安全体系

    小米集团创始人雷军宣布，将于2月27日晚7点30分在小米汽车工厂开启直播，携手多位行业专家全面解析小米汽车安全体系。雷军坦言，直播内容涉及大量技术细节，可能略显专业枯燥，但强调“安全高于一切”，必须向公众完整呈现小米汽车的安全设计理念。据悉，小米汽车自研发阶段便确立“安全为一切前提”的核心原则，高管团队多次公开表示“安全是基础、安全是一切”。这一理念在新一代SU7车型上得到全面落地：全系标配2200MPa超强钢内嵌式防滚架与车门防撞梁、9安全气囊，构建起被动安全防护网；主动安全方面则实现激光雷达、700TOPS算力辅助驾驶芯片、4D毫米波雷达及Xiaomi HAD端到端辅助驾驶系统的全系标配，形成360度无死角感知网络。

    ​小米汽车 ​雷军直播 ​汽车安全

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM