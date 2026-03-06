小米汽车新一代SU7全新内饰颜色砂陶米官宣

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:小米汽车宣布，其新一代SU7车型正式推出内饰全新配色——砂陶米。这一配色灵感汲取自温润天成的砂陶工艺，通过低饱和的暖色调与精湛工艺细节的融合，营造出简洁而不失豪华的内饰氛围。

目前，新一代SU7已开启预售，依旧提供三款车型供消费者选择，价格区间定为22.99至30.99万元，相较于现款车型普遍上涨了1万多元。在设计层面，新车基本延续了现款的风格，前脸格栅中间部分配备了毫米波雷达，标志性的“水滴大灯”远光照射距离最远可达400米。尤为引人注目的是，新车提供了多达几十款的轮辋选择，满足消费者的个性化需求。车型尺寸方面，新车长宽高分别为4997/1963/1445mm，轴距为3000mm，与现款车型保持一致，定位为C级轿车。

内饰方面，新一代SU7进行了较大幅度的改动。副仪表台和方向盘造型经过全新设计，门板缝线和座椅缝线采用了最新方案，整体质感得到了显著提升。底盘方面，新车标配了前245后265的轮胎，Pro和Max版本更是搭载了闭式双腔空悬CDC阻尼减振器，并配备了前四活塞固定卡钳，刹车皮面积更大，提升了车辆的操控性和安全性。

在辅助驾驶方面，新一代SU7同样表现出色。全系车型均配备了激光雷达和4D毫米波雷达，算力芯片达到了700TOPS，并搭载了小米HAD端到端辅助驾驶系统，为驾驶者提供更加智能、安全的驾驶体验。

动力性能上，新一代SU7全系标配了V6s Plus超级电机，性能更加卓越。单电机版最大功率为235千瓦，最高车速可达240km/h;双电机版前电机功率为220千瓦，后电机功率为288千瓦，最高车速更是达到了265km/h。此外，新车还全系升级为800V高压平台，实现了长续航能力。标准版续航里程达到720km，Pro版更是超过了900km，Max版为835km。同时，新车基于897V碳化硅高压平台打造，支持超高压快充，15分钟内最快可充电670km续航，大大提升了使用的便捷性。

