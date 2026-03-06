首页 > 原创 > 关键词  > 华为WATCH最新资讯  > 正文

华为WATCH GT 6全新薄荷青配色发布 售价1488元

2026-03-06 10:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:今日，华为正式推出WATCH GT6智能手表的全新薄荷青配色版本，定价为1488元。这一新配色专为41mm版本设计，搭配氟橡胶表带，整体呈现出清新自然的风格，与春季的明媚氛围相得益彰。

华为WATCH GT6在技术上也有显著升级，内置了华为向日葵定位系统。该系统采用全新天线架构和定位算法，使定位精准度提升了20%，能够为用户提供更加稳定、准确的户外运动轨迹记录，满足运动爱好者对精确数据的需求。

1488 元 华为WATCH GT 6 全新薄荷青配色发布 清新值拉满

在运动功能方面，华为WATCH GT6支持超过100种运动模式。特别值得一提的是，它无需配对功率计，即可智能测算骑行模拟功率，帮助用户调整运动节奏和强度。同时，手表还支持配对功率计和测算FTP，进一步精准评估用户的骑行能力，为专业骑行者提供有力支持。

健康监测是华为WATCH GT6的另一大亮点。它支持心率、血氧、体温、睡眠、压力以及女性生理周期等多项健康指标的监测，并具备跌倒检测与SOS紧急求助功能，全方位提升用户的日常健康管理与安全保障能力。

此外，华为WATCH GT6还注重提升用户的便捷性体验。它支持碰一下支付、星闪车钥匙以及NFC交通卡等实用功能，让用户在日常生活中享受到更多便利。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 全球唯一！腾势Z9 GT实现高精度无人智能漂移：可自定义图案炫技

    今晚，全新腾势Z9GT正式发布，售价26.98万元起。 新车搭载第二代刀片电池，纯电版CLTC纯电续航里程1036公里，全球第一；插混版纯电续航401公里，综合续航1301公里。 车辆全系搭载第二代刀片电池和闪充技术、标配天神之眼5.0辅助驾驶、云辇智能空气车身控制、后轮灵活转向等系统配置。 发布会上，腾势Z9 GT还上演了一场无人画圈”的炫技，实现全球唯一的高精度无人智能漂

    ​腾势Z9GT ​第二代刀片电池 ​天神之眼5.0

  • 小米概念超跑Vision GT确认不会量产 将登陆索尼游戏《GT赛车》

    2月28日，小米在巴塞罗那举行新品发布会，正式发布旗下首款Vision Gran Turismo概念车型Xiaomi Vision Gran Turismo（简称小米Vision GT）。 随后，小米汽车发布答网友问，对小米Vision GT的七大疑问进行集中回应。 据介绍，小米Vision GT是小米应Gran Turismo系列制作人山内一典邀请，为GT模拟驾驶平台特别打造的纯电动智能概念超跑。 小米表示，全球顶尖汽车品牌如布加迪、法拉利、保时捷

    ​小米Vision ​GT ​概念车

  • 小米马年开工两件大事：雷军亲自发开工红包 发布SU7新配色

    大年初八，马年首个工作日清晨，小米科技园内张灯结彩，处处洋溢着新春气息。小米集团CEO雷军通过社交平台发布动态:“新年好，开工大吉!马年第一天，我们办了两件大事。” 据现场员工透露，雷军携小米高管团队手持红色信封，逐层走访办公区为员工派发开工红包，每到一处都与员工亲切互动，送上“新春红火、万事顺遂”的祝福，不少员工在社交平台晒出红包照片，�

    ​小米科技园 ​雷军 ​开工红包

  • 雷军谈未来的智能手机：当AIOS被开发出来的时候 将对我们的生活产生巨大影响

    小米创始人雷军在接受央视采访中谈到了未来的智能手机发展。 雷军表示：目前处于人工智能技术大爆发时期。未来当AIOS（人工智能操作系统）被开发出来的时候，将对我们的生活产生巨大影响。” 他强调，我们还是要坚定走好科技创新之路，同时把产品质量做好。这也是小米的重要战略方向，目前小米新的5年研发计划是重点攻坚芯片、AI、操作系统等底层核心技术，未来

    ​智能手机 ​人工智能 ​小米

  • 小米MWC要放大招：网友拍到Vision GT超跑概念车 外形很上头

    备受瞩目的MWC盛会开幕在即，小米似乎已经准备好了一份重量级的惊喜，有网友在社交媒体上捕捉到了关键端倪。 有博主在西班牙巴塞罗那街头拍到了一台疑似小米未发布的全新超跑。这台车拥有流畅且充满肌肉感的线条，轮毂罩上清晰地印着xiaomi字样。 这款新车在这个时间节点出现在巴塞罗那，引发了广泛关注。外界推测，小米很有可能是为了即将开幕

    ​MWC ​2026 ​小米超跑

  • 卢伟冰回应推出小米Vision GT概念车：并不脱离物理规律 理论上可以实现

    小米在MWC2026上发布首款超级跑车概念车Vision+GT，该车不会量产，而是登陆《GT赛车》游戏供玩家体验。小米集团合伙人卢伟冰表示，游戏团队因小米SU7系列受全球关注而邀请合作，希望小米发挥想象力设计未来赛车。概念车虽虚拟，但符合空气动力学原理，理论上可实现。与传统车企追求极限性能不同，小米作为科技公司，融入大量基于AI的人机交互创新，让车能感知人。此次合作反映了全球对中国科技及小米的认可。

    ​小米Vision ​GT ​概念车发布

  • 首款搭载风扇的天玑手机来了！努比亚Neo 5 GT发布：3200元起

    在MWC 2026世界移动通信大会上，努比亚正式发布了全新中端机型努比亚Neo 5 GT。该机定价为399欧元起，折合人民币约3200元。 努比亚Neo 5 GT最大的亮点在于它是海外同档位唯一支持主动散热的手机。其机身内部嵌入了一颗高转速主动散热风扇，并辅以面积高达29508平方毫米的超大散热腔体，旨在为玩家提供极致且持久的性能释放。 在屏幕表现上，该机采用了一块6.8英寸的AMOLED屏�

    ​努比亚Neo ​5 ​GT

  • 小米首款超跑概念车来了 雷军宣布Vision GT实车明天亮相MWC

    小米CEO雷军宣布，小米Vision GT概念车将于明日亮相世界移动通信大会。该车是《GT赛车》游戏邀请全球顶尖汽车品牌为游戏平台打造的未来超跑概念车项目，小米是首个受邀参与的中国品牌。Vision GT设计极具未来感，采用低趴宽体车身，配备巨型环形星环尾灯，视觉冲击力强。整车强调极致空气动力学设计，风阻系数低至0.29。座舱搭载小米全景显示天穹屏，支持人车家生态联动。此外，小米SU7 Ultra已于今年1月上线《GT赛车7》，成为该系列自1997年诞生以来首款登陆该平台的中国品牌车型。

    ​小米VisionGT ​MWC展会 ​GT赛车

  • 纯电续航全球最长！腾势Z9GT定档3月5日发布：最高CLTC达1036km

    比亚迪旗下腾势汽车宣布，全新腾势Z9GT将于3月5日发布。新车纯电版CLTC工况续航最高达1036公里，并非单纯增加电池容量，而是基于整车能效的系统性优化，并搭载兆瓦级闪充技术。新车提供多元选择，新增370kW单电机后驱版本搭配122.496kWh电池组，实现超长续航。三电机四驱版本配备易三方技术，CLTC纯电续航为860公里。外观新增峡湾绿车漆，采用猎装造型，线条流畅。智能驾驶方面，搭载天神之眼5.0系统，支持城市无图领航等复杂功能。

    ​比亚迪 ​腾势Z9GT ​纯电续航

  • iPhone18 Pro深红色上热搜：新配色目标一眼最新款

    苹果公司今年9月的发布会备受瞩目，预计将推出首款折叠屏iPhone Fold，同时亮相的还有备受期待的iPhone 18 Pro系列直板旗舰。iPhone 18 Pro系列延续横向大矩阵DECO设计，但配色更鲜艳，如深红色。性能方面，将首发搭载台积电2nm工艺打造的A20 Pro芯片，采用全新GAA架构和纳米片堆叠技术，性能提升10%-15%，功耗降低25%-30%。影像上，主摄引入可变光圈技术，正面灵动岛缩小35%，屏占比更高，视觉沉浸感更强。

    ​苹果发布会 ​折叠屏iPhone ​iPhone18Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM