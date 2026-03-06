华为WATCH GT 6全新薄荷青配色发布 售价1488元

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:今日，华为正式推出WATCH GT6智能手表的全新薄荷青配色版本，定价为1488元。这一新配色专为41mm版本设计，搭配氟橡胶表带，整体呈现出清新自然的风格，与春季的明媚氛围相得益彰。

华为WATCH GT6在技术上也有显著升级，内置了华为向日葵定位系统。该系统采用全新天线架构和定位算法，使定位精准度提升了20%，能够为用户提供更加稳定、准确的户外运动轨迹记录，满足运动爱好者对精确数据的需求。

在运动功能方面，华为WATCH GT6支持超过100种运动模式。特别值得一提的是，它无需配对功率计，即可智能测算骑行模拟功率，帮助用户调整运动节奏和强度。同时，手表还支持配对功率计和测算FTP，进一步精准评估用户的骑行能力，为专业骑行者提供有力支持。

健康监测是华为WATCH GT6的另一大亮点。它支持心率、血氧、体温、睡眠、压力以及女性生理周期等多项健康指标的监测，并具备跌倒检测与SOS紧急求助功能，全方位提升用户的日常健康管理与安全保障能力。

此外，华为WATCH GT6还注重提升用户的便捷性体验。它支持碰一下支付、星闪车钥匙以及NFC交通卡等实用功能，让用户在日常生活中享受到更多便利。

