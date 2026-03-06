苹果MacBook Neo开启预售：售价4599元起

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:今日，苹果公司正式开启了全新入门级笔记本电脑MacBook Neo的预售活动。这款新机型提供了256GB与512GB（带触控ID）两个存储版本，售价分别定为4599元和5299元，成为苹果目前最便宜的笔记本电脑产品。

值得一提的是，MacBook Neo不仅支持国家补贴政策，消费者还可在此基础上叠加享受教育优惠。以256GB版本为例，该机可获得689元的国家补贴，若再叠加600元起的教育优惠，最终到手价仅需3310元，性价比凸显。

在核心配置上，MacBook Neo搭载了与iPhone16Pro和iPhone16Pro Max相同的A18Pro芯片，这是苹果首次将智能手机芯片应用于电脑产品，此举在很大程度上帮助降低了MacBook Neo的售价。不过，与iPhone16Pro系列使用的6核GPU版本相比，MacBook Neo搭载的是5核GPU版本，少了一颗核心。

内存方面，MacBook Neo全系标配8GB内存，且不支持后续扩容。对于日常的网页浏览、文档处理等办公场景，这样的配置已足够应对，同时也满足了运行Apple Intelligence的硬件要求。

屏幕方面，MacBook Neo配备了一块13英寸的Liquid视网膜显示屏，拥有2408x1506的分辨率，支持60Hz刷新率和最高500尼特的亮度。不过，该屏幕并不支持原彩显示和P3广色域技术。

其他配置上，MacBook Neo提供了2个USB-C接口（支持USB3和USB2标准）、杜比全景声双侧扬声器、多点触控触控板、1080p摄像头、双麦克风以及3.5毫米耳机插孔，满足了用户多样化的使用需求。

（举报）