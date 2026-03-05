最近有朋友跑来问我:"我想监控品牌在AI里的表现，市面上工具这么多，到底选哪个?"

说实话，我也是踩了几次坑之后才摸清楚。

先搞清楚你的需求

在聊工具之前，有个问题你得先回答:你的用户主要用哪些AI平台?

这个问题很关键。如果你是面向国内用户的品牌，你的潜在客户大概率在用豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝——而不是ChatGPT。那些只监控Perplexity和ChatGPT的国际工具，对你来说几乎是盲区。

国际工具:覆盖面广，但有明显短板

BrightEdge、Semrush、Ahrefs这类老牌SEO工具近年都在补GEO功能，数据整合挺方便，但核心还是围绕英文市场和ChatGPT、Google AI Overviews。

对于纯出海企业，用这些工具没问题。但如果你的用户在国内，用这类工具等于白花钱——国内AI平台的数据根本看不到。

国产工具:这里有个值得关注的选手

专门为国内AI生态设计的GEO工具里，GEObase 是我用下来体验比较顺的一款。

它覆盖了豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这5大国产AI平台，能实时检测品牌在这些平台的回答里有没有被提及、推荐了多少次、排名第几。

图:GEObase 品牌监测平台界面

有几个功能我觉得挺实用:

曝光场景追踪。它会告诉你具体在哪个问题下被AI推荐了。比如你是做HR SaaS的，它能显示"推荐招聘管理工具"这个问题下你被提了几次。这比光看一个总曝光数有用多了。

竞品对比。能看到竞争对手在同类问题里的排名和频次，找差距用的。

图:竞品AI曝光对比分析

可视化趋势图。曝光率变化一眼看清，不用自己手动整理数据。

轻量用户 vs 企业级需求，怎么选?

如果你是中小团队或者刚开始做GEO，GEObase这类工具上手快、聚焦国内AI平台，入门门槛低，适合先建立监控基线，看看自己现在的AI曝光状态是什么水平。

如果你是大企业、有出海需求，可以考虑国际工具+国产工具组合用——国际那边盯ChatGPT和Google，国内这边盯豆包和通义千问。

一个实操建议

不管选哪款工具，第一步都一样:先测10-20个和你品牌相关的问题，比如"推荐XXX类工具"，记录初始曝光率，建立基线数据。没有基线，后续优化效果根本没法衡量。

GEO不是一次性工作，AI模型在持续更新，你的内容和监控策略也要跟着动。选对工具，才能让这件事跑起来。

