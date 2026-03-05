AI日报：OpenAI测试ChatGPT写作模板功能；番茄、拼多多密测AI互动剧；Canvas 正式全美公测

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI测试ChatGPT写作模板功能，支持上传样本复刻个人文风

OpenAI正在测试ChatGPT的写作模板功能，允许用户上传个人历史邮件、文章或文档以生成匹配其语气和表达习惯的风格模板。此外，还计划引入动画按钮和邮件编写模式，提升生产力工具属性。

【AiBase提要:】 🧠 通过上传个人文档生成匹配用户风格的写作模板 🎬 支持将静态图像导入视频生成工具，实现由图至影的无缝流转 📧 引入邮件编写模式并支持Markdown格式导出

2、Google 搜索巨变！Canvas 正式全美公测：一键把搜索结果变成 App，百万 Token 窗口硬刚 ChatGPT

Google 推出 Canvas 功能，使其从信息检索工具转型为全能创作平台。该功能支持文档深加工、自然语言编程和长文本处理，同时强调交互体验和用户主动选择权。

【AiBase提要:】 ✨ Canvas 支持文档深加工，可生成结构化学习指南和网页内容。 💻 提供自然语言编程功能，用户可通过描述生成代码并创建应用。 🔍 强调交互体验，用户可实时微调应用行为，实现“所见即所得”开发。

3、AI互动剧杀疯了！番茄、拼多多密测“树状叙事”：让用户决定主角生死，互动影游正重塑电商与网文

2026 年 3 月，字节跳动旗下的番茄小说与电商巨头拼多多不约而同地开启了 AI 互动剧情的灰度测试。这一动作标志着互联网内容的生产逻辑正在从传统的线性叙事向“可计算的树状叙事”转型。

【AiBase提要:】 🎭 AI互动剧情让用户成为故事核心变量，决定角色命运。 💰 电商与内容深度绑定，提升用户留存和交易转化。 🚀 AI技术降低制作成本，推动互动剧平民化和规模化。

4、华为全新AI眼镜曝光：支持拍摄与同声传译，预计 4 月与Pura90 同步登场

华为全新AI眼镜曝光，具备拍照、同声传译等功能，预计4月与Pura90系列同步发布。

【AiBase提要:】 📷 内置摄像头，支持拍照、录像及AI识物功能。 🎙️ 集成华为AI助手“小艺”，提供语音与视觉交互。 🔋 采用三块锂电池设计，保障续航能力。

5、阿里确认通义千问负责人林俊旸离职，CEO吴泳铭牵头成立基础模型支持小组

阿里确认通义千问负责人林俊旸离职，CEO吴泳铭牵头成立基础模型支持小组，进一步强化大模型布局。

【AiBase提要:】 🧠 林俊旸正式离职，通义千问团队由周靖人接棒。 🚀 阿里成立基础模型支持小组，吴泳铭牵头推进大模型战略。 🌐 阿里坚持开源模型策略，持续加大AI研发投入。

6、宇树开源OmniXreme人形机器人架构，流匹配技术攻克高动态动作难题

文章介绍了宇树科技（Unitree）发布的开源人形机器人运动控制架构OmniXtreme，该架构通过双阶段训练框架解决了高动态场景下的极限动作表现问题，显著提升了后空翻成功率和推理效率。

【AiBase提要:】 🚀 OmniXtreme采用双阶段训练框架，提升人形机器人在高动态场景下的动作表现。 🧠 流匹配预训练有效避免了传统强化学习的梯度干扰，提高技能复现精度。 ⚡ 执行器感知后训练使机器人能针对电机物理极限进行自我修正，提升稳定性。

7、苹果发布 M5 系列新芯片：AI 性能大幅提升，MacBook Pro 续航超 24 小时！

苹果发布了M5系列新芯片，显著提升了AI性能，并带来了全新的MacBook Pro和MacBook Air系列。M5Max芯片在AI任务上的表现尤为突出，同时新款MacBook Pro的续航能力也达到了24小时的新纪录。此外，显示器产品线也进行了更新，提供了更高的分辨率和亮度。

【AiBase提要:】 🧠 AI性能4倍爆发 :M5Max 芯片通过内核级神经网络加速，在端侧 AI 任务上展现出“核弹级”算力。 🔋 续航新纪录 :新款 MacBook Pro 满电状态下可连续工作24小时，彻底告别电量焦虑。 🖥️ 视网膜级显示 :新款显示器支持5K 分辨率及更高亮度，Studio Display XDR 更是加入了对120Hz 高刷的支持。

8、Google NotebookLM 推出“电影级视频概览”新功能

Google NotebookLM推出“电影级视频概览”新功能，通过整合多个AI模型，为用户提供沉浸式、电影风格的定制视频，帮助更生动地学习和理解复杂主题。

【AiBase提要:】 🎬 生成沉浸式电影风格视频，用于讲解和呈现内容。 🧠 整合多个AI模型，自动做出叙事结构、视觉风格和格式决策。 🌐 目前仅面向Google AI Ultra付费订阅用户开放，支持英语。

