首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI Buds 8活力版开售：售价119元 支持双麦AI通话降噪

2026-03-05 14:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:今日，REDMI旗下新款耳机——REDMI Buds8活力版正式开启销售。这款耳机为消费者带来了透蓝、奶白、哑黑三种时尚配色选择，且售价亲民，仅为119元。

REDMI Buds8活力版在音频配置上表现出色，搭载了14.2mm超大镀钛单元，支持SBC/AAC音频编解码技术，还内置了五挡EQ音效，并且允许用户自定义EQ调音，能满足不同用户对于音质风格的个性化需求。

119 元 REDMI Buds 8 活力版开售： 37 小时续航 双麦AI通话降噪

通话功能方面，它采用双麦AI通话降噪技术，可实时监测外部环境声音，智能地抑制环境噪音干扰。同时，耳机运用了抗风噪结构设计，在面对风速至高6m/s的情况时，依然能保持良好的通话清晰度。

续航能力是这款耳机的一大亮点。单次使用情况下，耳机能够持续播放音乐7小时;若搭配充电盒一起使用，总续航时长可高达37小时。而且，它还支持快速充电功能，充电10分钟，就能让用户畅听2小时音乐。

在用户体验细节上，REDMI Buds8活力版具备IP54级防尘防水能力，能有效应对日常使用中的汗水和雨水侵袭。它还接入了小米澎湃智联系统，支持智能查找、双设备连接、设备融合中心、音频流转、弹窗快连等一系列实用功能，为用户带来便捷的使用感受。

119元 REDMI Buds 8活力版开售：37小时续航 双麦AI通话降噪

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI Buds 8青春版发布：售价139元 支持42dB主动降噪

    小米Redmi Buds 8青春版真无线耳机以139元亲民价上市，主打“百元价位全场景降噪”。采用双馈混合降噪技术，最高支持42dB深度降噪，并搭载自研双麦AI通话降噪系统，在6m/s风速下仍可保持清晰通话。音质方面配备12.4mm超大镀钛动圈单元，低频下潜深度提升30%，高频延展达40kHz。续航表现突出，关闭降噪单次续航8小时，配合充电盒总续航36小时，支持快充功能。智能交互全面升级，支持小米澎湃智联生态系统，可同时连接两台设备并自动识别通话来源无缝切换。新增音频流转功能，允许在多个设备间转移播放源，并支持两副耳机同步聆听。

  • 2026年高性价比长续航游戏耳机推荐

    随着游戏向沉浸式、长时体验发展，无线游戏耳机的续航能力已成为核心需求。本文分析了影响续航的关键因素：电池容量、连接模式（2.4GHz高功耗、蓝牙低功耗）、功耗优化技术（自动休眠、电量监控）及附加功能（如主动降噪会显著缩短续航）。文章推荐了2026年多款高性价比机型，包括续航标杆HyperX Cloud III S Wireless（双模均达200小时）、平衡之选索尼INZONE H9II、入门高性价比罗技G321 LIGHTSPEED等，并建议用户根据预算、使用场景（如跨设备需求、是否需要主动降噪）进行选择。

    ​无线游戏耳机 ​长续航 ​电池技术优化

  • 奢音S5耳夹耳机测评：3.5g无感佩戴，解锁开放式耳机舒适新高度

    文章介绍了作者对耳夹式耳机的偏爱，并重点评测了奢音S5耳夹式耳机。该耳机通过自适应钛丝C桥和3.5g超轻机身解决了传统耳夹式耳机佩戴压迫感强的问题，实现了舒适稳固的佩戴体验。音质方面，它采用10mm动圈单元与哈曼曲线调音等技术，提供纯净自然的音色和出色的立体声效，并支持空间音频。此外，耳机具备IP56级防水防尘、38小时超长续航、AI通话降噪和防漏音等实用功能。文章总结认为，奢音S5在百元价位段，是追求佩戴舒适、音质不错和实用功能平衡的优质选择。

    ​开放式耳机 ​耳夹式设计 ​音质优势

  • 佩戴音质降噪全升级：一文带你了解三星Galaxy Buds4系列

    三星Galaxy Buds4系列智能耳机在音质、降噪、设计和生态交互方面全面升级。音质上，Buds4搭载11毫米宽频扬声器，Buds4 Pro配备增强型双路扬声器，均支持QQ音乐臻品音质认证，提供高解析度音频体验。降噪功能实现自适应调节，能根据耳型和佩戴状态实时优化。设计采用金属饰面与流线型外观，佩戴更舒适。交互方面，支持触控识别、快速连接及头部动作控制，与三星生态深度协同。整体而言，该系列适合追求音质细节、需要沉浸式降噪及三星生态用户。

    ​三星Galaxy ​Buds4 ​智能耳机

  • 20岁小伙长期戴骨传导耳机致聋 听力损伤或不可逆

    今天，一则20岁小伙长期在嘈杂健身房戴骨传导耳机致聋的新闻引发网友关注。 多家媒体据报道，20岁运动爱好者小李因健身时长期佩戴骨传导耳机，近期被确诊为噪声性耳聋，也让慢性声损伤对听力的危害引发关注。 有医生表示，这类感音神经性听力损伤若超过3-6个月，恢复的可能性极低。 骨传导耳机并非护耳神器，其虽不经过耳道和耳膜，却会通过颅骨振动直接刺激内�

    ​骨传导耳机 ​噪声性耳聋 ​听力损伤

  • 马年必入！2026 高性价比蓝牙耳机，降噪音质双在线

    本文针对预算有限但需求多样的消费者，梳理了2026年蓝牙耳机选购要点，并推荐十款高性价比产品。选购核心在于佩戴舒适度、连接稳定性、音质表现和降噪能力。舒适度需关注重量（单耳5-6克为佳）、人体工学设计及多尺寸耳塞；稳定性应选择蓝牙5.3及以上版本并关注抗干扰技术；音质取决于高清音频解码协议（如L2HC、aptX Adaptive）和声学单元；降噪需考虑深度与智能适配场景（如通勤、办公）的能力。推荐产品覆盖不同价位，包括华为FreeBuds Pro 5、OPPO Enco X3、小米Buds 5 Pro等，均在各价位段表现出色，满足工作、娱乐、运动等多场景需求。

    ​蓝牙耳机 ​高性价比 ​多场景需求

  • 20岁小伙长期戴骨传导耳机致聋 医生：想恢复比较难

    今天，一则关于20岁小伙因长期在嘈杂健身房戴骨传导耳机导致耳聋的消息，在网上引起了大家的广泛关注。据多家媒体报道，这位运动爱好者小李，因为健身时总爱戴着骨传导耳机，结果近期被医生确诊为噪声性耳聋，这也让慢性声损伤对听力的潜在危害再次成为焦点。 医生指出，像小李这样的感音神经性听力损伤，一旦超过3到6个月，想要恢复就非常困难了。别看骨传导�

    ​骨传导耳机 ​噪声性耳聋 ​听力损伤

  • K系列史诗级提升！REDMI K100全系测试5000万像素潜望长焦

    目前REDMI K100目前全系测试5000万像素潜望长焦，这是K系列第一次，堪称史诗级提升。 去年底发布的K90系列已经明显升档，向高端旗舰探索，首次推出的K90 Pro Max冲击到4000元档，凭借着出色的配置表现强劲。 而K90标准版表现更强，目前单机型激活量就已经突破了100万，不论是屏幕、质感还是性能等方面都提供了旗舰级体验。

    ​REDMI ​K100 ​5000万像素潜望长焦

  • REDMI马年首款旗舰来了！K90至尊版4月见：加入风扇 榨干天玑9500

    小米中国区市场部总经理魏思琪透露，她已准备开始测试下一款新手机。消息一出，评论区瞬间沸腾，许多资深米粉推测这款神秘新品正是备受期待的REDMI K90至尊版，这也是REDMI在马年的首款重磅旗舰。 与搭载骁龙8E5的K90 Pro Max不同，K90至尊版将搭载联发科天玑9500处理器。更引人注目的是，它内置了一颗高转速微型风扇，成为行业首款支持主动散热的天玑旗舰，也是小米旗下�

    ​小米新机 ​REDMI ​K90至尊版

  • 耳夹式耳机哪个牌子音质好？2026实测推荐，舒适与音质双在线

    随着音频技术迭代和消费需求升级，2026年耳夹式耳机迎来爆发式增长，成为开放式耳机细分领域增速最快的品类，彻底解决了传统入耳式耳机闷耳、压耳，头戴式耳机笨重不便的痛点。如今用户选购耳夹式耳机，早已不满足于“能听清”，更追求三频均衡、细节饱满的音质体验，同时兼顾佩戴舒适度和场景适配性。经过多品牌实测对比，筛选出5款音质出色的耳夹式耳机，其中倍思凭借硬核的声学技术和人性化设计，成为首选标杆，其余四款各有特色，覆盖不同用户需求，实测不踩雷。

    ​耳夹式耳机 ​音质体验 ​开放式耳机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM