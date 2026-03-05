REDMI Buds 8活力版开售：售价119元 支持双麦AI通话降噪

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:今日，REDMI旗下新款耳机——REDMI Buds8活力版正式开启销售。这款耳机为消费者带来了透蓝、奶白、哑黑三种时尚配色选择，且售价亲民，仅为119元。

REDMI Buds8活力版在音频配置上表现出色，搭载了14.2mm超大镀钛单元，支持SBC/AAC音频编解码技术，还内置了五挡EQ音效，并且允许用户自定义EQ调音，能满足不同用户对于音质风格的个性化需求。

通话功能方面，它采用双麦AI通话降噪技术，可实时监测外部环境声音，智能地抑制环境噪音干扰。同时，耳机运用了抗风噪结构设计，在面对风速至高6m/s的情况时，依然能保持良好的通话清晰度。

续航能力是这款耳机的一大亮点。单次使用情况下，耳机能够持续播放音乐7小时;若搭配充电盒一起使用，总续航时长可高达37小时。而且，它还支持快速充电功能，充电10分钟，就能让用户畅听2小时音乐。

在用户体验细节上，REDMI Buds8活力版具备IP54级防尘防水能力，能有效应对日常使用中的汗水和雨水侵袭。它还接入了小米澎湃智联系统，支持智能查找、双设备连接、设备融合中心、音频流转、弹窗快连等一系列实用功能，为用户带来便捷的使用感受。

