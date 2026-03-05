荣耀Magic V6官宣首发新一代鲁班盾构钢铰链

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:荣耀手机将在3月10日于深圳发布新一代折叠屏旗舰——荣耀Magic V6。这款新机在铰链结构、电池续航以及整机轻薄度上均取得了显著突破，引发市场关注。

荣耀官方透露，荣耀Magic V6采用了全新一代的荣耀鲁班盾构钢铰链，这种铰链具备航空级的强度，更加耐折。据介绍，该铰链在行业内首次应用了荣耀2800MPa盾构钢，并采用了99.99%超纯净冶炼工艺，经过3150吨大吨位锻造，确保了其卓越的耐用性。

除了铰链结构，荣耀Magic V6在耐用性方面也表现出色。该机通过了瑞士SGS、TV莱茵、IP68、IP69等国际七大认证测试，屏幕拥有高达50万次的折叠寿命，并且实现了同级唯一的4米防水功能。

续航方面，荣耀Magic V6同样带来了惊喜。其16GB1TB版本搭载了全新一代的青海湖刀片电池，电池容量高达7000mAh，开启了折叠屏手机的大电池时代。这款电池的硅含量突破了32%，领先行业两代，能量密度高达985Wh/L，甚至超过了车规级动力电池的标准。

在性能配置上，荣耀Magic V6也毫不逊色。它搭载了第五代高通骁龙8至尊版芯片，配备了2亿像素的主摄，机身重量仅为219g，折叠后的厚度也仅有8.75mm，刷新了折叠屏手机的轻薄纪录。

