全新iPad Air开启预售：搭载M4芯片 售价4799元起

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:苹果新款iPad Air已正式拉开预售序幕，并将于3月11日正式与消费者见面。此次发布的新品在尺寸上提供了11英寸和13英寸两种选择，起售价分别定为4799元和6499元，满足了不同用户群体的需求。在配色上，新款iPad Air同样丰富多彩，深空灰色、蓝色、紫色以及星光色四种颜色任用户挑选。

新款iPad Air的一大核心卖点在于其搭载了性能卓越的M4芯片，这也是iPad Air系列首次采用这一高端芯片。与之前的M1版本相比，新机的整体性能有了显著提升，提速高达2.3倍。特别是在开启硬件加速光线追踪后，其3D专业渲染性能更是实现了超过4倍的飞跃，为专业用户带来了前所未有的使用体验。

除了强大的核心算力，新款iPad Air在内存方面也进行了升级，统一系统内存提升了50%，使得多任务处理能力得到了显著增强。得益于优异的能效表现，新款iPad Air能够轻松应对高负载的视频剪辑、复杂的3D建模以及各类专业设计需求，为创作者提供了强大的移动工作站支持。

在网络连接方面，新款iPad Air同样表现出色。它采用了苹果最新的网络芯片N1与C1X调制解调器，确保了无线网络与蜂窝连接的稳定性和高速性。同时，全面支持Wi-Fi7标准，让用户无论身处何地都能享受到流畅的在线工作和创意挥洒体验。

