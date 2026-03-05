苹果iPhone 17e开启预售：售价4499元起

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:昨日晚间，苹果公司正式开启了iPhone17e的全渠道预售，这款新机以4499元起的定价，成为今年苹果旗下价格最为亲民的手机产品。目前，京东等电商平台已宣布支持国家补贴政策，消费者实际到手价仅需3999元，该机型将于3月11日正式与广大消费者见面。

iPhone17e在外观设计上延续了前代的经典风格，提供白色、黑色和浅粉色三种配色选择。尽管外观变化不大，但其在内部配置上进行了多项升级，包括搭载了与iPhone17系列同代的A19芯片（配备4核图形处理器）、更新了基带技术、引入了MagSafe磁吸功能、支持eSIM以及采用了更坚固的屏幕玻璃。

该机正面配备了一块6.1英寸的超视网膜XDR显示屏，虽然刷新率仅为60Hz，不支持高刷新率，但搭载了全新的七层抗反射涂层，提升了视觉体验。机身则采用了铝金属边框搭配超瓷晶面板，既美观又耐用。

在性能方面，iPhone17e凭借A19芯片和C1X调制解调器的组合，能够流畅运行各类3A游戏，满足用户对高性能的需求。续航方面，苹果官方宣称该机视频播放最长可达26小时，相比多款旧机型，续航时间增加了9至13小时，表现相当出色。

此外，iPhone17e还标配了USB-C接口，首次支持MagSafe磁吸无线充电，功率高达15W。同时，该机支持5G网络和无线局域网，配备了eSIM功能，用户可以选择双eSIM或1张nano-SIM加1个eSIM的组合方式。

在拍照方面，iPhone17e后置了一颗4800万像素的融合式单主摄，支持新一代人像功能，拍完照片后可添加背景虚化、更改焦点，使动态主体更加突出。此外，该机还支持2倍光学品质长焦，可放大至10倍，并可录制4K60fps的杜比视界视频，同时具备自动降风噪和混音调节等功能。

