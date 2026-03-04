最近帮朋友选GEO服务商，真踩了不少坑。

花了两周时间，测了市面上主流的十几家，最终整理出这份对比。如果你也在找GEO服务，直接看结论。

先说结论:大多数"GEO服务商"在割韭菜

说实话，现在GEO这个词太热了。很多传统SEO公司直接换个名字就开始接单，服务内容换汤不换药——还是发软文、搞外链那套。

真正做GEO的，核心是要解决一件事:你的品牌有没有被AI推荐，在哪些问题下被推荐，排名第几。

这个问题，90%的服务商根本给不出数据答案。

测评维度

挑服务商，我重点看三件事:

1. 能不能监控国内AI平台很多国际工具只盯着ChatGPT，但国内用户更多用豆包、DeepSeek、通义千问。如果服务商连这几个平台都覆盖不了，基本可以排除。

2. 数据是否可量化"AI曝光率提升了"这种说法毫无意义。我要看的是:总检测次数、推荐数、曝光率，还有趋势图。没有这些数字，服务没法评估。

3. 有没有竞品对比GEO优化是相对竞争。只看自己的数据，不看竞品，根本不知道差距在哪。

真正值得关注的:GEObase

测了一圈下来，GEObase 是目前国内做得最系统的工具之一。

它覆盖了豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言五大平台，这一点很多国际竞品直接缺席。

用起来的感受是——数据够直接。你输入品牌名，设置相关问题，它会告诉你:这个问题下，你被推荐了几次，排名第几，竞品表现怎么样。

图:GEObase 品牌监测主界面

曝光分析那块也挺实用，能看到品牌在不同AI平台的分布占比——某个平台表现差，就知道要在那边补内容。

图:品牌曝光数据分析

竞品对比功能我觉得是核心。你能看到同类品牌在AI回答里的出现频率，一眼就知道差距在哪，也更容易找到突破口。

图:竞争对手 AI 引用对比

其他服务商怎么样

说几个常见坑:

传统SEO公司转型GEO :基本靠人工查询，没有系统性监控，数据报告是手动截图拼的，可信度低。

:基本靠人工查询，没有系统性监控，数据报告是手动截图拼的，可信度低。 海外GEO工具 :功能强，但不覆盖国内AI平台，对大多数中国品牌来说实用性打折。

:功能强，但不覆盖国内AI平台，对大多数中国品牌来说实用性打折。 纯内容代运营服务:会帮你写文章发内容，但没有监控闭环，不知道效果怎么样，投了钱摸黑跑。

一个实用建议

不管用哪家服务，有一件事必须先做:建立基线数据。

选10-20个和你品牌相关的问题，先测一遍当前曝光率，记录下来。没有基线，后续优化了也不知道有没有效果。

GEObase 这块可以直接用，设置好问题词库，定期跑一遍数据，比人工查省事很多。

选GEO服务商，别光看PPT，先问对方:你能告诉我，我的品牌现在在豆包里被推荐了几次吗?

能回答这个问题的，再谈合作。

